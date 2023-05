Finala iUmor, sezonul 14, 21 mai. Teodora Nedelcu și-a transformat drama în ceva pozitiv. A făcut glume despre soacre

Teodora Nedelcu și-a schimbat strategia pentru finala emisiunii de la Antena 1 și a primit multe aprecieri.

„Nu mai știu cum să răspund suferinței atât de prezentă în viața mea, încât, până acum, am stat tristă și, de un an de zile, am dat-o pe partea asta. Nu sunt fericită, să nu mă invidieze nimeni! Trăiesc în singurătate, sunt vai de capul meu! Dar eu vin cu mare plăcere aici, sincer.”, a spus concurenta la testimoniale./„A renunțat și la asta cu depresia, să nu se repete, a venit tot cu un umor negru, dar mai mult pe pozitiv.”, au povestit Cătălin Bordea și Nelu Cortea la testimoniale.

Teodora Nedelcu a făcut glume despre realitate în finala iUmor, sezonul 14: „Răzbunarea nurorii!”

Însoțită pe „ultimul drum” de Șerban Copoț și Dan Badea, Teodora Nedelcu a ales să vină în gala decernării premiului iUmor, sezonul 14, cu un material inspirat din propria viață.

Subiectele abordate i-au făcut pe toți cei prezenți în platoul de filmare să râdă copios, iar printre acestea s-a numărat și o discuție purtată cu bunica ei despre ziua în care va îmbrăca rochia albă de mireasă, dar și cum a decis să se separe de fostul iubit cu care a avut o relație de zece ani.

„(...) Și m-a întrebat bunica într-o zi: <<auzi, dar tu când te măriți? Eram curioasă dacă mai apuc și eu să te văd mireasă>>. M-am uitat așa la ea și i-am zis: <<mamaie, la cum te prezinți, săptămâna viitoare dacă mă mărit și nu mă mai prinzi>>. Mi-a zis că: <<tu trebuia să fii prima care se mărita din familia asta, că uite, eu m-am măritat la 14 ani>> și i-am zis: <<Foarte bine ai făcut! (...) Ți-a trebuit să pui, mai degrabă, mâna pe puță decât pe carte.”, a spus Teodora Nedelcu, glumă care a încins atmosfera: „Intenționat am zis <<puță>>, pentru că și bunicu` tot 14 ani avea.”

„Eu n-am avut până acum această problemă în familie, să fiu întrebată, pentru că am fost în relație. M-am despărțit de el acum câteva luni, pentru că m-a refuzat cu o chestie cât se poate de banală. Eu m-am dus într-o zi la el și i-am zis: <<Uite, noi suntem de zece ani împreună, n-avem nicio bucurie, nicio speranță, n-avem ce să ne mai demonstrăm. Eu cred că a venit momentul: Vrei să te căsătorești cu mine?>> și el a răspuns: <<Nu, mulțumesc>>. Iar eu am spus: <<A, da?! Fii atent, că eu sunt fire răzbunătoare și uite ce îți fac! Rămâi tu singur în apartamentul tău cu trei camera din Aviației, că mă mut eu singură într-o garsonieră din Berceni. Ia, joac-o pe asta! Să te văd cum te descurci.>>“, a spus finalista în timp ce râsetele și aplauzele s-au auzit frenetic.

„(...) Dar este pentru prima dată când știu care e genul de bărbat pe care mi-l doresc: orfan! În primă fază, am zis că îmi doresc să fie tânăr, să aibă bani și să nu aibă părinți. Dar am zis că nu e bine, că și tânăr și fără părinți, de unde bani?! Și am zis că pot să las de la mine partea cu banii, că banii putem să îi facem împreună sau separat, în funcție de cât câștigă el. Dacă el câștigă mai bine, îi punem împreună, dacă câștigă mai puțin, separat. Eu nu mai cresc niciun idiot!”, replică care a făcut-o pe Delia să râdă copios.

