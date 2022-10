iUmor sezonul 13, 16 octombrie. Andrei Garici, roast hilar pentru Răzvan Simion. Cum „s-a răzbunat” pe prezentatorul TV

Andrei Garici a revenit la iUmor a-l „roast-ui” și pe Răzvan Simion, juratul special al aceste ediții. Cei doi se știu de aproximativ 20 de ani și au și lucrat împreună la un moment dat. „Agarici”, a zis Răzvan când l-a văzut pe invitat pășind pe scenă.

„De-aia am venit să îi fac roast. Pentru că după ce am câștigat iUmor nu m-a invitat la el în emisiune. Și am venit să i-o plătesc”, a spus Andrei Garici la testimoniale.

Andrei Garici, roast hilar pentru Răzvan Simion, la iUmor sezonul 13

„Dacă te încălzește cu ceva, niciun coleg din trust nu a vrut să vină să te vorbească de rău….în față, motivând că în viață nu e frumos să dai într-un om deja căzut”, și-a început în forță invitatul momentul de roast.

„Nu prea m-am uitat la Neatza. Eu la ora aia dorm liniștit în patul meu, nu ca tine în fața camerelor”, a mai replicat Andrei Garici, iar momentul a stârnit hohote de râs.

Andrei Garici a mai spus că Răzvan Simion și colegul său de emisiune, Dani Oțil, arată ca „niște concurenți la Bătrânii spun lucruri trăsnite.”

Invitatul a mai invocat în numărul său și prietenia strânsă dintre Răzvan și Dani, glumind că cei doi ar fi fost ca și căsătoriți, împărțind la un moment dat și un apartament.

„Mi-a cerut banii pe care mi i-a dat la nuntă că nu avea bani să plătească chiria. Jur”, a dezvăluit atunci Răzvan Simion despre bunul său prieten.

Andrei Garici a reușit să stârnească hohote de râs în platou, venite chiar și din partea „țintei” glumelor sale. Răzvan s-a amuzat copios și a apreciat momentul de roast. Andrei Garici „l-a înțepat” pe Răzvan, amintind și de fosta lui iubită la un moment dat, apoi a susținut că prezentatorul TV ar fi „sărac”.

„Răzvan Simion este atât de sărac încât cardul lui are colțuri din pâine uscată”, a mai zis Garici, iar prezentatorul de la „Neatza” a izbucnit în râs.

„Decât să te mai cheme la un sezon din X-Factor, au preferat să nu-l mai facă deloc. Îți urez pensionare plăcută”, a mai spus invitatul.

Despre iUmor sezonul 13, difuzat pe Antena 1 și AntenaPLAY

iUmor, singura emisiune TV din România cu peste 2.5 milioane de abonați la canalul de YouTube, revine pe micile ecrane cu cel de-al 13-lea sezon! Despre noul sezon al show-ului iUmor, prezentatorii Serban Copoţ şi Dan Badea spun că este cel mai bun de până acum.

Cel mai nou sezon iUmor va putea fi vizionat în porţie dublă, vineri, de la 20:30 şi duminică, de la 20:00, la Antena 1. Şi în acest sezon, câte un jurat-surpriză li se va alătura Deliei, lui Mihai Bendeac și lui Cheloo în căutarea celui mai amuzant concurent, jurat ce nu va scăpa de bine-cunoscutul tratament al emisiunii – o porţie savuroasă de roast, venită din partea persoanelor de la care se aşteaptă cel mai puţin.

iMai Mult Umor revine cu un nou sezon și cu un nou personaj în culisele iUmor. Actorul Vlad Drăgulin va aduce în lumina reflectoarelor un personaj viral în mediul online. Acesta îl va impersona pe Nicuşor de la Brăila, personajul devenit viral în cadrul emisiunii În Puii Mei de la Antena 1. Serialul iMai Mult Umor va însoți fiecare ediție iUmor și va fi difuzat săptămânal, exclusiv online în AntenaPlay.ro.

Cum se votează la iUmor

Telespectatorii vor vota concurentul preferat în fiecare ediție pentru a-l aduce în Marea Finală a show-ului. La finalul fiecarei ediții se anunță „start vot” până a doua zi la ora 16:00. Publicul își poate vota preferații prin intermediul aplicației Antena 1.

Finalistul ales de public prin voturi va fi anunțat la Observatorul de la ora 16:00. În Marea Finală a sezonului 13 iUmor vor merge 12 concurenți, câte unul pentru fiecare ediție de audiții din cadrul emisiunii.