Iubire cu parfum de lavandă, rezumat episoade 11, 12 și 13, 11 noiembrie 2024. Ștefan, prins din urmă de trecut. Ce pățește Cristi

Andra reușește să o convingă pe Silvia să o lase pe fiica ei și a lui Ștefan în Podișor, după ce aceasta primește o propunere pentru un nou job. Când totul părea că merge din ce în ce mai bine, Adrian este externat, iar accidentarea lui Cristi scoate la iveală detalii din cariera lui Sky.

În episodele 11, 12 și 13 din Iubire cu parfum de lavandă, difuzate pe 11 noiembrie 2024, telespectatorii afla mai multe despre povestea de viață a lui Ștefan. După ce Anda reușește să o convingă pe Silvia să o lase pe Alama la ei, relația dintre cele două devine și mai strânsă. În același timp, Ștefan încearcă să își pună viața în ordine la Podișor, însă pare că nu s-a vindecat de traumele din trecut.

Iubire cu parfum de lavandă, episodul 11 - „Faultat”, 11 noiembrie 2024. Anda află detalii dureroase despre viața fiicei lui Ștefan

După ce Silvia a aflat că fiica ei a încercat să se sinucidă, aceasta a mers imediat la fostul ei soț pentru a avea o discuție toți trei. Mama fetei a încercat din răsputeri să o convingă că cel mai bine pentru ea ar fi să se întoarcă împreună în București, însă fata a refuzat categoric.

La rândul lui, Ștefan a fost tulburat de dezvăluirea fiicei lui. Cei doi au încercat, de asemnea, să îî ceară iertarea Almei.

„Uită-te la mine bine. Eu nu mai vreau să stau departe. Nu mai vreau să fiu Sky, ăla de la televizor, vreau să fiu tatăl tău. E adevărat?”, l-a întrebat acesta.

„Vezi?! E clar! Vii cu mine acasă, altfel nu se poate. Alma, tu nu-ți dai seama ce era să faci!”, a răbufnit Silvia.

Discuția aparent calmă s-a transformat într-o serie de reproșuri între Ștefan și fosta soție, iar tânăra nu a mai rezistat și a căutat refugiu pe câmpul cu lavandă. De asemenea, în timpul disputei, Silvia îi mărturiește fiicei sale că, de fapt, nu este într-o pauză de la locul de muncă, ci de fapt, a fost concediată.

Anda pleacă după Alma în câmpul de lavandă pentru a încerca să afle ce se întâmpă cu ea. Tânăra îi mărturisește că este extrem de rănită de comportamentul părinților ei pentru care a „ajuns să fie piesă de schimb”.

„Niciun părinte nu e perfect. Au făcut asta că să ai un viitor bun, ca să-ți fie bine. Au greșit, ok. Nu au văzut ce ai tu nevoie, dar cred că acum știu”, i-a spus Anda.

„În perioada în care am vrut să-mi iau viața, fix când era marele divorț. Se certau și se acuzau și Sky nu era aici și am zis că e o prostie să mă sinucid și am zis să fac un test. Să lipsesc câteva zile. Și-au dat seama că lipsesc? O să mă sune? O să mă întrebe ce faci? Alma ești bine?. Și am plecat. Am stat 3, 4 zile pe la prieteni. Mi-a scris de două ori: să mă întrebe unde e placa ei de păr și să-mi spună că întârzie. Nici măcar nu și-a dat seama că nu eram acasă. Am lipsit 10 zile”, a mărturisit fata plângând.

Nici în familia Păun, lucrurile nu sunt mai roz. Amalia îi reproșează, în continaure, soțului ei că a mințit-o în timp ce el încearcă să se bage în prietenia dintre ea și Anda. La rândul ei, Floarea, trasă la răspundere în legătură cu ce vorba cu vrăjitoarea, a dezvăluit că a avut un băiat care a murit.

Episodul 11 se încheie Anda care îi pune față în față pe Ștefan și Silvia și îi confruntă în legătură cu relația lor care le afectează fiica.

Iubire cu parfum de lavandă, episodul 12 - „Rădăcini”, 11 noiembrie 2024. Anda o convinge pe Silvia să o lase pe Alma în Podișor

În episodul 12 din Iubire cu parfum de lavandă, episodul 12 difuzat pe 11 noiembrie 2024, Floarea află că Maria are o poză cu tatăl ei decedat. Ulterior, femeia reușește să o ducă la vrăjitoare pentru a afla dacă bărbatul mai este în viață sau nu.

