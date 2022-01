EXCLUSIV. Interviu Virgil Ciulin, câștigător iUmor - sezon 11: „Nu se compară nimic cu atunci când primești confirmare de la TV”

Un interviu cu o atmosferă degajată, în care Virgil Ciulin a fost cât se poate de deschis. Tânărul din județul Vaslui, ales câștigător dintre cei 11 finaliști, a spus ce i-a plăcut și ce nu i-a plăcut în toată experiența desfășurării unui show televizat de o așa amploare, cine se afla lângă el în momentul în care a aflat că a câștigat, dar n-a scăpat nici de întrebarea care se ține scai de toți câștigătorii iUmor: Ce o să facă cu banii?

Virgil Ciulin, câștigătorul iUmor - sezonul 11: „Am făcut multe în viață, dar nu se compară nimic cu atunci când primești confirmare de la televizor”

Reporter: Cum se simte chestia asta, să fii câștigătorul iUmor?

Virgil Ciulin: „Se simte destul de obositor acum, după ce a trecut o perioadă, pentru că mă întâlnesc cu oameni noi care mă felicită și trebuie să am aceeași și aceeași reacție de fiecare dată. Mulțumesc, mulțumesc! Bless you, bless you, din-astea. Și veșnica întrebare: Ce o să faci cu banii?”.

Reporter: Cum, unde, cu cine erai când ai aflat că ai câștigat iUmor?

Virgil Ciulin: „Întrebare bună! Nimănui nu îi pasă cum m-am simțit, doar Ce faci cu banii, ce faci cu banii?. Eram cu părinții mei în seara aia când s-a difuzat. M-a durut capul, am avut o migrenă nasoală. M-am dus să mă culc, n-am prins începutul emisiunii. (...) M-am dus la partea de final, cu premiul, eram cu mama și cu tata și am fost la fel de uimit ca toată lumea. Ei s-au bucurat mai mult decât mine, ceea ce m-a bucurat să-i văd mândri pentru prima dată, că am făcut multe lucruri în viață, dar nu se compară nimic când primești confirmare de la televizor, aparent”.

Virgil Ciulin, câștigătorul iUmor - sezonul 11, despre diferențele între scena din cluburile de comedie și scena iUmor

Virgil Ciulin: „Nu-mi place să mă văd, să m-aud. Mă judec. Îmi place cum se vede din punctul meu de vedere, ce e pe scenă, dar la iUmor nu mi-a plăcut experiența de pe scenă, că e... greu! E haos, e lumină multă, zgomot, sunt oamenii ăia luminați, juriul - în față, oamenii cu camerele se mișcă prin toate părțile, sunt ăia-n spate, în backspace... La un show clasic, ai doar luminile, nu vezi nimic, ești tu care îți spui gândurile”.

Reporter: Oamenii te știau pentru seria „Istoria cu Virgil”. La un moment dat, s-a petrecut și switch-ul ăsta către stand-up. Când, cum?

Virgil Ciulin: „În 2017 a început, când m-am apucat de stand-up. A durat vreun an cât le-am dus în paralel și apoi mi-am dat seama că nu pot să le fac pe amândouă în același timp (...). Îmi doream ceva mai mult pe stand-up, apăruse și la noi nevoia de schimbare și m-am dus pe partea asta”.

Reporter: Ai un moment favorit de la iUmor? Ceva care a fost la TV sau care n-a fost la TV.

„Sunt bucățile oamenilor din comedie pe care îi respect și au venit aici. Bucățile lui Sorin, ale lui Teo, roast-ul lui Frâncu. (...) Părți favorite din experiența mea? Pfff... Ți-am zis că a fost foarte solicitant, nu-s un om care are foarte multă energie de share-uit. Mă simt confortabil mai mult singur sau cu oameni pe care îi cunosc, în rest trebuie să fac un efort”.

Reporter: Profesional, simți că se schimbă sau că începe să se schimbe viața ta după momentul ăsta de finalist / câștigător iUmor?

Virgil Ciulin: „Sunt mai sigur pe mine, mai confortabil pe scenă și m-a ajutat și la iUmor. Nu cred că treaba asta ajută la ce fac în viața de zi cu zi neapărat, dar cred că ajută ca awareness, să te știe lumea”.

Reporter: Pregătește-te! Întrebarea: Ce faci cu banii, ce faci cu premiul?

„Varianta sinceră sau varianta hahaha? Varianta sinceră e că nu am nicio idee, nu e o sumă să zici că îți schimbă viața, în același timp nu e nici nimic. Momentan, nu am nicio idee despre ce o să fac cu banii în afară de faptul că o să-mi cumpăr niște echipamente ce mă ajută în ce fac: un laptop mai bun, că e destul de vechi, niște abonamente la niște programe de editare, poate un obiectiv nou la cameră...”.

Câștigătorul iUmor - sezonul 11 a mai spus că poate fi găsit pe YouTube, dar și pe Instagram, acolo unde anunță prin Insta Stories de obicei ce planuri are și unde poate fi găsit de cei care doresc să îl vadă într-un spectacol.

Virgil Ciulin: „Probabil o să fie un turneu sau mai multe plecări prin țară cu grupul de stand-up din care fac parte, cu gașca mea. Luiza Mirică, Mitran și cu mine am fost în ultimii doi, trei ani prin orașele mari din țară și în București, în cluburile de comedie”.