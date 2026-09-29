Narcis Bujor a vorbit deschis despre femeia care l-ar putea cuceri definitiv. Ce îl atrage, ce nu iartă într-o relație și de ce își dorește copii?

Ce femeie l-ar putea face pe Narcis să renunțe la Insula Iubirii. Care sunt așteptările ispitei de la viitoarea sa parteneră | AntenaStars

Narcis Bujor, ispita masculină din sezonul 10 al emisiunii Insula Iubirii, a oferit un interviu în exclusivitate pentru Antena Stars, în care a răspuns mai multor curiozități despre viața sa personală. Dincolo de imaginea de bărbat sigur pe el și greu de impresionat, Narcis a vorbit deschis despre femeia pe care și-ar dori-o alături, despre lucrurile peste care nu ar putea trece într-o relație și despre dorința de a avea, la un moment dat, propria familie.

Ce îl atrage pe Narcis Bujor la o femeie

Întrebat ce anume îl atrage la o femeie, ispita masculină a mărturisit că aspectul fizic nu este criteriul care cântărește cel mai mult pentru el. Narcis este mai degrabă interesat de atitudinea unei femei și, mai ales, de ceea ce reușește aceasta să trezească în el.

Pentru el, femeia potrivită ar trebui să aibă capacitatea de a-l determina să se descopere și să devină o versiune mai bună a sa. Narcis nu vorbește doar despre atracție, ci despre o conexiune care să îl facă să își dorească să ofere mai mult în cadrul unei relații.

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„Ți-am zis, nu este o chestie de aspect, ci de ce poate trezi în mine. Acea femeie care mă face să fiu mai bun, să descopăr lucruri bune în mine. Să fiu un bărbat mai frumos pentru ea, să merite tot ce am de oferit sau să descopăr că am mai multe de oferit decât am crezut până atunci. Când este persoana asta, atunci, da”, a mai spus Narcis în interviu.

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Minciuna și trădarea, lucrurile peste care nu poate trece

Narcis Bujor a vorbit și despre limitele pe care le are atunci când vine vorba despre o relație. Ispita masculină a recunoscut că există două lucruri peste care nu ar putea trece: minciuna și trădarea.

De altfel, sinceritatea pare să fie una dintre valorile importante pentru Narcis atunci când își imaginează o relație serioasă. Pentru el, încrederea este esențială, iar încălcarea ei ar putea pune punct unei povești de iubire.

În același timp, Narcis a recunoscut că își dorește o familie. Ispita masculină nu a ascuns faptul că, la un moment dat, și-ar dori să devină tată și chiar a povestit cum își imaginează momentul în care va ști că a întâlnit femeia potrivită.

„Mereu am spus că o să fac un copil atunci când voi întâlni o femeie și zâmbetul sau ochii ei sau o parte din ea m-ar face foarte fericit să o văd în copilul meu și atunci aș ști că acea persoană este potrivită”, a declarat Narcis.

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Ce femeie l-ar face să nu mai vină la Insula Iubirii

Întrebarea dacă există o femeie care l-ar putea determina să renunțe la statutul de ispită și să nu mai revină pe Insula Iubirii a primit un răspuns pe măsură. Narcis a explicat că nu ar fi vorba despre un anumit tipar fizic, ci despre ceea ce ar putea construi alături de acea persoană.

Femeia care l-ar convinge să își schimbe prioritățile ar trebui să îi ofere sentimentul că relația respectivă îl ajută să evolueze și că are alături de ea motive să ofere tot ce are mai bun.

Narcis a vorbit și despre experiența din sezonul 10 al emisiunii și despre succesul de care s-au bucurat ispitele. El a subliniat că fiecare dintre colegii săi a contribuit la povestea sezonului.

„Toți colegii mei am lucrat la fel de mult. Suntem împreună acolo. Toată povestea asta e creată împreună.”

Întrebat despre calitatea sa cea mai importantă, Narcis a mărturisit că știe să asculte și să empatizeze, două lucruri care, spune el, îl ajută să îi înțeleagă mai bine pe oamenii din jur.

„Calitatea mea cea mai mare poate este că știu să ascult și să empatizez foarte mult.”

Dincolo de imaginea ispitei masculine care știe să atragă atenția pe Insula Iubirii, Narcis Bujor lasă să se vadă o latură diferită: cea a unui bărbat care vorbește despre iubire, despre familie și despre dorința de a întâlni o femeie alături de care să poată construi ceva pe termen lung.

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