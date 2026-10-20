Prințul Marco de la Insula Iubirii, dezvăluiri dureroase despre mama care l-a abandonat. Cum a încercat tatăl său să-i umple golul

Prințul Marco de la Insula iubirii s-a emoționat când a vorbit despre momentul în care a fost abandonat de mama lui. Concurentul avea pe atunci 15 ani, iar tatăl lui s-a ocupat atât de el, cât și de fratele său mai mare pentru a le umple golul.

Prințul Marco de la Insula iubirii a fost abandonat de mamă la 15 ani | Antena 1

Prințul Marco de la Insula iubirii s-a emoționat când a vorbit despre mama lui. Concurentul a povestit că a fost abandonat când avea 15 ani.

Tatăl lui Prințul Marco a încercat să umple golul lăsat de mamă, după ce ea a plecat

Prințul Marco a povestit că, inițial, a crezut că va avea libertatea dacă mama lui a plecat. Asta gândea la 15 ani, însă pe parcurs, și-a dat seama că este dureros să fii abandonat de propria mamă.

Tatăl lui a fost cel care le-a fost și tată, și mamă, atât lui, cât și fratelui mai mare al lui Prințul Marco.

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Concurentul a recunoscut că nu i-a fost ușor în Italia, la început

Prințul Marco a mărturisit că nu i-a fost ușor la început, în Italia. Concurentul a povestit că nu aveau o situație materială atât de bună și că îi lipsea să simtă că are un cămin, din cauza faptului că era nevoit să schimbe casa.

Întrebat dacă și-a iertat mama, Prințul Marco a spus că tatăl lui ar fi fost cel care trebuia să ierte, însă bărbatul a murit.

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