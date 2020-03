Denise Crăciun, o americancă măritată cu un român mai tânăr decât ea, moment emoționant la „iUmor”! Mihai Bendeac, iritat! „Sunt singurul nebun de aici?” – Video

„Nu știu exact cum am ajuns aici, pentru că soțul meu, care este român, a avut curaj să participe. Așa că, m-am întrebat, când am realizat că voi veni aici, dacă am simțul umorului.

M-am gândit că nu sunt amuzantă, dar, totuși, am simțul umorului. Pentru că sunt americancă, născută în America, crescută în America, și m-am căsătorit cu un român. Deci trebuie să am simțul umorului!”, și-a început ea momentul.

„Luați loc și țineți-vă respirația, băi, fătălăilor!”. Doina Teodoru, sosia Danei Budeanu, cel mai tare moment la „iUmor”! Delia: „Bă, băiatule! Cât seamănă!” - Video

Americanca Denise Crăciun a povestit cum l-a cunoscut pe soțul ei român, precizând că „nu a simțit niciodată fluturi în stomac” ca în acel moment.