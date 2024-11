Iubire cu parfum de lavandă, rezumat episoade 14, 15 și 16, 21 noiembrie 2024. Ștefan încheie relația cu Anda. Care e motivul

Ștefan e rugat de Alma să oprească relația cu Anda, chiar când roșcata părea să îi dea o nouă șansă. Află ce a urmat la Iubire cu parfum de lavandă, în episoadele 14, 15 și 16, difuzate joi, 21 noiembrie 2024.

După accidentarea suferită, Cristi poartă o discuție cu mama sa. În episosul 14 al serialului Iubire cu parfum de lavandă, tânărul vrea să afle dacă părinții lui vor divorța, iar femeia nu știe ce să îi răspundă.

În același timp, Anda se bucură că e singură acasă. Nu pentru mult timp, căci după ce primește două vizite, Traian o strigă și o anunță că Ștefan, sub influența alcoolului, e în mașina lui.

”Anda, o vreau pe Anda”, a repetat Ștefan în timp ce era dus în camera sa. ”Puțină iubire, măcar un pupic. Andaaaa”, a strigat el, sub privirire amuzante ale medicului.

Iubire cu parfum de lavandă, rezumat episodul 14, 21 noiembrie 2024. Tensiuni între Maria și Alma, Anda află că Floarea a fost la vrăjitoare

Tot în episodul 14, Cristi primește vizita Mariei, care era însoțită de Alma. Tatăl său s-a arătat deranjat de această veste. ”Nu ți-am zis să stai departe de ea? Și tu o aduci acasă. Ți se pare normal?!”, a zis părintele.

Dinu își ascultă fiul și merge să deschidă ușa pentru vizitatoare. În fața lui Cristi, cele două tinere încearcă să iasă în evidență. Maria i-a oferit o cremă, pe când Alma i-a dăruit un pix.

Mai târziu, Ștefan e sincer cu Anda și îi spune că dorește să fie împreună. Deși el e vulnerabil, tânăra pare destul de deranjată de starea în care e bărbatul din fața ei.

Ea propune să discute când e treaz, pe când fostul fotbalist îi spune că se ascunde în spatele sticlei tocmai pentru a uita refuzul ei.

În sat, Claudia și Amalia aleargă pe lângă lac. Mama lui Cristi povestește că nu are o relație bună cu Dinu, bărbatul pe care îl are alături de aproape 20 de ani. Femeia recunoaște că lucrurile nu mergeau bine nici înainte de sărutul cu poștărița Corina. Întrebată ce are de gând, Amalia mărturisește că nu știe ce își dorește, dar recunoaște că nu își amintește cum era viața înainte de a-l întâlni pe soțul ei.

Floarea o anunță pe Anda că Ștefan i-a promis faptul că o să aibă grijă de ea. ”Ai nevoie de iubire ca să te deschizi. M-am gândit că bărbatul ăsta o să aibă grijă de tine”, a subliniat Floarea.

Atunci, femeia a precizat că a mers la vrăjitoare, dar că Albert nu a scos nicio vorbă. ”O vorbă n-a scos, mormânt”, a declarat Floarea. Anda s-a supărat și a început să țipe, spunând că era vorba despre un secret legat de fostul soț și ea a mers la Jana, care probabil o să-și pună întrebări despre acest subiect.

Iubire cu parfum de lavandă, rezumat episodul 14, 21 noiembrie 2024. Amalia și Dinu vorbesc despre divorț

Amalia și Dinu se așază la masă și discută despre relația lor. Bărbatul îi spune că sunt 20 de ani de iubire, care nu pot fi aruncați pe fereastră. Ea răspunde că ciorba neîncălzită nu are același gust. Îi aduce la cunoștință îngrijorările lui Cristi, care se teme că vor divorța.

”Nu e așa ușor, dar am putea să ne facem să fie bine iar”, a zis Dinu. ”Zici tu că putem?”, a venit replica Amaliei. El i-a cerut să aibă încredere în el, pe când femeia i-a mărturisit că are 0 încredere în el și că aceasta este imposibil de recuperat.

În altă parte a satului, Rocky află că părintele l-a botezat și este furios, mai ales că în urma discuției lor, preotul a pus sub semnul întrebării faptul că acesta este creștinat. Băiatul amenință că îi va face o vizită.

Primarul Puiu îi propune lui Ștefan să antreneze echipa de fotbal a satului Podișor. Anda intervine și spune că Ștefan nu se simte bine. Îl ia de acolo, iar edilul e nevoit să plece.

Rocky se ține de cuvânt și se duce direct la preot acasă. O roagă pe fiica lui să îl cheme afară, iar cei doi au o discuție tensionată. Părintele îi reproșează că s-a depărtat de Dumnezeu. ”Tu și Dumnezeul tău sunteți niște cruzi”, a spus Sever.

Ioana e pusă la mijloc, iar Rocky îi spune că e liberă să-și aleagă tabăra.

Înapoi în vila de lângă lanul de lavandă. Anda îl încurajează pe Ștefan să accepte propunerea lui Puiu și îi transmite că între ei nu poate fi nimic.

Iubire cu parfum de lavandă, rezumat episoadele 15 și 16, 21 noiembrie 2024. Ștefan devine antrenorul echipei de juniori și o sărută pe Anda

În epidosodul 15 Iubire cu parfum de lavandă, Ștefan acceptă să fie noul antrenor al echipei de juniori. El cere să discute cu Anda.

”Eu nu știu ce te ține pe tine de loc, dar sunt aici, nu o să plec. Am acceptat postul ca să am un loc de pornire. Vreau să-mi pun rădăcinile aici, vreau să o fac pentru tine”, a zis fostul fotbalist.

