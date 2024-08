Michaela Prosan şi Adi Nartea sunt protagoniştii "Iubire cu parfum de lavandă", un serial original semnat Ruxandra Ion

Producţia aduce în prim plan o poveste originală de iubire, între doi oameni maturi, prinşi între două lumi complet diferite, dar care au şansa să îşi refacă viaţa, unul lângă celălalt şi să îşi găsească fericirea dincolo de toate greutăţile de care au avut şi continuă să aibă parte

Michaela Prosan şi Adi Nartea sunt protagoniştii celui mai nou serial original semnat Ruxandra Ion, Iubire cu parfum de lavandă. Producţia aduce în prim plan o poveste originală de iubire, între doi oameni maturi, prinşi între două lumi complet diferite, dar care au şansa să îşi refacă viaţa, unul lângă celălalt şi să îşi găsească fericirea dincolo de toate greutăţile de care au avut şi continuă să aibă parte. Cei doi vor putea fi urmăriţi în curând, la Antena 1.

"Iubire cu parfum de lavandă", noul serial marca Ruxandra Ion

Absolventă a Universităţii Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică „Ion Luca Caragiale” din Bucureşti, la clasa profesorului Florin Zamfirescu, Michaela Prosan a jucat în producţii de succes precum Fructul Oprit (2018-2019), Sacrificiul (2019-2020) sau Rondul de Noapte (2021). În Iubire cu parfum de lavandă, Michaela o va interpreta pe Anda, medic respectat în comunitate şi mamă singură a unei adolescente de 16 ani.

„Sunt recunoscătoare pentru tot ce am primit şi pentru tot ce am învăţat în anii ăştia în care m-am retras ca să pot să-mi îmbrăţişez în tihnă noua identitate - cea de mamă. În martie am decis să-mi reiau activitatea artistică şi, la scurt timp, a apărut acest mare proiect în viaţa mea - Iubire cu parfum de lavandă!”, a dezvăluit Michaela Prosan.

Mai mult, actriţa a mai completat: „M-a emoţionat teribil revederea de la casting cu doamna Ruxandra Ion şi cu echipa dumneai. Aproape 4 ani au stat între noi. În curând, Anda mea cea puternică o să ajungă la public şi le mulţumesc tuturor celor care au făcut posibil acest lucru şi care au avut încredere în mine. Despre personaj o să tot povestim... Este diferit faţă de ce am interpretat până acum. Am pus multă pasiune...iubire...şi lavandă!”.

Alături de Michaela Prosan, telespectatorii îl vor putea urmări la Antena 1 pe actorul Adi Nartea, cunoscut publicului din producţii precum La Bloc (2007), Queen & Country (2014), Vlad (2019), unde a jucat tot rol de protagonist, dar şi Love Sorry (2022). Mai mult, în această toamnă, Adi Nartea va putea fi urmărit în aventura la capătul lumii, alături de prietenul său, actorul Cosmin Vîjeu, la Asia Express.

În Iubire cu parfum de lavandă, Adi Nartea îl va juca pe Ştefan, fost fotbalist la o echipă de top din Marea Britanie, obişnuit cu ritmul vieţii luxoase de la oraş, dar divorţat şi tată de copil adolescent. Printr-o conjunctură extraordinară, Ştefan ajunge în satul idilic în care trăieşte Anda şi cei doi ajung să trăiască o iubire total neaşteptată. Secrete întunecate, gelozii, intrigi şi minciuni de tot felul le vor sta în cale la tot pasul până îşi vor găsi drumul unul către celălalt, într-un loc în care oamenii trăiesc şi iubesc după alte reguli.

„Propunerea a venit într-un mod atipic, prin echipa de producţie de la Asia Express, când eram în competiţie. Noi nu aveam telefon, dar cineva mi-a transmis că doamna Ruxandra Ion ar vrea să mă propună pentru un nou serial. Am acceptat imediat, iar când m-am întors în ţară ne-am întâlnit şi de atunci am intrat direct în citire scenariu, repetiţii şi filmări.

Este un rol foarte interesant, pentru care am studiat şi m-am pregătit şi mă pregătesc în continuare, pentru că în genul ăsta de producţie ritmul este foarte alert şi trebuie să fii efectiv brici în tot ceea ce priveşte pregătirea rolului, memorarea textului şi chiar şi o condiţie fizică bună, pentru a putea face faţă oboselii, cu toate uneltele necesare, adică odihnă şi disciplină!”, a dezvăluit Adi Nartea.

Despre Ştefan, actorul dezvăluie: „este un fotbalist de top în UK, retras din activitate, care s-a reîntors acasă încercând să îşi regăsească rădăcinile şi rostul. În condiţiile mai puţin prietenoase ale unei separări, el trebuie să îşi reabiliteze şi relaţia tată-fiică şi, totodată, să lupte cu o criză pe mai multe planuri. Acesta este momentul în care ajunge să descopere o nouă lume, înconjurată de culoare şi parfum de lavandă, iar de atunci, viaţa i se schimbă. O poveste de dragoste, presărată cu toate impedimentele posibile începe să se înfiripe şi cu siguranţă va capta o mulţime de ochi!”, mai spune Adi Nartea.

Filmările sunt în plină desfăşurare într-un sat idilic de lângă Bucureşti, iar telespectatorii pot avea acces la imagini din culisele proiectului urmărind conturile oficiale de socializare ale serialului.