Mira și Ian au părăsit Insula Iubirii. Ce și-au spus la ceremonia finală a focului

Mira Corbu și Ian au stat față în față la ceremonia focului. Iată ce și-au spus înainte de a părăsi Insula Iubirii.

Radu Vâlcan a avut un anunț important pentru Mira și Ian. Cei doi au părăsit Insula Iubirii, testul pentru ei s-a terminat!

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Ce a dezvăluit Mira Corbu despre relația cu Ian? Ce a descoperit la Insula Iubirii

Mira Corbu i-a mărturisit lui Radu Vâlcan că Insula Iubirii a făcut-o să realizeze ce îi lipsește în relația cu Ian.

„Trec așa printre niște emoții pe care mi-e cam greu să le controlez”, spune ea. „În legătură cu ce am simțit aici pe Insula și decizia pe care am luat-o!”

Radu Vâlcan vrea să afle despre ce decizie este vorba: „Ce decizie? Nu știu la ce te referi!”

„Îmi doresc să dau lănțișorul jos”, spune Mira. „Mă gândesc de două zile cam așa, două zile și, serios la asta! Așa am simțit. Nu-mi mai doresc relația asta!”

Mira a realizat în Thailanda că este nefericită în relația cu Ian: „Mi-am dat seama că sunt nefericită. Mi-am dat seama că vreau să rămân singură. Simt că am nevoie să mă regăsesc, să fiu eu singură cu mine. Simt că nu pot să fiu fericită lângă el. Nu consider că omul ăsta mă iubește!”

„Nu mai vreau să trăiesc așa în suferință, în confuzie”, mai spune ea. „Nu mai vreau! S-a terminat!”

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Răsturnare de situație: Mira și Ian au părăsit Insula Iubirii

„În această seară, Mira, Ian, sunteți din nou împreună”, îi anunță Radu Vâlcan.

Mira a dezvăluit că atunci când l-a revăzut pe Ian a simțit un gol. Tinerei nu îi era dor de partenerul ei.

„Simplul fapt că l-am văzut din nou, iar eu am simțit golul ăsta, încă o dată îmi demonstrează mie ce e în sufletul meu și prin câte am trecut și cât de inhibată sunt în preajma lui!” spune tânăra. „Îmi pierd strălucirea lângă el.”

„Faptul că vă aflați aici, din nou, unul lângă celălalt, înainte de ceremonia finală a focului, nu înseamnă decât un singur lucru”, le spune Radu. „Această ceremonie finală a focului, pentru voi, se întâmplă chiar acum!”

„Pentru voi, testul se încheie în această seară”, le mai spune prezentatorul.

Mira și Ian au părăsit show-ul fenomen după doar 9 zile.

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Ce și-au spus Mira și Ian la ceremonia finală a focului

Ian a fost cel care a inițiat discuția, vrând să afle cum se simte Mira și dacă s-a schimbat ceva de la venirea în Thailanda. Mira i-a mărturisit că s-au schimbat câteva lucruri, în schimb Ian i-a spus că „nu s-au schimbat multe”.

„Pur și simplu mi-am dat seama ce merit și că nu sunt fericită”, spune Mira.

„Într-un timp așa scurt ți-ai dat seama ce meriți?” o întreabă Ian.

„Știam ce merit, doar că mă mințeam singură”, răspunde tânăra.

„Și cam ce meriți?” întreabă el.

„Merit să fiu iubită, respectată, merit să fiu văzută, să primesc afecțiune, să nu vină cineva să-mi spună ce rea sunt și ce om greu de iubit sunt eu”, spune Mira. „E vorba de mine și de cum mă simt eu!”

Mira i-a spus lui Ian că nu s-a sărutat cu George, însă acesta nu a crezut-o.

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„Au fost situații în viață când ea m-a întreținut pe mine și eu pe ea. Totul a fost la comun”, relatează Ian. „Într-adevăr atunci când mă foloseam de banii mei, mă foloseam și de banii ei. S-a întâmplat asta, au fost greșeli. Am încercat să le remediez cu timpul.”

De asemenea, a mărturisit că fizicul Mirei este unul dintre motivele pentru care este atras de ea.

Mira i-a reproșat lui Ian că nu i-a făcut complimente sincere în ultimul timp, în timp ce Ian i-a reproșat că nu îl privește și nu se comportă cu el precum a făcut-o cu George.

„Am încercat de multe ori să îi propun să mergem la o terapie de cuplu”, spune Ian. „Am tot amânat... nu crede că ne-ar putea ajuta.”

Ian consideră că „s-au pierdut amândoi pe drum”, în timp ce Mira este de părere că el nu o vede ca pe femeia potrivită lângă el.

„Când dispare partea emoțională, apare atracția fizică”, concluzionează Ian.

Acesta consideră că Mira nu mai este atrasă fizic de el, însă tânăra neagă acest lucru, spunând că lipsa implicării emoționale o face să nu mai aibă aceleași sentimente pentru partener.

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Și ea i-a reproșat faptul că s-a sărutat cu ispita Andreea, însă Ian îi spune că „a fost un pupic”.

„Părea sărut”, spune Mira. „Vrea să mă facă să mă simt eu vinovată pentru ce am făcut acolo, când el a făcut poate aceeași chestie.”

Ian mărturisește că a încercat să se apropie de ispita Andreea mai mult și a invitat-o în cameră pentru a afla ce fel de femeie este. De asemenea, el s-a simțit mințit în momentul în care Mira a mărturisit că nu se mai simțea legată de el emoțional încă de dinainte de venirea la Insula Iubirii.

Bărbatul susține că s-a sărutat cu Andreea pentru că simțea nevoia de a fi alături de cineva după ce a văzut imaginile cu Mira și George.

„Experiența voastră aici pe Insula Iubirii se termină în acest moment”, îi anunță Radu Vâlcan. „Cum doriți să plecați de aici?”

Mira răspunde: „Singură!”

„Același răspuns: separați”, spune și Ian.

„Nu mai vreau să-l văd în fața ochilor!” spune Mira.

Nici Ian nu-și dorește să mai comunice cu ea: „Urmează să-mi pun viața în ordine. Să o iau de la capăt.”

„Vreau să am pace”, declară Mira.

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La întoarcerea în vilă, Ian i-a spus Andreei că o să o caute: „O să fie prima! (...) Sau poate o să mă caute ea.”

Andreea Homescu a glumit că nu știe dacă este o amenințare sau nu: „Mi se pare puțin ipocrit.”

„În momentul ăsta, e mai mult Andreea, decât Mira”, mărturisește Ian, fiind întrebat la cine se gândește acum mai mult dintre cele două. „Sunt doar amintiri grele, dezamăgiri și câteva regrete tot ce ține de Mira. Pe când de Andreea sunt doar momentele frumoase pe care le am cu ea aici, gesturile ei drăguțe și gândul că am putea avea ceva afară.”

Mira și-a luat rămas-bun de la cei din casă.

Cătălin Brânză susține că Mira este un copil și că tot ceea ce-și dorește este atenție și iubire, „nu manipulare și egoism”.

„Cel mai probabil o să vin ca ispită”, anunță Ian.