Maria Ilioiu, cea mai focoasă ispită de la Insula Iubirii, și-a găsit jumătatea. El este bărbatul cu care se iubește

Cea mai focoasă ispită de la "Insula Iubirii" şi-a găsit jumătatea! Paparazzi Spynews.ro l-au filmat pe bărbatul care o consolează pe Maria Ilioiu, la doar câteva zile după ce a renunţat la relaţia toxică pe care o avea.

Recent, Maria mărturisea la Antena Stars că este într-o relaţie toxică şi că se tot desparte şi împacă de şi cu fostul iubit.

"A fost o glumă, am un prieten foarte bun cu care am ieşit şi am făcut o poză la glumă, am comparat tatuajele. Am făcut o glumă pentru fostul, se pare că a ţinut gluma. Am vrut să-l fac gelos şi să-i văd reacţia. A fost gelos, cum am vrut eu. Mi-a dat mesaje, a sunat telefonul, a venit la mine şi ne-am împăcat. Ne tot certăm şi ne tot împăcăm. Este o iubire toxică. Noi la fiecare ceartă ne despărţim, apoi ni se face dor şi ne împăcăm. Este o iubire toxică, dar o accept aşa cum este. Sunt fericită", spunea Maria Ilioiu, una dintre cele mai dorite ispite de la Insula Iubirii.

CONECTEAZA-TE CU INSULA IUBIRII

Subscribe pe 👉 Youtube

Like pe 👉 Facebook

Follow pe 👉 Instagram

​Afla noutati pe site 👉 Insula iubirii

🌴 💖 Vezi Insula Iubirii Sezonul 5 NECENZURAT pe AntenaPlay, aici ⏩ https://s.a1.ro/AOZq6st. Poţi urmări emisiunea LIVE sau episoade integrale, după difuzarea la TV. Intră acum!

🔵 INSTALEAZA APLICATIILE ANTENAPLAY

Android / iOS / Smart TV - Afla daca televizorul tau e compatibil

Like pe Facebook / Follow pe Instagram / Subscribe pe YouTube