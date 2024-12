Ce face și cu ce se ocupă acum Robert Braia, fostul concurent de la Insula Iubirii sezonul 8

Robert Braia, fostul concurent de la Insula Iubirii, a devenit cunoscut datorită relației lui controversate cu Bianca Mitroi.

Robert Braia și Bianca Mitroi au fost unul dintre cuplurile care a participat la Insula Iubirii sezonul 8. Atunci când au intrat în competiție, Bianca a declarat că avea inima frântă pentru că aflase cu puțin timp înainte că Robert este cel care a scăpat de cei doi pisoi ai ei, lăsându-i să iasă pe geam și complotând apoi cu un prieten de-al lui astfel încât animalele de companie să nu mai fie găsite.

Ce mai face acum și cu ce se ocupă Robert Braia

Bianca a fost dezamăgită și nu știa dacă îl va putea ierta pe Robert, dar a intrat în competiție cu gândul că vrea să își testeze relația și mai mult, dorind să vadă dacă Robert o să o înșele.

„Relația noastră a fost tumultoasă de la început. În ultimul timp s-au întâmplat lucruri foarte grave și m-au destabilizat. Aș vrea să o iau cu începutul. M-au atras bunătatea lui la început, dar acum nu o mai simt. Nu am înțeles gesturile lui. Eu locuiam cu motanii mei la București, după ne-am mutat la Craiova.

El nu iubea motanii, am încercat să găsim soluții. Eu îi iubesc foarte tare, el era gelos pe motanii mei, iar el a făcut un gest. Eram în dormitor, el i-a speriat și cei doi motani au căzut de la balcon. Unul s-a lovit tare, iar celălalt a dispărut. Eu îi iubeam foarte mult. Am suferit extrem de mult.

El mi-a ascuns asta și am aflat acum câteva zile. Eu am crezut că ei au sărit și au plecat, au trecut câteva luni de la incident, nu m-am vindecat nici acum. El mi-a recuperat un motan dispărut.

La Craiova, însă, s-a întâmplat din nou, i-am pierdut iar și nu știu ce s-a întâmplat. Eu nu știam nimic până acum câteva zile ce a făcut în București. A fost cea mai puternică depresie din viața mea. Am suferit enorm, am slăbit câteva kilograme.”, au fost declarațiile făcute de Bianca Mitroi la Insula Iubirii sezonul 8.

Pe insula băieților Robert s-a apropiat de ispita Lala, dar nu a căzut în ispită. De cealaltă parte, Bianca s-a apropiat de ispita Eric și a devenit foarte hotărâtă în ceea ce privește despărțirea de Robert. Când au ajuns în România, cei doi au decis să se despartă.

După ce scandalul s-a încheiat și Bianca și-a luat toate lucrurile din apartamentul lui Robert, în timp ce el filma, cei doi și-au promis să nu se mai caute și să se focuseze pe carierele lor.

„Nu o mai recunoșteam sincer. Clar, ne vedem pentru ultima dată aici. In imagini mi-am dat seama că Bianca este o persoană care, indiferent cât de mult am ținut unul la altul, că am împărțit un pat, o masă, indiferent de tot lucrurile astea, ea a acceptat ca eu să primesc tot felul de jigniri. După ce am primit acele jigniri de la o ispită, ea și-a pus capul pe umărul lui. Ea nu a venit aici să își arate iubirea față de mine, ci să își exprime nemulțumirea”, a spus Robert Braia, potrivit Viva.

Bianca Mitroi a continuat cu cariera ei muzicală, în timp ce Roebert s-a axat pe a-și crea o identitate pe rețelele de socializare, postând adesea video-uri cu ținutele sale zilnice, dar și unele motivaționale.

În prezent, Robert continuă să fie vocal pe rețelele de socializare și se ocupă în continuare cu business-urile familiei sale, făcând parte dintr-o familie înstărită.

