Magda Catone, Liliana Hodorogea şi Gelu Niţu se reunesc pe platoul de filmare de la Iubire cu parfum de lavandă

Nume mari ale teatrului şi ale filmului românesc revin pe micile ecrane în cel mai nou serial original semnat Ruxandra Ion, Iubire cu parfum de lavandă, ce va putea fi urmărit în curând la Antena 1.

Magda Catone, Liliana Hodorogea şi Gelu Niţu, actori cu o vastă experienţă pe scenele româneşti, s-au reunit pe platoul de filmare de la Iubire cu parfum de lavandă şi vor aduce în atenţia publicului personaje spumoase din peisajul unui sat idilic de lângă Bucureşti.

Absolventă a Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale” din Bucureşti, la clasa profesorilor Amza Pelea şi Ion Cojar, Magda Catone a jucat de-a lungul timpului numeroase roluri pe scena teatrului şi a filmului românesc, debutând încă din facultate, cu pelicula lui Lucian Pintilie, „De ce trag clopotele Mitică?”. În Iubire cu parfum de lavandă, Magda o va interpreta pe Floarea, fostă educatoare, mereu la curent cu tot ce se întâmplă în sat şi responsabilă cu dusul vorbei mai departe. Greu încercată de viaţă, Floarea îşi va purta pe umeri toată viaţa greutatea pierderii unicului ei copil.

„Floarea, Florica, Flori, Florentina, Floricel…voi fi pentru telespectatorii noştri o femeie de la ţară, simplă, energică şi puternică, sfătoasă, care a adunat în viaţa ei poveşti cât pentru un roman! Mă simt ca acasă pe platoul de filmare, deoarece m-am <înrudit> cu echipa la filmările pentru serialul Lasă-mă, îmi place! Camera 609 şi ne avem unii pe alţii ca într-o familie! Suntem cu noaptea în cap pe set, lângă câmpul de lavandă, ne bem cafeaua de dimineaţă împreună, repetăm împreună, filmăm împreună, luăm prânzul împreună, pălăvrăgim în pauze împreună, ne sărbătorim cu toată echipa, iar toate aceste momente se regăsesc pe conturile de social media ale proiectului. Suntem, mai simplu, Familia de la Iubire cu parfum de lavandă!”, a dezvăluit Magda Catone.

În Iubire cu parfum de lavandă telespectatorii îl vor putea urmări şi pe Gelu Niţu, cunoscut publicului din “Adela”, “Sacrificiul”, “Lacrimi de iubire” sau “Inimă de ţigan”. Absolvent al Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale” din Bucureşti, la clasa Sandei Manu, Gelu Niţu a debutat încă din anul III la Teatrul Bulandra, alături de actori mari precum Radu Beligan şi Marin Moraru. Pe lângă numeroasele apariţii pe scena teatrului românesc, actorul a jucat şi în filme precum "Vis de ianuarie", "Labirintul", "Înghițitorul de Săbii", "Balanța", "Oglinda", "Cerberus" sau "Pictorul".

În serialul de la Antena 1, Gelu Niţu îl va interpreta pe Nicolae, zis şi Gumaru, un bărbat de viţă nobilă, cult, care a studiat în Franţa, dar care a decăzut constant, până a ajuns în patima alcoolului, în urma unul lung şir de tragedii care i-au marcat întreaga viaţă. „Mă leagă multe amintiri şi o frumoasă prietenie de echipa de producţie a acestui serial, astfel că, atunci când am primit invitaţia la casting am răspuns cu mare drag. Pe lângă echipa de profesionişti din spatele camerelor, m-am bucurat să descopăr o distribuţie fantastică în prima linie. Despre personajul meu pot doar să vă spun că va avea un traseu interesant, pe care abia aştept să îl descoperiţi. Ne vedem în curând, la Iubire cu parfum de lavandă!”.

Din peisajul idilic de la sat nu putea lipsi Baba Jana, vrăjitoarea, cea care îi cunoaşte pe toţi, iar când are premoniţii, îi avertizează. Stă în sat de când se ştie, mai mult singură, căci copiii au plecat demult în străinătate. Mereu în conflict cu preotul, Baba Jana este cea care a făcut blestemul asupra tatălui Andei (Michaela Prosan). În Iubire cu parfum de lavandă, Baba Jana va fi interpretată de Liliana Hodorogea.

Absolventă a Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale” din Bucureşti, la clasa prof. Dem Rădulescu, Liliana Hodorogea a jucat în numeroase piese de teatru, precum: „Troienele – O Trilogie Antică”, „Mașinăria Hamlet” sau „Copacul cu iluzii”, în spectacole ca: „Livada de vișini”, „Ghetto”„ Orfeu în infern” sau „Bacantele”, dar şi în filme: „În fiecare zi mi-e dor de tine” sau „Maria şi marea”. În 2007 a câștigat Marele trofeu al Festivalului național de rostire a creației eminesciene "Luceafărul", pentru regia și interpretarea piesei "Abia înțelese".

Despre rolul său din Iubire cu parfum de lavandă, Liliana Hodorogea dezvăluie: „Uneori trăiesc miracole. Așa a fost și întâlnirea cu rolul Babei Jana din Raiul de Lavandă. Dar, mai ales cu Ruxandra Ion, în care am descoperit un om cald, deschis, ca o cloșcă pentru puii ei, care dăruiește, cu fiecare cuvânt, gest, infinită iubire. Cred că am așteptat mai bine de douăzeci de ani să se petreacă o asemenea întâlnire. Sunt uimită de cât de multă muncă înseamnă un astfel de proiect, poate nu mi-aș fi imaginat și, cu siguranță, majoritatea oamenilor nu-și închipuie. Dar ce energie vindecătoare aduce! Rolul pitoresc din serial, Baba Jana, este un fel de psiholog empiric, baba cu leacuri, descântece și vrăji, care îmi dă prilejul de a zugrăvi lungul șir de vrăcioaice ale satelor pe care unii dintre noi le-am întâlnit, alții le știu din povești. Baba aia, care a trăit și a văzut multe, care nu se lasă doborâtă, care pare să perceapă semne și e conectată la un tărâm straniu pe care aș vrea să o pot înzestra și cu umorul ăla hâtru, specific lumii satului. Sper ca publicul s-o accepte și s-o înțeleagă pe Baba Jana, o mărturie a unei lumi aproape dispărute!”, dezvăluie actriţa.

Producţia Iubire cu parfum de lavandă aduce în prim plan o poveste originală de iubire, între doi oameni maturi, prinşi între două lumi complet diferite, dar care au şansa să îşi refacă viaţa, unul lângă celălalt şi să îşi găsească fericirea dincolo de toate greutăţile de care au avut şi continuă să aibă parte. Filmările sunt în plină desfăşurare într-un sat idilic de lângă Bucureşti, iar telespectatorii pot avea acces la imagini din culisele proiectului urmărind conturile oficiale de socializare ale serialului.