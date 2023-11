Cu ce se ocupă acum Bogdan Ionescu, fosta ispită de la Insula Iubirii. Ce meserie are bărbatul

Bogdan Ionescu, fosta ispită de la Insula Iubirii, are o meserie la care puțini se așteptau. De când a renunțat la aparițiile de pe micile ecrane ale telespectatorilor, bărbatul s-a concentrat asupra meseriei sale în industria artistică.

Bogdan Ionescu s-a făcut remarcat prin participarea sa în sezonul 4 Insula Iubirii. Bărbatul a venit în Thailanda alături de partenera lui, Hannelore, pentru a-și testa relația. Deși avea mare încredere în cuplul său, situația a luat o întorsătură uluitoare pentru el.

Fostul concurent al reality show-ului a suferit mult, după ce iubita lui a căzut în ispită. Mai mult, cei doi au plecat de pe insulă separați. Odată ajunși în România, Hannelore și Bogdan Ionescu au mai acordat o șansă poveștii lor de iubire. Aceștia s-au căsătorit, însă au ajuns tot la despărțire.

În prezent, bărbatul este schimbat complet și are o frumoasă relație cu o domnișoară superbă, pe nume Sorina. Bogdan Ionescu și-a cunoscut sufletul pereche la scurt timp de la apariția lui în sezonul 6 ca ispită.

Cu ce se ocupă acum Bogdan Ionescu, fostul concurent de la Insula Iubirii

Deși a dispărut de pe micile ecrane ale publicului, fostul concurent de la Insula Iubirii are o activitate intensă pe contul de Instagram unde își ține la curent prietenii virtuali cu cele mai speciale momente din viața lui.

Tot în mediul online, Bogdan Ionescu le-a dezvăluit urmăritorilor meseria pe care o are acum. Se pare că bărbatul a ales domeniul artistic. Acesta are o pasiune comună cu Răzvan Kovacs, soțul Emei Oprișan.

Fostul iubit al lui Hannelore este DJ. Profesia pe care și-a ales-o este destul de bine plătită.

De asemenea, Bogdan Ionescu preferă să se distreze și să își trăiască viața cât mai mult, iar meseria pe care o are îi oferă asta.

Bogdan Ionescu, fostul concurent de la Insula Iubirii, se căsătorește

Fostul concurent de la Insula Iubirii a luat o decizie importantă în ceea ce privește relația cu Sorina. Bogdan Ionescu a anunțat la începutul anului 2023 că urmează să facă cununia civilă.

Bărbatul își dorește să meargă din nou în fața altarului, însă de data aceasta alături de sufletul său pereche. De altfel, momentul în care și-a cerut partenera de soție a fost unul de-a dreptul inedit.

„Am făcut acest pas chiar de ziua ei, a fost în prilej de Paște și am putut să adun pe toată lumea din familie. Eu văd cererile în căsătorie în familie, dar și singuri, undeva romantic, pe o plajă, așa că am ales să o cer în familie și am făcut pasul. Aveam de gând din decembrie să fac pasul ăsta, dar ea nu se aștepta absolut deloc”, a spus Bogdan Ionescu, potrivit Spynews.ro.

„Nu ne-am gândit la nuntă, sincer, stăteam amândoi și ne gândeam care vor fi următorii pași. Încă nu am stabilit nimic, eventual cununia civilă poate va fi prin vară sau prin toamnă, dar nunta nu. Cununia civilă probabil va fi anul acesta, că e mai plauzibil și mai aproape. Rămâne de văzut și ce nuntă vom avea, amândoi suntem de principiu că hai să mergem pe o plajă în Bali și să facem acolo, dar vedem ce se va întâmpla”, a mai adăugat el.