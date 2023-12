Finala iUmor, sezon 15, 30 decembrie. Ioana Stroe și-a expus atuurile care o califică să meargă în Asia Express. Ce au zis jurații

Ioana Stroe a venit în Finala iUmor cu un moment despre Asia / America Express. Finalista urcat pe scenă purtând o rochie albă.

Ioana Stroe a venit în Finala iUmor sezonul 15, amintind că este „fiartă” pe America Express. Concurenta a spus că a ajuns în Finală datorită norocului, dar și grație simpatiei publicului. În Finală, Ioana Stroe a venit purtând o ținută foarte sexy: „Ia imaginează-ți cum aș face autostopul cu rochia asta. Cred că aș găsi imediat pe cineva care să mă ia”, a spus Ioana Stroe.

Cum a fost momentul Ioanei Stroe din Finala sezonului 15 iUmor

„Insist pe America Express pentru că am idei puține și fixe. Am venit să motivez de ce ar fi bine să fiu aruncată peste hotare în competiția asta. Deja știți de data trecută că atunci când vine vorba de mâncare nu mă dau în spate de la nimic. Mie ar trebui să mi se spună fetița cu chibrituri pentru că până la 5-6 ani, când s-au prins ai mei, am mâncat duzine întregi de chibrituri. Poate de-aia uneori am și apucături de petardă. Mă refeream că mă aprind repede din nimic. Singura chestiune de care mi-e puțin teamă este cazarea, pentru că nu obișnuiesc să dorm în fiecare seară în alt pat. De cursa pentru ultima șansă nu mi-e frică deloc. Mă baze pe toate șansele pe care le-am dat tuturor proștilor”, a spus Ioana Stroe pe scena Finalei iUmor.

Jurizarea momentului lui Ioanei Stroe din Finala sezonului 15 iUmor

Momentul Ioanei Stroe nu a fost primit cu entuziasm de jurați. Finalista nu a primit nici măcar un like.

Finalista a ținut să-i întrebe pe Natanticu și bordea cât timp le ia să scrie un text, pentru că ea a avut doar patru zile la dispoziție. Cosmin Natanticu i-a sugerat concurentei să încerce să-și depășească limitele.

Cheloo: De ce nu vrei tu să participi și la iUmor?

Cosmin Natanticu: Mi se pare că ai jucat la două capete. Altceva ar fi fost dacă mergeai doar pe iUmor. Dar cumva te-ai gândit… dacă se leagă asta cu Asia Express Știu că-ți dorești. Dar trebuie să te hotărăști.

Delia: Cred că trebuie să-și fie un pic mai clar dacă îți dorești să faci treaba asta cu adevărat. Pare că ești indecisă și încerci cumva.

Cătălin Bordea: iUmor continuă!

Ioana Stroe nu s-a calificat la votul publicului.

Cum se votează în Finala iUmor de pe 30 decembrie 2023

Dintre zeci de concurenți veniți la audițiile sezonului 15 iUmor, în marea finală a show-ului de umor au ajuns 10 dintre ei: Filippo Spreafico, Florin Gheorghe, Izabela și Andrada, Iasmina Ciocan, Ioana Stroe, Karla Mariah Petre, Răzvan Vișoiu, Ștefan Ene, Teodora Nedelcu și Varză.

Pentru a putea intra la votul publicului finaliștii trebuie să primească câte un like de la Delia, Cătălin Bordea, Cosmin Natanticu și Cheloo.

Deși finala iUmor este una înregistrată, votul telespectatorilor se va face live după ce Emi și Cuza vor anunța „START VOT!”.

Astfel, publicul telespectator va putea alege marele câștigător al sezonului 15, dar și al premiului în valoare de 20.000 de Euro, prin SMS la 1313.

iUmor, singura emisiune TV din România cu peste 2.5 milioane de abonați la canalul de YouTube, a încheiat sezonul 15, care i-a adus în rolurile de prezentatori pe Emi și Cuza. Alături de Delia, Cheloo şi Cătălin Bordea, Cosmin Natanticu au căutat cel mai amuzant concurent al acestui sezon.