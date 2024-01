A murit mama lui Cătălin Bordea. Mihaela avea doar 55 de ani. Ce povestea comediantul despre ea

Mihaela Bordea, mama juratului iUmor Cătălin Bordea, a murit la 55 de ani. Aceasta suferea de cancer.

Mama lui Cătălin Bordea a murit la doar 55 de ani. Mama artistului a fost diagnosticată, în urmă cu șase ani, cu cancer.

A murit mama lui Cătălin Bordea. Mihaela avea doar 55 de ani

Mihaela, mama lui Cătălin Bordea, s-a stins din viață după lupta crâncenă pe care a dus-o, timp de mai mulți ani, cu cancerul. În 2017, femeii i s-a pus diagnosticul dur. De atunci, a urmat tratamente și a ținut piept bolii, însă în cele din urmă a răpus-o.

Cătălin Bordea nu a oferit momentan nicio declarație pe subiect, însă informația este confirmată. În trecut, însă, acesta își arăta admirația pentru puterea de care a dat dovadă părintele său.

„Mama mea a trecut printr-o perioadă îngrozitoare fără să își piardă zâmbetul de pe buze, fără să se plângă și fără să deranjeze pe nimeni. Și această stare a ajutat-o în proporție de cincizeci la sută să fie bine. Culmea e că după tot ce a îndurat, mama mea a făcut o glumă și am râs din tot sufletul amândoi.

Mi-a zis: «Cătăline, am o veste proastă și una bună. Aia proastă e că în urma chimioterapiei mi-a căzut părul și aia bună e că acum semănăm leit»”, mai spunea în 2017 juratul emisiunii iUmor.

Mihaela Bordea urmează să fie condusă pe ultimul drum în localitatea natală, Todireni, județul Botoșani. Aceasta avea doar 16 ani când l-a adus pe lume pe Cătălin, care a fost crescut de bunica Aspasia de la vârsta de 2 ani, când tatăl l-a părăsit într-un mijloc de transport în comun.

„Bunicii mei sunt cei mai importanți. Eu nu aș fi ajuns niciodată unde sunt fără ei. Taică-miu a plecat când aveam eu doi ani, maică-mea era mică, m-a făcut când avea 16 ani. La mine, părinții au dispărut în momentul în care eu am apărut. Nu am știut niciodată ce înseamnă să am tată. Așa m-am născut, deja fisurat. Taică-miu m-a lăsat pe un scaun în autobuz, el a plecat și nu a mai apărut niciodată”, povestea Cătălin Bordea în trecut.