„Dar la faza cu părinții nu pot renunța, pentru că eu am avut două relații serioase până acum, (...) iar mamele... pe amândouă le-am cunoscut. Din prima relație, am cedat eu și am plecat ca proasta, iar, din a doua, a plecat ea. E mult spus plecat, a murit, că altfel nu ar fi plecat. (...) M-am înțeles mult mai bine cu dânsa după ce a murit. O visam în fiecare seară, iar a doua zi îi spuneam că am visat-o pe maică-sa aseară. Ăsta era cu lacrimi în ochi și ce zicea: <<păi, zicea să stai liniștit că cică s-a întâlnit cu taică-tău pe acolo și că ați rămas la fel de proști>> și mi-a mai zis și: <<te rog să ai grijă de băiatul meu, Adina>>.”, ironii care l-au făcut până și pe Cheloo să se distreze.

„(...) Și eu acum m-am hotărât. Am zis că o să ies la întâlniri și ca să rezolv treaba asta cu bărbatul orfan, eu, dinainte să mă așez la masă, o să întreb: <<Și părinții?>> (...) În cazul în care zice: <<Bine, sănătoși>>, eu mă voi ridica ușor și voi zice: <<Scuze, eu nu mai pot sta acum. Mă suni tu când moare mă-ta!>>”

Jurizare Teodora Nedelcu în finala iUmor sezonul 14

Întrebată de Cheloo cât la sută din material este realitate și cât imaginație, finalista a răspuns: „Imaginație este doar partea de la final: cu ceea ce o să le spun eu de acum când o să ies la întâlniri. Restul este realitate pură.“

„Aceasta este cea mai frumoasă poveste de viață pe care am auzit-o în ultimele sezoane de iUmor! Extraordinară! Fata asta știe să facă stand-up, sunt profund impresionat. Este în galeria noastră de cinci-șase femei care fac stand-up și care au plecat de aici.“, a declarat Cheloo în cadrul testimonialelor, iar Delia a mărturisit: „Cred că e îndrăgostită. A fost foarte bună!”

„Teodora, ai colantat depresia! Realitatea asta ai dus-o cu zâmbetul pe buze.“, a spus Cătălin Bordea.

Teodora Nedelcu a primit toate cele patru like-uri.

Cum se votează în finala iUmor

În Finală vor participa cei 11 câștigători ai celor 11 ediții de Audiții. Juriul va vota tot prin intermediul tabletelor electronice, având aceleași două opțiuni de LIKE sau DISLIKE. Doar concurenții care vor obține 4 LIKE-uri în urma prestației vor intra la votul publicului. În caz contrar, sunt eliminați.

Finala iUmor este înregistrată, însă, votul telespectatorilor se va face live în această seară, după ce Șerban Copoț și Dan Badea vor anunța startul votului.

Publicul telespectator va putea alege, diseară, marele câștigător al sezonului 14, dar și al premiului în valoare de 20.000 de Euro, prin SMS la 1313, după ce Șerban Copoț și Dan Badea da: „Start vot!“.

La scurt timp după ce prezentatorii vor spune că s-a încheiat procesul de votare, ei vor dezvălui cine este câștigătorul sezonului 14 iUmor, care, totodată, va pleca acasă cu cecul de 20.000 de Euro.

Despre iUmor sezonul 14, difuzat pe Antena 1 și AntenaPLAY

iUmor, singura emisiune TV din România cu peste 2.5 milioane de abonați la canalul de YouTube care „gustă” din plin clipurile concurenților și ale invitaților, revine pe micile ecrane cu cel de-al 14-lea sezon, de la 20:00, la Antena 1.

Noul sezon vine cu o mulţime de surprize, printre care şi o nouă formulă de juriu. Nelu Cortea şi Cătălin Bordea li se alătură Deliei şi lui Cheloo în căutarea celui mai amuzant concurent. „Terapia prin comedie”, aşa cum o spune şi sloganul noului sezon, va fi resimţită inclusiv în backstage, unde concurenţii vor avea parte de tratamentul special „comedy magic”, făcut de nimeni altul decât magicianul Robert Tudor.

O altă surpriză a sezonului 14 iUmor este reprezentată de o rubrică nouă în cadrul emisiunii: „Dac-aș fi președinte“. Actori celebri vor impersona personaje iconice din România, care vor descrie cu umor cum ar arăta țara noastră dacă ar fi condusă de ei. La fel ca în cazul invitaților speciali, și cei care se gândesc la fotoliul de la Cotroceni nu sunt dezvăluiți juraților până când nu urcă pe scenă.