Robert Braia și Bianca Mitroi de la Insula Iubirii sezonul 8 au confirmat împăcarea. Ce au dezvăluit despre noul lor început

Se pare că Robert și Bianca au decis să își mai ofere o șansă, după ce au trecut printr-o perioadă dificilă în urmă despărțirii.

Robert Braia și Bianca Mitroi, foștii concurenți Insula Iubirii din sezonul 8, se pare că s-au împăcat oficial.

Robert și Bianca de la Insula Iubirii sezonul 8 s-au împăcat

După ce au fost văzuți împreună de mai multe ori în ultima lună, Bianca și Robert au recunoscut că și-au mai acordat încă o șansă, deși au trăit o poveste de dragoste tulburătoare.

Citește și: Robert Braia și Bianca Mitroi de la Insula Iubirii sezonul 8, din nou împreună? Imaginile cu care s-au dat de gol

Articolul continuă după reclamă

Bianca și Robert au participat la Insula Iubirii în sezonul 8 și au ajuns în Thailanda fiind deja certați, după ce ea aflase că Robert plănuise să scape de motanii ei.

Bianca a fost devastată când a aflat că iubitul ei lăsase fereastra deschisă pentru a scăpa de pisicii ei. Cei doi au fost foarte distanți cât au participat la emisiune, Robert părea că s-a apropiat de ispita Lala, în timp ce Bianca se apropiase de ispita Eric pe insula fetelor.

Cu toate acestea, parcursul lor în emisiune s-a oprit după doar câteva zile și au fost nevoiți să își rezolve problemele când ajungeau acasă.

În țară, cei doi au decis să se despartă, Bianca fiind extrem de rănită. După ce și-a luat lucrurile de la Robert, cei doi și-au spus adio și părea că lucrurile între ei sunt clare și că trecutul lor a fost îngropat.

Se pare, însă, că cei doi foști iubiți nu au putut renunța așa ușor unul la altul și, chiar dacă nu au mai postat nimic împreună în mediul online, cei doi au păstrat legătura.

Citește și: Ce face și cu ce se ocupă acum Robert Braia, fostul concurent de la Insula Iubirii sezonul 8

În urmă cu aproximativ o lună, cei au fost plecați la munte și au postat, fiecare pe contul lui de Instagram, fotografii din aceeași locație, de la aceeași cabană. Acest lucru le-a dat de bănuit fanilor care au speculat că cei doi s-ar fi împăcat.

În urmă cu câteva zile, pe TikTok a apărut un video cu Bianca și Robert care au fost prezenți la eveniment. Bianca era pe scenă și cânta, iar Robert o privea de la o masă alăturată.

Într-un interviu în exclusivitate pentru Spynews, Robert Braia a confirmat împăcarea.

”Da, am văzut și eu imaginile care au apărut. Ne-am mai dat o șansă, suntem împreună. Nu ne interesează de ce zice lumea, noi nu trăim cu lumea. Am încercat să stăm separați o perioadă, dar nu a mers și e mai bine să fim împreună. Amândoi am făcut pasul, a fost o chestie comună. Nu a venit ea la mine sau să mă duc eu la ea, a fost o chestie comună. Acum pentru noi e o perioadă mai mult de test, încercăm să vedem dacă într-adevăr relația va duce într-un final la o familie și copii sau dacă e o încercare în zadar, nu știm încă cum va fi.”, a spus Robert Braia, în exclusivitate pentru Spynews.ro.

Citește și: Ispita Larisa dă cărțile pe față. Ce spune despre relația cu Robert Braia, fostul concurent de la Insula Iubirii 8