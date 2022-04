Emilia Popescu, Connect-R și Alina Petre, sora lui Mihai Petre, fac roast pe seama juratului, astăzi, la iUmor

Juratul-surpriză al ediției iUmor de astăzi, Mihai Petre, va primi „botezul” roast-ului din partea surorii sale, Alina Petre, a Emiliei Popescu și a lui Connect-R. „Eu nu știam de această parte a emisiunii în care cineva îți face roast.

E frumos să te simți jenat și cu frică că cine știe ce se va spune despre tine. În momentele astea simți că trăiești, e exact ce aveam nevoie!”, a declarat cel mai nou jurat iUmor. „Este pentru prima dată când fac un roast. Sunt obișnuită cu scena, pentru că am aceeași profesie ca fratele meu, dar când vine vorba de Mihai am emoții mereu”, a dezvăluit Alina Petre. Profund surprins de apariția surorii sale pe scena iUmor, cel de-a patra jurat al ediției a declarat: „Abia acum am emoții!”.

Mihai Petre este al patrulea jurat de la iUmor, în ediția din 3 aprilie

Emilia Popescu a venit la iUmor pentru a-l lua la roast pe fostul său coleg de jurizare, despre care aceasta a spus că este:„ pasiune, trăire, un artist și un dansator excepțional”. „Eu și Mihai ne știm foarte bine din Asia Express, acolo unde a scos untul din mine”, a povestit Connect-R. Roast-ul lui Mihai Petre, dar și întreaga ediție în care acesta va juriza emisiunea iUmor alături de Delia, Mihai Bendeac și Cheloo va fi difuzată astăzi, de la 20.00, la Antena 1.

Cel de-al doisprezecelea sezon iUmor este unul complet neașteptat, atât pentru telespectatori, cât şi pentru juraţii show-ului de la Antena 1. Spre deosebire de sezoanele anterioare când doar Delia, Mihai Bendeac și Cheloo aveau loc la masa juriului, sezon 12 aduce în fiecare ediție un nou jurat surpriză la pupitru, care va asista și va analiza numerele unei zile întregi de filmare.