Insula Iubirii | Sezonul 6, 2 mai 2022. Ce i-a mărturisit Cerasela uneia dintre ispite

Primul episod de la Insula Iubirii | sezonul 6 din 2 mai 2022. Iată cum au reușit să se deschidă concurenții emisiunii la ispite și vice versa, din punct de vedere al vieților personale. Ce a spus Cerasela despre ea. „Eu nu mă simt vedeta serii, chiar dacă am fost vedeta serii. Eu sunt geloasă, dar nu mi-a dat motiv, eu îl consider pe el mult mai bun decât mine și ca fizic. Am chestia asta să-l compar. Eu nu mă văd frumoasă, de asta sunt și aici”, spune Cerasela.

Luni, 02.05.2022, 17:10