Cum arată în realitate actorii care au făcut roast istoric la ediția specială "Râzi cu ROaST" de la Antena 1

Şerban Copoţ şi Dan Badea au spus „România, Râzi cu RoaST!”, ediţia specială de sărbătoare. Regina Maria, Mitza Biciclista, Nicolae Ceauşescu, Ion Creangă, George Enescu sau chiar Burebista s-au prezentat în faţa celor trei juraţi iUmor pentru o lecție de istorie și viață.

Ce-a ieșit, a fost spectacol! Cuceriți de replicile lor acide și prestațiile de nota 10, telespectatorii s-au întrebat cum arată fără machiaj și costume actorii care au dat viață personajelor care au urcat pe scena platoului de televiziune.

Cine sunt actorii care s-au transformat în personalitățile istorice de la „România, Râzi cu ROaST!”

Personaje istorice din toate timpurile, al căror nume a rămas prezent în mintea tuturor românilor, şi-au făcut apariţia pe scena show-ului, iar replicile lor au făcut deliciul publicului. Te-ai întrebat cine se ascunde în spatele machiajului reușit și a costumelor de epocă? Iată vedetele din spatele măștilor.

Ion Creangă - Gabi Costin

Gabi Costin este actor la Teatrul Mic și și-a împrumutat vocea pentru a dubla în limba română mai multe personaje din animații celebre: "Raya and the Last Dragon", "Ralph Breaks the Internet" sau "Finding Dory".

Burebista - Marcelo Cobzariu

Nu e străin de aparițiile la iUmor. Tot în cadrul unui roast istoric, Marcelo l-a jucat pe Stalin și a impresionat cu versatilitatea sa. Actor la Teatrul Național București, a jucat inclusiv în lung-metraje precum "Beowulf", "California Dreamin'" sau "The Godmother".

Regina Maria - Doina Teodoru

Fanii iUmor o știu drept "tocilara din sezonul 3", Dana Budeanu sau Ecateria Teodoroiu. Telespectatorii Antenei 1 au făcut cunoștință cu ea în "Băieți de Oraș", unde o juca pe Renatta, iar iubitorii de teatru au admirat-o la Teatrul Sică Alexandrescu din Brașov sau la Teatrul de pe Lipscani.

Mihai Viteazul - Nicodim Ungureanu

A apărut în "California Dreamin'", "Marilena", "Poveste de cartier", "Babardeală cu bucluc sau porno balamuc" sau "Narcisa Sălbatică". Nicodim Ungureanu este celebru pentru vocea lui unică, iar publicul l-a admirat adesea în spectacolele Teatrului de Stat Constanța.

George Enescu - Andreas Petrescu

Andreas Petrescu este scenaristul emisiunii iUmor, actor și producător de film. S-a transformat în Mihai Eminescu și Che Guevarra, însă publicul îl cunoaște și datorită rolurilor din "Te iubesc, dar nu pe tine" sau "Zăpadă, ceai și dragoste".

Mița Bicilista - Ramona Olaru

Nu este actriță, însă publicul o vede aproape în fiecare dimineață la Antena 1. La Super Neatza cu Răzvan și Dani și Super Neatza de weekend, Ramona le aduce telespectatorilor cele mai noi informații meteo. Contul ei de TikTok face furori în rândul userilor de toate vârstele.

Nicolae Ceușescu - Angel Popescu

Actor al Teatrului de Comedie, Angel Popescu a jucat în "Mangalița" și "Mondenii". Colaborator vechi al lui Mihai Bendeac, actorul a lucrat nu doar cu marile teatre din România, ci și cu regizori cunoscuți. În lung-metraje a putut fi admirat în "Restul e tăcere", "Selfie69", "Zăpada, Ceai ș Dragoste" sau "Proroca".