Finala iUmor 2021. Zamfir Silaghi, momentul de umor cu care i-a făcut pe jurați să se amuze complet. Ce glume a făcut

Zamfir Silaghi a fost surpriză pentru toată lumea. Acesta a venit fără niciun fel de experiență în acest domeniu, dar i-a convins pe jurați să-i ofere voturi pozitive, semn că își merită locul din Finala sezonului 11 iUmor.

Zamfir Silaghi și-a pregătit o serie de glume foarte bune, care au fost pe placul juraților iUmor, în Finala sezonului 11

Zamfir Silaghi a urcat pe scena iUmor 2021, în etapa de finală și nu i-a dezamăgit pe jurații care s-au amuzat la glumele lui. Deși nu are deloc experiență pe scenă, concurentul a reușit să stârnească amuzament și a fost răsplătit cum se cuvine pentru acest lucru.

„Chiar dacă fața mea nu trădează, că par trist, dar sunt foarte încântat că sunt în finală. Mi-a plăcut foarte mult tot ce s-a întâmplat aici. Eu sunt relaxat, vreau să mă distrez. Nu știu dacă știți, noi suntem cotați la pariu, iar eu sunt considerat ultimul. Și eu mă consider cel mai slab de aici”, spune concurentul înainte de a urca pe scenă.

„Înainte de a începe, vă rog să încercați să trăiți iubirea unui amator, așa că, prezența mea în finală mă onorează. O pițipoancă mergea spre mall, a văzut o vacă gestantă, s-a oprit la ea și i-a zis, hai fată la mall. Există foarte multe dezbateri cu privire la calitatea învățământului, dar îmi amintesc la română ne-a învățat ceva despre Ion și la chimie altceva. M-am uitat la un porno cu fantome și la un moment dat au început să se încingă spiritele. Adrian Copilul Minune a avut un proces la Înalta Curte, dar n-a mai ajuns. Am sprt o sticlă de Fetească neagră că sunt și sexist și rasist”, au fost câteva dintre glumele pe care el le-a făcut pe scenă.

Jurizare Zamfir Silaghi în Finala iUmor, sezonul 11, 26 decembrie 2021

„Mi s-a părut că în timpul numărului nu ai mai fost emoționat, nu ai mai fost emoționat. Bine ai venit în finală”, spune Delia.

„Am râs din tot sufletul, mi-a plăcut cum ai început, cu multă modestie și sper să fii răsplătit cum se cuvine”, spune Mihai Bendeac.

„Per total nu mi-a plăcut, dar am râs. O să te votez pe bucăți. Este unul dintre acei concurenți norocoși, consider că a fost superior altora. Am votat prin comparație”, spune Cheloo.

Iată că, Zamfir Silaghi a reușit să creeze un moment demn de finala iUmor 2021 și a fost răsplătit corect, cu 3 voturi de DA, astfel a intrat la votul publicului și poate intra în posesia premiului cel mare.

Cum se alege câștigătorul iUmor 2021

În Finală vor participa cei 11 câștigători ai celor 11 ediții de Audiții, precum și câștigătorul semifinalei.

Juriul va vota tot prin intermediul tabletelor electronice, având aceleași două opțiuni de LIKE sau DISLIKE. Doar concurenții care vor obține 3 LIKE-uri în urma prestației vor intra la votul publicului. În caz contrar, sunt eliminați.

Publicul telespectator va putea vota interpretarea concurenților într-un interval de 20 (douăzeci) de minute (“VOTUL COMUN”) pentru a decide marele câștigător. Numărul voturilor exprimate de public va fi prezentat de către Producători conform datelor comunicate de operatorul de vot selectat. Dintre toți concurenții care obțin 3 LIKE-uri, prin SMS la 1313 se va decide marele câștigător.