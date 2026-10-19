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Cum s-a transformat Prințul Marco. Concurentul de la Insula Iubirii a spus ce metodă a folosit pentru a slăbi

Prințul Marco a oferit detalii despre transformarea sa, înainte să vină la Insula Iubirii. Cum a reușit concurentul să dea jos mai multe kilograme.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Luni, 19 Octombrie 2026, 10:04 | Actualizat Luni, 19 Octombrie 2026, 10:24
Cum s-a transformat Prințul Marco. Concurentul de la insula iubirii a spus ce metoda a folosit pentru a slabi | antena 1
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Prințul Marco, cunoscut publicului din România după apariția sa în emisiunea „Insula Iubirii”, a vorbit despre schimbările prin care a trecut pentru a slăbi și a se simți mai bine în propriul corp, la podcastul Biancăi Drăgan, intitulat "Face to Face". Pentru sezonul 9 al show-ului, acesta ajunsese la 110 kilograme și a decis să facă o schimbare, dat fiind faptul că a dorit să se înscrie și atunci. Printre metodele la care a apelat s-au numărat o procedură cu balon gastric și modificări ale obiceiurilor alimentare.

De-a lungul timpului, schimbarea sa de aspect a stârnit curiozitatea celor care l-au urmărit. Unii au crezut că Prințul Marco a apelat la o operație de micșorare a stomacului, însă acesta a explicat că a folosit o altă metodă, cunoscută sub numele de Allurion.

Prințul Marco a apelat la metoda Allurion pentru a slăbi

Pentru a scăpa de kilogramele în plus, Prințul Marco a ales procedura cu balon gastric Allurion. Acesta a explicat că nu a fost vorba despre o intervenție chirurgicală de micșorare a stomacului, așa cum au presupus unele persoane, ci despre o metodă care presupune înghițirea unei capsule ce se transformă într-un balon în stomac.

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Balonul ocupă o parte din spațiul gastric și poate contribui la apariția mai rapidă a senzației de sațietate. Potrivit explicațiilor sale, acesta se dezumflă singur după aproximativ patru luni.

Metoda a fost una dintre soluțiile la care a apelat în încercarea de a-și schimba greutatea. Totuși, procedura nu înseamnă că rezultatele sunt garantate pe termen lung, iar menținerea greutății depinde și de obiceiurile alimentare adoptate ulterior.â

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Fastingul și renunțarea la mesele de seară

Pe lângă procedura cu balon gastric, Prințul Marco a vorbit și despre schimbările pe care le-a făcut în alimentație. Printre acestea s-a numărat fastingul, adică organizarea meselor într-un anumit interval al zilei, cu o perioadă în care nu se consumă alimente.

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Unul dintre obiceiurile pe care a încercat să le schimbe a fost mâncatul seara. Renunțarea la mesele târzii a făcut parte din eforturile sale de a-și controla greutatea și de a se simți mai bine.

Cu toate acestea, Marco a recunoscut că s-a confruntat și cu revenirea kilogramelor după ce slăbise. Prințul Marco a subliniat că experiența sa personală nu trebuie privită ca un sfat medical, ci doar e povestea sa, așa cum s-a întâmplat și cum a dorit să o expună fanilor care și-au pus întrebări cu privire la aspectul său fizic.

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