Ce băiat frumos are Ciprian Teodorescu din "Iubire cu parfum de lavandă"! Micuțul îi seamnă actorului

Ciprian Teodorescu este unul dintre actorii care completează distribuția serialului “Iubire cu parfum de lavandă”, jucând de această dată un rol negativ. Serialul se vede la Antena 1 și în AntenaPLAY din 31 octombrie, de la ora 21.45.

Ciprian Teodorescu va interpreta un rol negativ în noua porducție marca Ruxandra Ion în “Iubire cu parfum de lavandă”. El va juca rolul lui Adrian Păun, un consilier la primărie, om de afaceri și fratele lui Dinu.

Cum arată fiul lui Ciprian Teodorescu din “Iubire cu parfum de lavandă”

Telespectatorii care s-au întrebat cine este Ciprian Teodorescu in „Iubire cu parfum de lavandă” au ocazia să descopere ce actor talentat este acesta, dar asta nu e tot. Acesta mai este și solist vocal şi arhitect. Absolvent al Colegiului de Artă Ciprian Porumbescu, din Suceava, dar şi al Facultăţii de Arhitectură, din Iaşi, Ciprian Teodorescu şi-a îndreptat atenţia spre muzică şi actorie. De-a lungul timpului a jucat în musicaluri de succes precum Mamma Mia (Sam Carmichael), We Will Rock You (Brit) sau The Full Monty (Harold Nichols).

Iată ce a declarant actorul Ciprian Teodorescu despre rolul său, dar și despre experiența trăită pe platourile de filmare ale serialului „Iubire cu parfum de lavandă”: „Încep prin a spune că mă simt extrem de onorat și de recunsocător pentru oportunitatea de a juca în acest serial. Îmi doream genul ăsta de rol de foarte multă vreme și, iată, se întâmplă.

Mi-am sunat familia și prietenii, care m-au felicitat și mi-au spus că nu m-au mai văzut atât de fericit de multă vreme. Apoi, au început repetițiile și filmarile, unde am cunoscut o grămadă de oameni frumoși și calzi, atât actori, cât și oameni din echipa de productie. Interpretarea lui Adrian, într-un rol negativ, este o provocare pentru mine, mai ales că, în viața reală, sunt o persoană total diferită, as putea spune chiar diametral opusă.

Totuși, am considerat că aceasta este o oportunitate unică de a-mi extinde abilitățile actoricești și de a aduce complexitate rolului, sperând că nuanțele și profunzimea pe care am încercat să i le insuflu acestui personaj vor fi apreciate și plăcute de către oamenii din fața ecranelor. Abia aștept ca publicul să urmărească povestea noastră frumoasă și să se lase duși, ca într un vis frumos, de valurile tumultuoase ale sentimentelor, trăirilor și emoțiilor”, a dezvăluit Ciprian Teodorescu.

Pe lânga cariera sa strălucită ca actor, Ciprian Teodorescu este și un cântăreț desăvârșit care a ajuns să colaboreze cu cei mai mari artiști din țară, printre care Alex Velea, Loredana și mulți alții.

Actorul s-a născut la Iași, dar a decis să se mute în București după ce a primit oportunitatea de a cânta într-o trupă de coveruri.

De la pornirea lui pe drumul muzicii până la a juca în musicaluri a fost doar un pas. El a reușit să joace în mai multe producții de succes și s-a făcut remarcat datorită talentului său.

În timpul pandemiei, puțini sunt aceia care știu că el s-a întors la arhitectura și la proiectat pentru a putea să câștige mai mult.

Actorul se mândrește cu fiul său și familia minunată pe care o are. Într-un interviu pentru Life.ro, Ciprian a povestit că mama lui s-a stins din viață în urmă cu un an. Această pierdere l-a făcut să conștientizeze cât de important e să petreacă acum timp cu tatăl său.

Deși îi place să își țintă viața privată departe de lumina reflectoarelor, Ciprian postează adesea imagini cu fiul său, dar și cu tatăl său. Micuțul său îi seamănă leit și a moștenit de la el cele mai frumoase trăsături.