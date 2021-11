iUmor, 6 noiembrie. Zamfir Silaghi, momentul plin de glume care l-a surprins total pe Mihai Bendeac. Ce spune concurentul

Zamfin Silaghi a apărut pe scena iUmor puțin nesigur pe el, spunând că nu se consideră foarte sociabil și pe alocuri boring, dar jurații au avut o cu totul altă părere despre apariția și glumele sale. Delia i-a spus că este potrivit pentru emisiunea iUmor.

Zamfir Silaghi, momentul plin de glume de la iUmor, 6 noiembrie 2021. Cum s-a descurcat

Nu crede despre el că este un bun comediant, ba chiar că viața lui, pe alocuri, poate părea destul de tristă, Zamfir Silaghi a demonstrat că are abilități umoristice.

Și-a conceput un text foarte bun și inteligent, așa cum spune Mihai Bendeac, și a primit două voturi de DA.

Citește și: iUmor, 30 octombrie 2021. Alexandra și Laura, număr de striptease și dans la bară. Cheloo le-a invitat într-un videoclip de-al său

„Sunt un tip așa boring eu, viața mea e boring. Am 33 de ani, dar arăt de 34 de ani. Am o viață socială foarte tristă. Eu mă cnsider un tip ok, mai low profile”, spune concurentul înainte de a urca pe scenă.

„Bună seara. E prima dată când sunt pe o scenă și am venit să vă spun niște glumițe pe care le-am scris psecial pentru iUmor. Am un prieten negrofil și l-am întrebat cum îi plac lui femeile și mi-a spus - una caldă, una rece. Am fost la un vampir acasă, mă chemase la o bere și când am deschis frigiderul mi-am dat seama cât sânge rece poate avea un vampir. Am fost foarte surprins să văd o clarvăzătoare la oftalmolog. O să închei cu o dumă bună - Parlamentul Rusiei”, au fost câteva dintre glumele sale.

Jurizarea lui Zamfir Silaghi de la iUmor 2021

„Tinere mi-a plăcut foarte mult ce ai făcut pe scenă ești pentru iUmor, felicitări, bine ai venit”, spune Delia.

„Domnul meu, aveți o inteligență care nu mă surprinde, nu păreți ... Încercam să spun un lucru frumos. Felicitări, a fost foarte bine”, spune Mihai Bendeac.

Citește și: iUmor, 30 octombrie 2021. Oana Moșteanu prezintă caricaturi. Numărul la care Mihai Bendeac nu înțelege de ce a râs atât de mult

„Eu am luat-o contabil, mi se par asocieri comune, cu câteva excepții”, spune Cheloo.

Concurentul a primit Thumbs up de la Delia și Mihai Bendeac.

Ce trebuie să știi despre sezonul 11 iUmor

De 11 sezoane, râzi alături de Mihai Bendeac, Delia și Cheloo la iUmor. Anul acesta, în fiecare sâmbătă de la 20:00, te bucuri de momente de teatru, stand-up, muzică, circ și numere excepționale de magie, doar la Antena 1.

Nici în acest sezon nu lipsesc invitații speciali și nici personajele istorice care, indiferent de secolele din care vin, demonstrează că umorul nu are bariere.

Ca de fiecare dată, concurenţii din fiecare ediţie care au primit minimum doi de „DA” de la juraţi, vor putea fi votaţi de către telespectatori cu ajutorul aplicaţiei gratuite Antena 1, votul începând în timpul ediţiei respective şi terminându-se a doua zi la ora 16:00. Câştigătorul fiecărei ediţii, cel care va acumula cele mai multe voturi în aplicaţia ”iUmor”, va fi anunţat în cadrul Observatorului orei 16:00 de luni.

În sezonul 11, la fel ca în sezonul 10, fanii show-ului se bucură de prezența în culisele iUmor a lui Vlad Drăgulin. i Mai Mult Umor este show-ul extra disponibil exclusiv pe AntenaPLAY, în fiecare sâmbătă, după difuzarea emisiunii la televizor.