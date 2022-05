Insula Iubirii | Sezonul 6, 3 mai 2022. Ce s-a întâmplat la date-ul dintre Cristina și ispita Bogdan Ionescu

În cel de-al doilea episod de la Insula Iubirii | sezonul 6 din 3 mai 2022, Cristina și ispita Bogdan Ionescu au avut parte de un date la marginea mării într-un loc retras. ”Cred că s-a simțit destul de confortabil în preajma mea. Am ciocnit un pahar. Am discutat despre lucruri care îi plac și pe care ar vrea să le facă. Am discutat și despre Sebi, într-o oarecare măsură, a mărturisit ispita Bogdan Ionescu.

Marti, 03.05.2022, 16:41