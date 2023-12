Finala iUmor, sezon 15, 30 decembrie. Varză, poveste cu final de film. Cheloo și Bordea s-au contrazis după moment

Pentru că a câștigat semifinala, Varză și-a făcut apariția pe scena Finalei sezonului 15 iUmor. Finalistul a spus o poveste care a stârnit râsete la masa juriului.

Finala sezonului 15 iUmor este a treia Finală a acestui show la care participă comediantul în vârstă de 56 de ani. Varză a deschis Marea Finală iUmor cu o poveste cu final de film.

Varză, poveste cu final de film în Finala sezonului 15 iUmor

„Fiecare om în viață și bărbat și femeie are pe cineva pe care îl place și ar vrea să îl combine. Pentru că am lucrat la circ patru ani de zile aveam o circăreasă minionă de care eram înnebunit. Ținea la glume, dar nu voia nenorocita. Eu mi-am dat seama că pentru a face o femeie să se îndrăgostească de mine o fac geloasă. Am nimerit cu circul la Târgoviște, unde era un festival de salsa. Am zis că mă duc la salsa, iau pe una de acolo, vin cu ea la circ. Mi-am luat un prieten care era acrobat”, și-a început Varză povestea.

Finalistul iUmor a povestit cum s-a întâlnit cu o dansatoare din Baia-Mare care i-a oferit pălincă.

„În 20 de minute am băut litrul de pălincă și am fost preș. Vine prietenul meu și mă vede, îmi dă 20 de lei, îmi spune că îmi cheamă un taxi, să mă duc înapoi la circ. Chestia e că la pălincă creierul rămâne lucid, dar corpul nu te mai ascultă”, a mai spus finalistul.

Varză a mai relatat cum a ajuns într-un taxi și a căzut între bancheta din spate și scaunele din față și a adormit. De aici povestea a luat o turnură neașteptată care s-a dovedit a fi un vis. Varză a povestit despre escapada amoroasă pe care ar fi avut-o cu dansatoarea la circ, dar și despre cum circăreasa a fost geloasă.

Când povestea cum ambele femei trăgeau de el, Varză a spus că taximetriștii l-au trezit.

Jurizarea momentului lui Varză din finala sezonului 15 iUmor

Varză a primit 4 like-uri, fapt care l-a calificat la votul publicului, în Finala serii. Totuși, Cătălin Bordea l-a sfătuit ca în viitor să nu folosească atât de multe amănunte în povestea sa. Cheloo l-a contrazis pe colegul său.

Delia, care l-a testimoniale a precizat că Varză probabil a fost mai urâțel în tinerețe și că în prezent este „cel mai frumos dintre urâți”, a rectificat. Jurata a spus că are miopie și că, de fapt, Varză nu este un bărbat urât.

Cosmin Natanticu s-a arătat bucuros de faptul că Varză și-a dat interesul pentru a crea un moment bun în Finala sezonului 15 iUmor.

Cătălin Bordea: Tu pe storyteller ești absolut fantastic. Nu știu cât o să meargă asta. Habar n-am. Se termină poveștile. Varză a dat-o foarte bine. Povestea asta cu circu. la el despre asta e vorba. Nu înțeleg de ce s-a dus el pe creație. Singuru meu sfat, dacă, îmi permiți, renunță la a da prea multe detalii pentru că pierzi omul.

Cheloo: Mie îmi plac amănuntele. Doar să-l contrazic pe colegul care s-a bucurat prea mult. Ăsta e farmecul povestirii.

Cosmin Natanticu: În sfârșit Varză și-a dat interesul.

Delia: Dacă ai trăit cu senzația că ești urâțel, să știi că nu ești!

Varză a fost foarte bucuros când a primit cele 4 like-uri.

Cum se votează în Finala iUmor de pe 30 decembrie 2023

Dintre zeci de concurenți veniți la audițiile sezonului 15 iUmor, în marea finală a show-ului de umor au ajuns 10 dintre ei: Fillipo Spreafico, Florin Gheorghe, Izabela și Andrada, Iasmina Ciocan, Ioana Stroe, Karla Mariah Petre, Răzvan Vișoiu, Ștefan Ene, Teodora Nedelcu și Varză.

Pentru a putea intra la votul publicului finaliștii trebuie să primească câte un like de la Delia, Cătălin Bordea, Cosmin Natanticu și Cheloo.

Deși finala iUmor este una înregistrată, votul telespectatorilor se va face live după ce Emi și Cuza vor anunța „START VOT!”.

Astfel, publicul telespectator va putea alege marele câștigător al sezonului 15, dar și al premiului în valoare de 20.000 de Euro, prin SMS la 1313.

iUmor, singura emisiune TV din România cu peste 2.5 milioane de abonați la canalul de YouTube, a încheiat sezonul 15, care i-a adus în rolurile de prezentatori pe Emi și Cuza. Alături de Delia, Cheloo şi Cătălin Bordea, Cosmin Natanticu au căutat cel mai amuzant concurent al acestui sezon.