Apoi se apropie de ea și o sărută. ”Eu sunt aici și o să repet asta până o să accepți”, i-a transmis el.

Iubire cu parfum de lavandă, rezumat episoadul 15 și 16, 21 noiembrie 2024. Părintele discută cu Rocky după cearta avută

Tatăl Ioanei vine acasă la Rocky. ”Am venit să îți cer iertare”, i-a spus părintele. El i-a propus să vină la biserică dacă are nevoie de un loc de muncă. ”Pot să vin și fără să mă rog?”, a sărit Sever din piscină.

”Știi, când a murit soția mea, mi-am pus aceleași întrebări ca tine. Mi-am găsit alinarea în gândul că nu trebuie să duc singur durerea asta”, a mai adăugat preotul, care i-a spus că ușa bisericii e deschidă pentru toată lumea.

Anda și Ștefan continuă să se apropie. Aflați în baie, ei sunt la un pas să fie descoperiți de fiicele lor, Maria și Alma.

În timp ce Amalia cere părerea preotului despre divorț, Traian încearcă să o cucerească pe Claudia. Tânărul spune că are o remorcă de lemne pentru școală și nu e nevoie să plătească pentru el, fiind vorba despre o donație.

Aceasta îi spune să fie bărbat și să dezvăluie motivul real din spatele gestului, dar Traian e copleșit de emoții și insistă că vrea să ajute școala, fără niciun motiv ascuns.

Claudia o anunță pe Anda că tanti Floarea încearcă să dea de soțul ei. ”Am auzit-o vorbind cu baba Jana despre asta”, i-a spus blondina.

Anda s-a panicat: ”Nu ai auzit bine”. Atunci, Claudia a insistat să afle ce s-a întâmplat cu tatăl Mariei. Mai târziu, protagonista îi cere explicații Floarei.

Iubire cu parfum de lavandă, rezumat episoadele 15 și 16, 21 noiembrie 2024. Ștefan încheie relația cu Anda

Alma și Maria bănuiesc că părinții lor au o relație. În timp ce Anda îi confirmă acest lucru Mariei, Alma ia inițiativa și îl anunță pe tatăl său că mai bine s-ar oprit.

Fata îi aduce aminte că și-au găsit liniștea în Podișor și că nu ar fi cazul să strice lucrurile, la fel cum a făcut cu mama ei.

Ștefan îi dă întâlnire Andei, pe care o anunță că nu poate fi nimic între ei. ”Pe primul loc sunt copiii, noi nu ar trebui să ne prostim ca niște adolescenți”, a spus Sky.

Medicul: ”Proastă am fost doar eu”.

În prima zi de recoltă de lavandă, Adrian o amenință pe Anda cu detalii despre trecutul ei, cu scopul de a îi vinde lanul. În acest timp, Amalia și Dinu ies la o întâlnire, un picnic organizat de bărbatul care vrea să-și salveze căsnicia.

Date-ul le e stricat de poștăriță și polițist, care se giugiulesc într-o cabană improvizată pe malul lacului. Corina pleacă, iar Dinu aleargă după ea, lăsându-și soția singură.

Când o ajunge din urmă, Dinu vrea să știe dacă e ceva între el și Corina. Femeia a negat, dar spune că s-au sărutat. Dacă inițial a susținut că el a făcut gestul, ea a recunoscut ulterior că a fost la inițiativa sa.

Lângă lanul de lavandă, Adrian îi propune lui Ștefan o vilă în schimbul terenului de lavandă. În plus, fostul fotbalist primește și o sumă frumoasă de bani.

În finalul episodului 16, Anda merge acasă la Floarea pentru a îi cere iertare. Acasă la ea, Alma încearcă să-și convingă tatăl să vândă terenul pentru o nouă casă.

Maria îi surprinde discutând despre acest lucru și rămâne fără cuvinte când aude despre ce este vorba.

”Nu o să îți vând, i-am promis și Andei. Îmi pare rău”, a spus Sky. Adrian a afirmat că se lasă păcălit de o femeie: „Crezi că ar fi făcut asta pentru tine?”.

Anda ajunge la finalul discuției și îl acuză pe Ștefan că e ”șarpe”, fără să știe că el a refuzat propunerea.

Tot ce trebuie să știi despre serialul „Iubire cu parfum de lavandă” de la Antena 1

Ştefan Lungu (Adi Nartea), fost fotbalist la o echipă de top din Marea Britanie, obişnuit cu ritmul vieţii luxoase de la oraş, dar divorţat şi tată de copil adolescent, ajunge în satul idilic în care trăieşte Anda (Michaela Prosan), mamă singură, medic respectat în comunitatea în care viaţa are un alt ritm. Cei doi ajung să trăiască o iubire total neaşteptată. Secrete întunecate, gelozii, intrigi şi minciuni de tot felul le vor sta în cale la tot pasul până îşi vor găsi drumul unul către celălalt, într-un loc în care oamenii trăiesc şi iubesc după alte reguli.

Din distribuția serialului fac parte nume consacrate din teatru, film și televiziune: Michaela Prosan, Adi Nartea, Andreea Vasile, Bogdan Albulescu, Magda Catone, Gelu Niţu, Claudiu Istodor, Dani Chişu, Sara Ghimpu, Alexia Caras, Anca Florescu, Ciprian Teodorescu, Ella Prodan, Maria Ţăpuşă, Juno, Cătălin Gheorghe, Rădiţa Roşu, Eric Aradits, Liliana Hodorogea, Ana Turcu, Alina Florescu.