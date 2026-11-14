Testul se apropie de final. Imaginile sunt tot mai puternice și aduc răspunsurile de care participanții aveau nevoie atunci când au ajuns în Thailanda. Colierele au ajuns în foc, semn că unele dintre conexiuni deja s-au pierdut pe drum.

Nu mai este vreme pentru clipe pierdute sau pentru momente irosite, deoarece Insula Iubirii se apropie de final. Săptămâna viitoare, povestea aduce decizii incendiare, la Antena 1 și în AntenaPLAY!

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O seară cu emoții puternice, lacrimi și decizii importante, la Insula Iubirii, într-o ediție, lider de audiență!

Prima parte a ediției i-a găsit pe Mira și Ian, față în față, la întâlnirea cu Radu Vâlcan, într-un ultim bonfire. Cei doi au văzut toate imaginile din perioada petrecută în Thailanda și au comentat experiența lor, ajungând la o decizie comună – relația s-a încheiat! După mai mulți ani în cuplu, cei doi au plecat pe drumuri separate, mai siguri pe ei și pe ceea ce își doresc.

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Încă sub efectul imaginilor văzute săptămâna trecută, Prințesa a avut parte de o nouă revedere cu Radu Vâlcan! După alegerile de date, aceasta a avut șansa de a urmări testimonialul oferit de soțul ei, Marco, după ce a picat în ispită. Cum o va ajuta pe mai departe, rămâne de văzut.

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Și pentru Prințul Marco, seara a fost complicată. Alături de Mocăniță, el a ajuns la bonfire, iar primele imagini i-au adus lacrimi în ochi! Soția lui a fost nevoită să trăiască, cu durere în suflet, tot ceea ce el a făcut cu Gabriella. Cum își va schimba el comportamentul și ce decizii va lua, vedem în următoarele difuzări.

Ediția a fost una plină de momente trăite la cote înalte, fiind lider absolut de audiență! Conform datelor oferite de Fifty5Blue, în intervalul 20:30 – 00:20, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1, cu difuzarea ediției a înregistrat 7.1 puncte de rating şi 28.0% cotă de piaţă, în timp ce, postul secund avea 6.0 puncte de rating şi 23.8% cota de piaţă.

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În minutul de maximă audiență, de la ora ora 21:51, peste 1.1 milioane de telespectatori au fost atenți la intensitatea sentimentelor.

Insula Iubirii, show-ul fenomen, se vede săptămâna viitoare, vineri, de la 20:30 și sâmbătă, de la 20:00, la Antena 1 și în AntenaPLAY!

Sursa: Fifty5Blue

Copyright:ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de catre departamentul Research Antena Group

Analiza este facuta pe target-urile 21-54 Urban și Național

Perioada 14 noiembrie 2026