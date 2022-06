Insula Iubirii | Sezonul 6, 27 iunie 2022. Teodora și Alex, la ceremonia focului finală. Ce și-au spus cei doi

În al 16-lea episod de la Insula Iubirii Sezonul 6, din 27 iunie 2022, Alex și Teodora s-au revăzut la ceremonia focului finală și au avut multe lucruri să-și spună. Cum a reacționat când a aflat că Teodora se desparte de el. „Sunt fix ca în prima zi, liniștit, am încredere în noi, în ea, în mine și sunt emoționat, aștept să o văd. Tremură carnea pe mine. Mi-a lipsit foarte mult, fiecare experiență de aici m-a făcut să-mi fie și mai dor de ea, am simțit răutate îndreptată spre mine. Am fost sincer și am zis că nu e loc în inima mea pentru altcineva”, spune Alex. „Cum ai văzut-o pe Teo ultima dată?”, spune Radu Vâlcan. „Foarte speriată și încrezătoare. Îmi e teamă să găsesc o persoană schimbată”, spune Alex.

Luni, 27.06.2022, 16:17