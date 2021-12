Finala iUmor 2021. Sorin Pârcălab, invitatul special al serii, a amuzat juriul cu numărul său inedit de stand-up comedy

Sorin Pârcălab a fost prezent la finala iUmor 2021, ca invitat special, iar momentul său de stand-up comedy a fost foarte apreciat de jurați și de public. Aceștia s-au bucurat de glumele sale făcut din experiența personală.

Sorin Pârcălab a fost invitatul special al serii, la iUmor, și a avut un moment inedit de stand-up comedy, cu care a reușit să facă pe tatoă lumea să râdă, în mod special pe cei trei jurați.

Acesta a venit pe scenă cu un număr de umor, bazat pe o experiență personală, dintr-o noapte de beție, iar glumele sale au stârnit hohote de râs.

„Am intrat pe piesa asta că are o energie și pentru că mă simt bătrân, e pusă în azilele de bătrâni. Îmi place cum începe piesa. Hei, e garda la intrare. E bucuros că e garda la intrare. El are o bucurie că a văzut, deși e pastilat. Dacă ești drogat, tu nu vezi duba, ea e. Ultimul motiv de bucurie poate fi chiar duba, E un motiv de bucurie că vor merge toți, nu cu Loganul. Mi-a zis iubita că vrea să renovăm.

Ea a plecat șa țară și a zis că vrea să renovez eu. Eu când beau ochiul meu se face din ce în ce mai mic. Eu arăt un pic sceptic când sunt beat. Eu când am văzut cum se chircește tigaia i-am pus două ouă și din a doua tentativă am luat uleiul. Am îngurgiat omleta. Am luat gemul și am început să ung pâinea cu degetele, deși aveam linguriță. Nu știu dacă v-ați îmbătat atât de tare încât să aveți în voi un dj beat. Nu știu dacă v-ați pus vreodată la televizor cu televizorul stins. Mă întreba corpul de ce ai băgat gem cu vodka și ouă”, au fost câteva dintre glumele pe care el le-a făcut în Finala iUmor 2021.

Jurații s-au distrat copios și i-au și spus acest lucru, iar în același sentiment a fost și publicul care a fost prezent la Finala iUmor 2021, 26 decembrie.

Cum se alege câștigătorul iUmor 2021

În Finală vor participa cei 11 câștigători ai celor 11 ediții de Audiții, precum și câștigătorul semifinalei.

Juriul va vota tot prin intermediul tabletelor electronice, având aceleași două opțiuni de LIKE sau DISLIKE. Doar concurenții care vor obține 3 LIKE-uri în urma prestației vor intra la votul publicului. În caz contrar, sunt eliminați.

Publicul telespectator va putea vota interpretarea concurenților într-un interval de 20 (douăzeci) de minute (“VOTUL COMUN”) pentru a decide marele câștigător. Numărul voturilor exprimate de public va fi prezentat de către Producători conform datelor comunicate de operatorul de vot selectat. Dintre toți concurenții care obțin 3 LIKE-uri, prin SMS la 1313 se va decide marele câștigător.