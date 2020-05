Bendeac: "Fi-ți-ar capul ăla de proastă!" Actrița cu care a lucrat împreună, dezvăluiri pentru Mihai: "Sunt însărcinată!"

Sezonul 8 iUmor. "Deci eu pe Ilona o îndrăgesc enorm. O urmăresc pe Instagram. Am descoperit-o în story-urile lui Bendeac, acum ceva timp, când mergea la repetiții.. I-am dat follow. Îmi palce enorm, e genul de fată care îmi dă senzația că am putea fi cele mai bune prietene și că am face cele mai nebune chestii", spune Delia încântată de Ilona Brezoianu, actrița care joacă acum în Mangalița.

Ilona Brezoianu a lucrat împreună cu Mihai Bendeac

"Sunt anumite persoane cu care co-exist în această viață și îmi este foarte greu în momentul ăla să fac o departajare între persoana respectivă și contextul în care se află în acest moment. Am fost emoționat s-o văd", spune Mihai Bendeac.

Ilona Brezoianu, moment de roast