Cadoul de nuntă din partea lui Mihai Bendeac pentru un concurent: “Vreau să le ofer o vacanță”

Gabriel Chioseaua, pe numele său de scenă Romanticul X, a oferit pe scena iUmor cea mai inedită cerere în căsătorie. Îmbrăcat ca Michael Jackson, le-a mărturist juraților că lucrează pe șantier ziua, iar seara compune poezii, având deja 4 cărți publicate.

Nimeni nu se aștepta ca momentul concurentului să se încheie cu o cerere în căsătorie pentru iubita sa care se afla în public. Cheloo a comentat în stilul caracteristic propunerea Romanticului X: “Ce moment emoționant, îmi vine să plâng. iUmor leagă destine!”.

În opoziție cu reacția lui Cheloo, a fost cea a colegului său, Mihai Bendeac. Juratul a fost impresionat de cererea în căsătorie la care a asistat și, aflând că cei doi nu au o situația financiară strălucită, le-a oferit o vacanță pe Valea Prahovei. Actorul s-a ținut de cuvânt și le-a asigurat cazarea, masa și banii de cheltuială. “Nu sunt deloc ironic, a fost un moment care mi-a plăcut foarte mult. Chiar am văzut acolo un sentiment curat, am văzut o lume mai bună. Am înțeles că vor să plece în luna de miere pe Valea Prahovei și vreau să le ofer această vacanță”, a spus juratul. Întregul moment va putea fi urmãrit în aceastã searã, de la 20:00, la Antena 1.

Fiecare dintre cei trei jurați își exprimă opţiunea prin „Thumbs Up” pentru „DA” şi „Thumbs Down” pentru „NU”, iar cei care obţin minimum două voturi favorabile, vor putea fi votaţi de către telespectatori cu ajutorul aplicaţiei gratuite „iUmor”, creată special de Antena 1, votul începând în timpul ediţiei respective şi terminându-se a doua zi la ora 16:00. Câştigătorul fiecărei ediţii, cel care va acumula cele mai multe voturi în aplicaţia ”iUmor”, va fi anunţat în cadrul Observatorului orei 16:00 de luni.

