Momente dificile pentru Bella Santiago pe patul de spital. Cântăreața se recuperează după operația la genunchi. Iată cum se simte!

Bella Santiago a trecut printr-o experiență dificilă în vacanță după ce s-a accidentat pe pârtia de schi. Fosta concurentă de la Power Couple a fost nevoită să treacă inclusiv printr-o intervenție chirurgicală în urma căreia acum se recuperează în propriul ritm.

Fanii s-au îngrijorat imediat atunci când au văzut-o în scaunul cu rotile, însă s-au mai liniștit puțin atunci când au aflat că a avut ruptură de menisc.

Cu toate acestea, starea de sănătate a Bellei nu i-a lăsat pe internauți să răsufle ușurați până când Nicu nu a anunțat cum se simte aceasta după operație.

Iată ce mesaj a transmis soțul ei chiar de pe patul de spital!

Care este starea de sănătate a Bellei Santiago după intervenția chirurgicală. Ce a zis Nicu după ce a ieșit din operație

Deși accidentarea a avut loc în urmă cu o lună, cântăreața a crezut că o să își revină rapid, motiv pentru care nu a vrut să se prezinte în fața medicilor. Cu toate acestea, se pare că problemele au supărat-o atât de tare, încât a considerat că este momentul să ceară ajutorul specialiștilor.

După constatarea rupturii de menisc, doctorii i-au recomandat să se opereze la genunchi, fapt care s-a și întâmplat.

„Am fost la spital, am făcut RMN. Am fost la doctor și mi-a zis că am meniscul rupt și are nevoie de operație. Urgent fac operație. Pentru că am avut un accident la schi, când am fost acum o lună. A intrat fata mea între picioarele mele și am căzut și s-a întors genunchiul. De atunci, am crezut că o să-mi revin, dar din păcate, mă simt din ce în ce mai rău și m-am decis să fac RMN urgent și să văd ce zice doctorul. Am văzut și am auzit rezultatele și trebuie să mă opresc” povestea aceasta în urmă cu doar câteva zile.

Ieri, artista s-a pozat de pe patul de spital, cu branula în mână, în timp ce viziona semifinala Power Couple Sezonul 2, iar astăzi Nicu Grigore a făcut primul anunț cu privire la starea ei de sănătate după intervenție.

„Suntem bine”, a scris Nicu pe Instagram, postând și o fotografie încurajatoare cu cei doi.

Ei eu ținut să le mulțumească și telespectatorilor și internauților care i-au susținut în fiecare moment din emisiune pentru toate mesajele frumoase, dar și pentru suportul emoțional acordat.

„Mulțumim tuturor pentru susținerea de la Power Couple” au spus aceștia.

Tot astăzi, la miezul nopții după difuzarea semifinalei și implicit a eliminării lor, Bella și Nicu au transmis un mesaj emoționant: „Și aici se termină parcursul nostru de la Power Couple. Vă mulțumesc tuturor celor care ați fost alături de noi și vă iubesc. Vrem să vă mulțumim și proiectului Power Couple pentru șansa să fim alături de oamenii minunați, cuplurile de la care am învățat fiecare. Cel mai frumos proiect la care aș mai participa o dată, toți oamenii care fac parte au muncit mult ca să iasă emisiunea bombă, vă mulțumim”.