Primele declarații ale ispitei Bogdan Ionescu de la Insula Iubirii după ce s-a căsătorit religios cu iubita lui

Bogdan Ionescu, fostul concurent de la Insula Iubirii, dar și fosta ispită de la Insula Iubirii sezonul 6, a avut parte de cele mai emoționante momente din viața lui când s-a căsătorit cu partenera lui.

Bogdan Ionescu și Sorina, iubita lui, s-au căsătorit religios într-o ceremonie emoționantă. În urmă cu două săptămâni, tinerii îndrăgostiți au făcut cununia civilă.

Fosta ispită masculină de la Insula Iubirii a avut parte de cea mai frumoasă zi din viața lui, fiind înconjurat de toți oamenii dragi din viața lor.

Ce a povestit Bogdan Ionescu despre nunta lui cu Sorina

El și Sorina au strălucit în cea mai importantă zi, ziua nunții lor, și s-au distrat de minune alături de invitații lor.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Bogdan Ionescu de la Insula Iubirii s-a căsătorit! Fostul iubit al lui Hannelore și fosta ispită a sezonului 6 a făcut anunțul

”Totul a fost superb. Am început de vineri și am continuat până luni. Vineri am fost în familie, sâmbătă am avut marea petrecere, iar luni am avut o masă acasă cu cei apropiați”, a declarat Bogdan Ionescu pentru Spynews.

Pentru cei doi miri, cea mai importantă parte din ziua nunții lor a fost cununia religioasă, care a fost ceremonie extrem de emoționantă pentru Bogdan, în care el și Sorina și-au unit destinele pe viață în fața lui Dumnezeu. Ispita de la Insula Iubirii a mai povestit că totul a decurs așa cum și-au dorit.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

”Noi ne-am dat seama că cea mai importantă parte din toată această festivitate a fost cununia religioasă. Am simțit-o pe deplin și ne-am dat seama că petrecerea de după e doar o petrecere, dar cununia e cea care trebuie păstrată mai cu preț decât orice altceva. A fost extraordinar, exact așa cum ne-am dorit”, a mai spus fostul concurent de la Insula Iubirii.

Citește și: Care e statusul relației dintre Bogdan Ionescu de la Insula Iubirii și logodnica lui. Ce a postat fostul soț al lui Hannelore

Evenimentul a fost unul cu fast, având peste 350 invitați. Localul de lux a fost decorat după bunul lor plac și s-au distrat de minune. Bogdan a povestit că ringul de dans a fost mereu plin și invitații au putut să vadă încă de la început cum arată tortul.

”Eu lucrând în domeniu am vrut să avem niște lucruri, să nu existe momente moarte la petrecere, să fie distracție, să fie toată lumea prezentă pe ringul de dans, să împărtășim toată bucuria cu cei din jur. Am avut 350 de invitați, dacă o făceam în Maramureș aveam sigur 3000 de invitați, dar pentru zona noastră e super ok. Au fost doar persoane apropiate. Nu am avut tradiții, nu ne plac, a fost exact așa cum noi ne-am organizat, am știut cum vrem să decurgă toată seara. Am prezentat tortul fix la începutul serii, ca lumea să nu aștepte la finalul serii tortul, iar apoi să ne părăsească, să-i ținem cât mai mult timp alături de noi”, a mai povestit Bogdan Ionescu.

Citește și: Cu ce se ocupă acum Bogdan Ionescu, fosta ispită de la Insula Iubirii. Ce meserie are bărbatul