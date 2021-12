Finala iUmor 2021. Tudor Costina, momentul de stand-up de la care Mihai Bendeac a avut mari așteptări. Ce glume a făcut

Tudor Costina a fost unul dintre favoriții tuturor din acest sezon, însă nu a fost pe gustul juraților, care i-au transmis că aveau alte așteptări de la el, fiind în topul celor mai apreciați concurenți ai sezonului 11.

Tudor Costina, momentul de stand-up comedy de la care Mihai Bendeac a avut mari așteptări. Ce i-au spus jurații

Tudor Costina a fost unul dintre cei mai așteptați concurenți ai acestui sezon. După ce a făcut un show de stand-up în audiții care a fost pe gustul tuturor și care i-a amuzat copios, iată că acum, în finală, a venit puțin mai nepregătit și acest lucru l-a costat, primind doar de la Delia un vot pozitiv.

„M-am văzut la tv la un prieten acasă. Am citit mesajele de pe Youtube. Au fost doar câteva de hate. Cu banii dacă o să câștig, o să bag în crypto”, spune concurentul înainte de a-și prezenta numărul.

Citește și: Tudor Costina merge în finala sezonului 11 iUmor. Cheloo: „Ai fost vârful zilei la capitolul stand-up”

„Salut, bine v-am regăsit. Eu fac parte dintr-o trupă și am avut un turneu. La Suceava nu am avut cazare, că nu am cerut, că nu am vândut destule bilete. La botoșani am avut prea multă cazare. După Suceava trebuia să luăm o decizie și am decis să conduc eu toată noaptea. Drumul de la Suceava până la Cluj e o decizie proastă. Înainte să-mi dea amend mi-a spus cât este. Mă enervează când îmi face farse subconștientul. Tu chiar vrei să dormi?”, au fost câteva dintre glumele pe care el le-a făcut.

Jurizare Tudor Costina în Finala iUmor 2021, 26 decembrie

„În gândurile mele adânci, tu vei câștiga așa gândeam. Aș vrea să întreb ceva materialul tău cât reprezintă din tot ce ai tu?”, a spus Mihi Bendec despre concurent.

„Eu cred că ce s-a întâmplat este că a fost nișat ceea ce ai făcut tu. Mie personal mi-a plăcut ce ai făcut”, spune Delia.

„Nu trebuia să te oprești când ai văzut că s-a încălzit atmosfera”, spune Mihai Bendeac.

Citește și: iUmor, 27 noiembrie 2021. Tudor Costina, momentul de stand-up care i-a făcut pe jurați să râdă copios

„Eu nu sunt un mare fan, dar astăzi ce am văzut, am văzut”, mai spune Cheloo.

Din păcte, Tudor Costina a primit doar un vot de DA (Like) de la Delia, iar acest lucru înseamnă cu nu poate intra la votul publicului.

Cum se alege câștigătorul iUmor 2021

În Finală vor participa cei 11 câștigători ai celor 11 ediții de Audiții, precum și câștigătorul semifinalei.

Juriul va vota tot prin intermediul tabletelor electronice, având aceleași două opțiuni de LIKE sau DISLIKE. Doar concurenții care vor obține 3 LIKE-uri în urma prestației vor intra la votul publicului. În caz contrar, sunt eliminați.

Publicul telespectator va putea vota interpretarea concurenților într-un interval de 20 (douăzeci) de minute (“VOTUL COMUN”) pentru a decide marele câștigător. Numărul voturilor exprimate de public va fi prezentat de către Producători conform datelor comunicate de operatorul de vot selectat. Dintre toți concurenții care obțin 3 LIKE-uri, prin SMS la 1313 se va decide marele câștigător.