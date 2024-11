Cum arăta bunica Michaelei Prosan din Iubire cu parfum de lavandă. Actrița îi seamănă leit

Michaela Prosan, actrița din serialul Iubire cu parfum de lavandă, a distribuit o fotografie cu bunica ei, iar fanii au fost surprinși să descopere că îi seamănă leit.

După o lungă pauză în carieră, Michaela Prosan a revenit pe micile ecrane ale telespectatorilor în serialul „Iubire cu parfum de lavandă” de pe Antena 1. Actrița a acceptat cu mare bucurie propunerea, iar fanii săi sunt nerăbdători să o vadă la televizor, într-un rol complet diferit de ce a mai jucat până acum.

Cum arăta bunica Michaelei Prosan din Iubire cu parfum de lavandă

Michaela Prosan, protagonista din Iubire cu parfum de lavandă, cel mai nou serial de pe Antena 1, se remarcă prin trăsăturile sale, fiind considerată una dintre cele mai frumoase actrițe de la noi.

Se pare, însă, că trăsăturile superbe le-a moștenit de la bunica ei. În urmă cu patru ani, Michaela Prosan a distribuit pe contul personal de Instagram o fotografie care o surprinde pe bunica sa, în tinerețe, mai precis în anul 1974.

Cu toate că imaginea este alb-negru, fanii actriței au fost surprinși să descopere că tânăra din imagine seamănă leit cu protagonista din serialul Iubire cu parfum de lavandă. Iată mai jos!

Ce profesie își dorea Michaela Prosan înainte să devină actriță

Înainte să devină actriță, Michaela Prosan se pregătea pentru o carieră în arhitectură.

„Am pornit de la zero în meseria asta. Aveam în spate ani de pictură, desen și 66 de planuri pentru o carieră în arhitectură în momentul în care am decis că vreau să fac actorie. Am muncit foarte mult, am cunoscut oameni care m-au inspirat și care m-au motivat să merg mai departe pe acest drum”, a dezvăluit actrița din serialul Iubire cu parfum de lavandă.

Ce a spus Michela Prosan despre personajul său din serialul „Iubire cu parfum de lavandă”

„Sunt recunoscătoare pentru tot ce am primit şi pentru tot ce am învăţat în anii ăştia în care m-am retras ca să pot să-mi îmbrăţişez în tihnă noua identitate - cea de mamă. În martie am decis să-mi reiau activitatea artistică şi, la scurt timp, a apărut acest mare proiect în viaţa mea - Iubire cu parfum de lavandă!

M-a emoţionat teribil revederea de la casting cu doamna Ruxandra Ion şi cu echipa dumneai. Aproape patru ani au stat între noi. În curând, Anda mea cea puternică o să ajungă la public şi le mulţumesc tuturor celor care au făcut posibil acest lucru şi care au avut încredere în mine. Despre personaj o să tot povestim... Este diferit faţă de ce am interpretat până acum. Am pus multă pasiune...iubire...şi lavandă!”, a declarat Michaela Prosan.