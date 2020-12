Finala iUmor 2020. Georgiana Lupu a intrat cu emoții pe scenă, dar a făcut un moment senzațional

Georgiana Lupu a fost concurenta care a dat startul finalei iUmor sezonul 9. Aceasta nu și-a dorit să intre prima pe scenă, pentru că emoțiile erau mult prea mari.

"Nu îmi vine să cred că am ajuns până aici. Mă bucur tare mult că m-a votat publicul, iar faptul că am ajuns până în finala este pentru mine un lucru foarte important, mi-a făcut o bucurie foarte mare. Eu cred că iUmor este un pas mare pentru mine. Sunt mândră de ceea ce am realizat până acum și am realizat singură, fără familie sau prieteni. Mi-am demostrat mie că pot să ajung sus.", a spus concurenta, vizibil emoționată.

Georgiana Lupu a intrat pe scenă agitată și plină de emoții, însă Mihai Bendeac a ținut să o încurajeze.

În culise, concurenta a mărturisit că i s-a schimbat viața foarte mult după apariția la iUmor, o recunosc mai mulți oameni și este apreciată de un segment de public mai mare. La audiții, Georgiana a avut o energie pozitivă și glume foarte inteligente, iar acest lucru i-a convins pe cei trei jurați.