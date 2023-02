Marinela Mavrodin, fosta ispită de la Insula Iubirii, sezonul 4 a devenit mamă pentru prima dată. Primele imagini cu bebelușul

Marinela Mavrodin și Robert Urucu au devenit părinți pentru prima dată. Fosta ispită de la Insula Iubirii din sezonul 4 și-a anunțat fanii din mediul online că a adus pe lume un bebeluș perfect sănătos. Fosta concurentă a postat în mediul online o fotografie de pe patul de spital, aceasta fiind și prima imagine cu bebelușul.

Marinela Mavrodin, prima imagine cu bebelușul: „Nu am cuvinte”

Marinela Mavrodin a născut sâmbătă, 18 februarie, un băiețel și a împărtășit bucuria sa și cu fanii din mediul online. În imaginea emoționantă, fosta ipsită își strânge la piept copilul fericită și emoționată de acest moment.

„Încă nu am cuvinte. Revin!”, este mesajul scris de Marinela Mavrodin, alături de fotografia în care își ține la piept bebelușul.

Fosta concurentă de la Insula Iubirii și-a ținut fanii din mediul online la curent cu noutățile din viața sa, astfel că, în ziua în care s-a internat pentru a naște, aceasta le-a comunicat internauților că va merge la spital.

„Bună dimineața, doamna doctor m-a sunat de dimineață la 6 și a sugerat să nasc azi. O, doamne, chiar nasc! Da... cred că mă internează!”, a transmis Marinela Mavrodin, sâmbătă dimineață.

Cum a anunțat Marinela Mavrodin că este însărcinată

La finalul lunii august, fosta concurentă a sezonului 4 Insula Iubirii a luat pe toată lumea prin surprindere cu o postarea complet uluitoare. Marinela Mavrodin le-a dezvăluit internauților că este însărcinată prin intermediul unui videoclip senzațional.

„Am atât de multe emoții, este un sentiment pe care nu l-am trait niciodată! Acest sentiment ma sperie, ma bucura, dar totodata este fascinant tot ce se întâmpla in viața noastra! Cu toate ca te așteptam demult, ne-ai surprins și suntem copleșiti de emoțiile pe care nu le putem descrie, dar și de o iubire ce nu se aseamănă cu nici un alt sentiment . Cu toate ca nu am fost pregătiți de ceea ce se întâmpla, suntem siguri ca aceasta va fi cea mai frumoasa perioada a vietii noastre, vom creste împreuna! Bebele nostru, in curând te vom tine in brațe, te vom sprijini si îți vom oferi toată dragostea noastră si toate zâmbetele din lume. TU dai sens vietii noastre, asa ca te vom considera intotdeauna o binecuvantare. De-abia astept sa ne petrecem o viata impreuna!”, a scris ea în mediul online, vizibil emoționată.