În același timp, afectată de povestea Almei, Anda reușește să convingă pe mama fetei să o lase în Podișor. „Alma vrea să rămână aici. Ești prea încăpățânată să iasă ca tine. Nu mai vezi ce vrea ea”, i-a reproșat aceasta Silviei.

Discuția le este întreruptă de un apel prin care Silvia primește o propunerea pentru o nouă emisiune. „Nu știu dacă e de bine. Pentru că dacă accept, Alma o să-mi spună că nu o văd, nu o ascult, iar dacă nu accept, nu o să mă mai văd și nu o să mă înțeleg atât de mine. Știu că trebuie să ne sacrificăm pentru copiii noștri, dar nu e atât de simplu, cel puțin pentru mine”, a mărturisit Silvia.

Astfel, Andra a convins-o să nu o ia pe Alma cu ea la București, iar adolescenta este extrem de recunoscătoare. Fericit de cum s-au așezat lucrurile, Ștefan îi face un cadou Andei și petrec clipe de neuitat împreuă.

Cu toate acestea, fix când lucrurile păreau că intră pe un făgaș normal, Silvia îi adresează o întrebare care totul peste cap pentru Anda. „Crezi că ești pregătită să-i oferi totul? Fără secrete? Fără ascunzișuri?”, a fost replica ce a făcut-o pe aceasa să-i spună lui Ștefan că a fost o greșeală ce s-a întâmplat între ei.

La rândul lui, fostul fotbalist se ține de promisiune și începe primele antrenamente cu echipa de fotbal a băieților din Podișor.

Episodul 13 se încheie cu Adrian, care a fost extrenat și a încercat, din nou, să o facă pe Anda să-i vândă terenul, iar la rândul ei, femeia i se destăinuie Amaliei că nu ar putea să aibă o relație cu Ștefan, știind că ea și-a omorât fostul soț.

Iubire cu parfum de lavandă, episodul 13 - „La bine și la rău”, 11 noiembrie 2024. Ștefan l-a faultat pe Cristi și au ieșit la iveală detalii din cariera lui

În timp ce Maria și Alma au îngropat securea războiului și au plecat împreună să vadă antrenamentul de fotbal al băieților, când au ajuns au avut parte de o surpriză. Nu mică le-a fost mirarea să afle că Ștefan l-a faultat pe Cristi în timp ce jucau.

În paralel, Dinu încearcă să facă pași spre soția lui, din nou. Cu toate aceastea, Amalia nu cedează atât de ușor și nu, în continuare, nu îl crede pe soțul ei că nu a înșelat-o cu poștărița. Însă, discuția lor a dus la o nouă ceartă. Fiica lor și-a dat și ea seama de problemele dintre cei doi și a vrut să afle dacă se mai iubesc.

Între timp, fiul lor ajunge la cabinet pentru a afla cât de gravă este accidentarea. Extrem de agitat, Ștefan îi mărturisește băitaului că de fapt nu a fost un accident.

„Eu am vrut să te opresc. Ești un jucător bun. Ai toate deprinderile motrice să faci asta, iei decizii bune pe teren, deciziile corecte. Ești cum eram eu când eram tânăr. Și aia a fost... pentru că văzându-te pe tine, îmi dau seama că eu nu mai am cum să fiu așa niciodată. Nu mai am cum să fiu Sky. Ia-o ca pe o revelație. Și voiam să opresc gândul ăsta. Și singura modalitate prin care am putut să o fac, a fost să te opresc pe tine. E o mizerie ce am făcut. Dacă m-ar fi prins antrenorul, mi-ar fi dat 100 de ture și nu mai prindeam echipa un sezon. Îmi pare rău. Sprt să mă ierți”, a explicat Ștefan.

Când a aflat că este lovit, Dinu nu s-a mai abținut și l-a tras la răspundere pe Ștefan care, afectat de situație și-a înnecat amarul în alcool.

„Mi-e frică cu tata. Știu ce se poate întâmpla cu el pe mai departe. După accidentul din Anglia, care l-a tras pe tușă, a avut o cădere. Simt că ziua asta l-a adus înapoi acolo (...) El după ziua aia nu s-a mai atins de mingea de fotbal. De băutură, da. Era viiciul lui. Nu era Ștefan pe care îl știi tu”, a spus fiica lui speriată.

Episodul 13 se încheie cu Floarea care încearcă să afle de la Jana dacă a reușit să ia legătura cu răpoosatul soț al Andei, însă fără nicio reușită și cu o discuție sinceră între Ștefan și doamna doctor.

