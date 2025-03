Radu Ștefan Bănică, moment de sinceritate. Cum percepe comparațiile cu tatăl său și ce relație are cu fratele mai mic | EXCLUSIV

Cum resimte Radu Ștefan Bănică presiunea numelui de familie și cum se înțelege cu frații săi. Artistul a mărturisit ce legătură strânsă are cu Dumnezeu.

Radu Ștefan Bănică, fiul cel mare al artistului Ștefan Bănică, a acceptat provocarea Roata Vedetelor și a făcut o serie de mărturisiri neașteptate despre care nu a mai vorbit până acum.

Tânărul și-a făcut debutul în muzică în 2022, iar de-a lungul timpului a cochetat și cu actoria, motiv pentru care a absolvit U.N.A.T.C. I.L. Caragiale în 2023, iar astăzi îl vedem la diferite piese de teatru, dar și în serialul Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, unde interpretează rolul lui Ducu.

El a participat și la show-ul fenomen Te cunosc de undeva!, unde a făcut echipă cu Emilia Popescu, reușind să impresioneze cu adevărat prin aptitudinile sale artistice.

Citește și: Ce spune Karina Jianu despre scenele de dragoste alături de Vlad Udrescu. Detalii din spatele camerelor | Exclusiv

Articolul continuă după reclamă

Radu Ștefan Bănică, moment de sinceritate. Cum percepe comparațiile cu tatăl său și ce relație are cu fratele mai mic

În cadrul show-ului digital Roata Vedetelor disponibil în AntenaPLAY, Radu Ștefan Bănică a răspuns la cele mai mari curiozități și a făcut mărturisiri rare despre viața de artist, viața de cuplu dar și despre viața de familie.

Prima provocare care a picat după ce a învârtit roata a fost de a răspunde la câteva întrebările legate de iubire. Tânărul a mărturisit faptul că este recunoscător pentru că presa a scris întotdeauna de bine de relația lui, dar și pentru că a reușit să păstreze un echilibru în viața de cuplu, fără ca lumea mondenă să intervină prea mult.

Recunoștința este o altă provocare care a scos la iveală câteva detalii neștiute despre mama sa. Întrebat pentru ce sfat de la cea care i-a dat viață este recunoscător, Radu Ștefan Bănică a răspuns:

„E ceva pus în aplicare și este în continuare un motto în viața mea: că nimic nu e fără Dumnezeu! Credința joacă un rol important în acceptare și în tot ceea ce constă viața mea: eșec, victorie, tot. Din păcate nu am mai reușit să merg atât de des (n.r. la Biserică), pe cât mergeam înainte pentru că am avut din nefericire și păcate. Am avut și spectacole și timpul nu prea mi-a mai permis să merg la Biserică din cauza programului, dar de fiecare dată când am timp, mă duc.”

Citește și: Tudor de la Fly Project, despre participarea la Te cunosc de undeva! Ce l-a făcut să accepte această provocare | EXCLUSIV

La provocarea Wild Card, artistul a dezvăluit câteva detalii și cu privire la frații săi, Violeta și Alexandru: „Sora mea este una dintre cele mai motivate persoane pe care le știu, chiar dacă nu cea mai motivată, cea mai pusă pe treabă, învață de rupe, obține tot ce își dorește. Mi-aș fi dorit să am atitudinea ei, pe care o are ea la vârsta asta. Și frate-miu e micuț și vreau să îl fac fotbalist. Dacă nu îmi iese cu el, îl fac pe fiul meu fotbalist. În secret (n.r. sunt pasionat de fotbal). Mi-ar fi plăcut ceva în zona sportului, dar uite că am ales altceva.”

La categoria „critici”, tânărul a vorbit despre moentele în care este comparat cu tatăl său, dar și despre cum vede el toată această situație: „Primesc zilnic și primesc la orice lansare, mai ales în muzică, dar nu mă coafează niciun fel critica aceasta. Nu înțeleg de ce lumea are senzația prin simplul fapt că sunt băiatul lui Bănică și că suntem în același domeniu...

Sunt la început, ce credeți, că intru în cariera asta cu 40 de ani de experiență și cu 300 de spectacole la Sala Palatului și cu 15 albume? Nu. Am intrat la început cum a intrat toată lumea. Deci nu înțeleg comparația, dar dacă lumea vrea să o facă, să o facă”.

Citește și: Cristina Ciobănașu, despre cea mai mare provocare de la Te cunosc de undeva!: „Abia aștept să plâng de frustrare” | EXCLUSIV

Iată doar o parte din show-ul adorat de vedete și nu numai!

Dacă Radu Ștefan Bănică v-a făcut curioși despre viața sa de zi cu zi, vă invităm să descoperiți și alte subiecte interesante în episodul intergral Roata Vedetelor disponibil în AntenaPLAY.