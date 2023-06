Anamaria Prodan, Adrian Mutu și Rică Răducanu, roast-uri de aur în gala specială iUmor

Cea mai nouă gală specială iUmor va avea trei invitați care „au scris“ succes după succes în fotbalul din România, dar și în cel de peste hotare. Anamaria Prodan, Adrian Mutu și Rică Răducanu vor împărtăși detalii din experiențele lor și, totodată, „vor livra“ roast-uri de aur.

Anamaria Prodan, Adrian Mutu și Rică Răducanu, la iRoast fotbalistic

În cadrul episodului iRoast fotbalistic, difuzat înainte de meciul Kosovo – România, disputat în cadrul preliminariilor pentru EURO 2024, Florin Bratu și Florin Gardoș au primit „tratamentul“ binecunoscut al show-ului. De ce crede Helmuth Duckadam că „a fost iertat“ de cele trei personalități, care sunt glumele pregătite de aceștia și ce surprize s-au mai petrecut în platoul de filmare, telespectatorii pot afla în această seară, de la 20:30, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Ana Odagiu a devenit Anamaria Prodan în cadrul galei speciale iUmor cu și despre fotbal, iar momentul ei i-a cucerit pe toți.

„Știți despre mine că nu sunt modestă, nu sunt, mi se pare o tâmpenie. Așa că o să vă spun că am bani să-i întorc cu lopata (…). Revenind la fotbal, că la asta mă pricep (…), am făcut cele mai tari transferuri din lume…! L-am transferat pe Nicușor Stanciu pe 10 milioane de euro“, a precizat actrița.

„Ana are foarte multe cunoștințe despre fotbal, un sistem relațional foarte bine definit și tot timpul, unde și-a dorit să ajungă, a ajuns. (…). Da, poți învăța lucruri de la ea“, a mărturisit Florin Bratu, iar Helmuth Duckadam a dezvăluit un sfat prețios pe care l-a primit: „Niciodată n-am avut nicio contradicție cu ea. În urmă cu mulți ani am fost avertizat de cineva: «Cu Anamaria Prodan nu e bine să intri în contradicții, că n-ai nicio scăpare»“.

Impersonat de George Tănase, Adrian Mutu a pășit încrezător în fața juraților speciali iUmor și având foarte bine pregătite glumele. El nu s-a ferit să aducă în discuție autobiografia pe care a lansat-o în urmă cu un an. „Cartea se cheamă «Revenirea din infern» – este o poveste fascinantă din perioada în care am jucat la Dinamo. Așa mi-am revenit: am scris «Revenirea din infern», bineînțeles. O amintire așa… distantă Dinamo, nu știu dacă mai țineți minte. Cu greu reușesc să privesc în urmă, pentru că sunt prea sus ca să văd atât de jos. Ați văzut ce performanțe am făcut la Rapid. Ce responsabil trebuie să răspundă și pentru situația de la Dinamo?!? Să spună fanilor cum a reușit să ducă Dinamo unde era locul Rapidului. Bine, asta înainte să vin eu la Rapid, pentru că, de când am venit la Rapid, am făcut o organizare extraordinară… cu boxe din acelea scumpe (…)“, a spus actorul spre amuzamentul tuturor.

Cei trei jurați l-au lăudat pe fostul atacant român.

„Mutu a fost un fotbalist fabulos cum nu știu dacă vom mai avea prea curând. Are un umor fantastic… dacă stai vreodată să povestești cu el are sute de povești – asta și datorită faptului că a jucat la un nivel foarte înalt“, a declarat Florin Gardoș. În timp ce Helmuth Duckadam a spus: „Ce a reușit acum la Rapid ne-a depășit așteptările. Bravo lui (…). Cred în viitorul lui ca antrenor“, Florin Bratu a punctat: „La Mutu mi-au plăcut ambiția și felul în care se antrena… pe care eu acum le dau ca exemple jucătorilor tineri“.

La fel ca Adrian Mutu și Anamaria Prodan, și Rică Răducanu i-a luat la roast pe Florin Bratu și Florin Gardoș. Desigur, invitatul a avut replici „acide“ și pentru alte personalități din lumea fotbalului „Avem analiști de fotbal, dar n-avem fotbal (…). Mă uit la Mister Ilie Dumitrescu și e mare mister ce face acolo. Aia nu e analiză, tată, după meci! E meciul în reluare!“, a spus Marcelo Cobzariu, actorul care l-a impersonat pe fostul portar.

Povestea care îl leagă pe Florin Bratu de Rică Răducanu și momentele integrale ale celor trei invitați din cadrul episodului special iUmor, telespectatorii le pot urmări diseară, începând cu ora 20:30, pe Antena 1 și AntenaPLAY. iRoast fotbalistic va fi difuzat înainte de partida în care „tricolorii“ vor întâlni naționala din Kosovo.