Primele declarații ale fostului concurent de la Insula Iubirii, Bogdan Ionescu, după ce a anuțat că se căsătorește

Bogdan Ionescu a făcut o impresie bună în cadrul emisiunii Insula Iubirii, atât în sezonul 4, când a mers în Thailanda pentru a-și testa dragostea din relația cu Hannelore, dar și în sezonul 6 când a participat în rolul de ispită.

Iată că, acum, bărbatul și-a întâlnit jumătatea cu care își dorește să meargă din nou în fața altarului. Ce spune acesta despre frumosul eveniment și când ar putea avea loc.

Bogdan Ionescu de la Insula Iubirii, despre nunta cu Sorina, iubita lui. Ce a transmis fostul concurent al emisiunii

Pentru Bogdan Ionescu deja bat clopotele de nuntă deoarece și-a cerut iubita în căsătorie, într-un mod inedit. Ce spune acesta despre momentul în care i-a cerut să-i devină soție:

”Am făcut acest pas chiar de ziua ei, a fost în prilej de Paște și am putut să adun pe toată lumea din familie. Eu văd cererile în căsătorie în familie, dar și singuri, undeva romantic, pe o plajă, așa că am ales să o cer în familie și am făcut pasul. Aveam de gând din decembrie să fac pasul ăsta, dar ea nu se aștepta absolut deloc”, a spus Bogdan Ionescu pentru Spynews.ro.

Ce a ținut să adauge Bogdan Ionescu despre căsătorie:

”Noi nici nu discutasem de căsătorie, avem o relație super ok, nu am fost constrânși, a venit această cerere pe neașteptate. Eu de anul trecut le-am zis prietenilor mei că ea va fi următoarea femeie cu care eu o să mă căsătoresc și punct”, a mai zis el.

Când ar putea avea loc nunta:

”Nu ne-am gândit la nuntă, sincer, stăteam amândoi și ne gândeam care vor fi următorii pași. Încă nu am stabilit nimic, eventual cununia civilă poate va fi prin vară sau prin toamnă, dar nunta nu. Cununia civilă probabil va fi anul acesta, că e mai plauzibil și mai aproape. Rămâne de văzut și ce nuntă vom avea, amândoi suntem de principiu că hai să mergem pe o plajă în Bali și să facem acolo, dar vedem ce se va întâmpla”, a mai zis tânărul.

Cum arată logodnica lui Bogdan Ionescu de la Insula Iubirii

Se pare că și-a păstrat trucurile pentru a o cuceri pe cea cu care speră să-și petreacă restul vieții. Din iunie 2022, Bogdan și-a asumat noua relație, cu o tânără brunetă și foarte frumoasă.

Sorina este și cea cu care fostul concurent de la Insula Iubirii s-a logodit. Cei doi au postat imagini cu inelul în social media și au primit o mulțime de felicitări.