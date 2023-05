Finala iUmor, sezonul 14, 21 mai. Daniel Ilie aka Varză și-a luat „knockout” de la Delia. Trebuie să asculți povestea aceasta!

După ce la audiții i-a transpus pe jurații iUmor în culisele unui spectacol, pentru marea finală, Varză i-a luat prin surprindere cu un material, scris de mâna lui, în care a vorbit despre cât de urât este, dar și despre cum a ajuns să se împace în viață cu acest neajuns. Delia i-a întors autoironia și l-a „lovit” cu o glumă atunci când se aștepta cel mai puțin!

Daniel Ilie aka Varză a adus în finala iUmor, sezonul 14, povești din spatele camerelor de filmat

În pași de dans, dar și cu darul de a povesti, Varză a venit pregătit cu un material plin de autoironii, în care a relatat despre o experiență pe care a avut-o pe vremea când lucra la Etno TV. Spre final, concurentul a păstrat și o glumă savuroasă la adresa dizabilității lui Silviu Prigoană.

„(...) Eu am fost urât de mic. Spre exemplu, tata mi-a dat porecla de «Varză». Mi-a zis că atunci când eram mic, eram urât până în cotor. Ce-o fi vrut să zică, nu știu. (…) Dar mi-am asumat, doar că a trebuit să îmi găsesc în viață niște strategii, iar cea mai tare este că ies din casă numai după ce apune soarele.”

„(...) La mine, singurul moment când era să intru în depresie a fost atunci când s-a terminat «Taxi Driver», pentru că eram convins că eu, cu fața asta, nu mai prind în veci loc în televiziune. Dar am avut noroc cu colegul Maxineanu, că l-a sunat Silviu Prigoană cu Adriana Bahmuțeanu să facă matinalul la Etno, iar el a zis că nu venim decât la pachet. Au fost de acord, dar au zis că pe mine să mă țină ambalat.”, replică care a stârnit hohote de râs în platoul iUmor, sezonul 14.

„Și în fiecare dimineață, Prigoană și cu Bahmu se trezeau să se uite la matinal să vadă ce tâmpenii facem în studio. Sunau în studio de pe telefon, dădeau telefonul pe «speaker» și noi în cască auzeam și regia și pe ei de acasă. Practic, în cască, eu am auzit trei divorțuri și trei împăcări de la familia Prigoană.”

„(...) Acum vine ziua de Paște, pregătim studioul, iar Adriana Bahmuțeanu ne-a adus de acasă o mașină de cusut de aia veche, piesă de muzeu și două fețe de masă de la 1800, de la Cuza care le-a dat la o străbunică de-a ei. Costau bani mulți și ne-a zis așa: «nici musca să nu se așeze pe fața de masă, că vă omor!». Noi, ca să fie atmosferă, am adus doi miei, doi iepuri, două găini și un cocoș. Și, la un moment dat, unul din mieii ăia apucă cu gura fața de masă și începe să o mănânce și aud în cască: «Vă omor! Cuza!». (...) Maxineanu și-a aruncat casca din urechi, s-a așezat la mașina de cusut și a început să dea la pedale, iar eu îl întrebam ce face acolo, el zice: «îmi trag tiv la nervi». La un moment dat, îl aud și pe Prigoană, în cască, prin telefon, cum strigă: «Adu piciorul că mă duc la televiziune să îi dau pe ăștia afară!»”

Jurizare Daniel Ilie aka Varză în finala iUmor sezonul 14

Glumele și autoironia au continuat și la jurizare. Apostrofarea maeștrilor stand-up-ului, Cătălin Bordea și Nelu Cortea, l-au determinat pe Varză să dea și alte replici pe care uitase să le zică pe scenă în timpul numărului: „Data viitoare vin cu poezii!”. Cu toate acestea, gluma Deliei a făcut senzație. Hai să o auzi!

„Aplauze! Mie mi-a plăcut. În sfârșit avem o poveste cu conținut. De data asta m-a cumpărat povestea, așa cum am fost cumpărat de primele două povești din Antichitate.”, a jurizat Cheloo.

„Mie, personal, mi-au plăcut două sau trei glume, dar «setup-ul», până să ajungi la glumele alea, a fost foarte lung. A fost prea multă poveste pentru prea puțină glumă.”, a jurizat și Nelu Cortea.

„Eu mai am problema cu Natanticu și tu știi foarte bine, pentru că el, în materialele lui, are despre cât de urât este. Pare, pentru că voi ați fost în aceeași trupă, că primul venit, primul servit.”, a spus Cătălin Bordea, iar Delia l-a întrerupt cu o remarcă care a făcut deliciul serii: „Păi, stai puțin, dar amândoi sunt urâței, ce vrei acum?”, însă, tot ea a completat: „A fost în spirit de glumă!”

„(...) E din material, dar am uitat-o! Într-o seară când m-am dus la un bairam, am văzut una, muma pădurii într-un colț și zic că mă duc la ea, că mă însor. Era atât de urâtă, că se spărsese întunericul în jurul ei. M-am dus la ea, am zis: «gata, în seara asta mă însor», însă, când m-am apropiat de ea, era soră-mea.”, a mai glumit concurentul.

Varză a primit un singur dislike din partea lui Cortea și trei like-uri din partea Deliei, lui Bordea și Cheloo.

Cum se votează în finala iUmor

În Finală vor participa cei 11 câștigători ai celor 11 ediții de Audiții. Juriul va vota tot prin intermediul tabletelor electronice, având aceleași două opțiuni de LIKE sau DISLIKE. Doar concurenții care vor obține 4 LIKE-uri în urma prestației vor intra la votul publicului. În caz contrar, sunt eliminați.

Finala iUmor este înregistrată, însă, votul telespectatorilor se va face live în această seară, după ce Șerban Copoț și Dan Badea vor anunța startul votului.

Publicul telespectator va putea alege, diseară, marele câștigător al sezonului 14, dar și al premiului în valoare de 20.000 de Euro, prin SMS la 1313, după ce Șerban Copoț și Dan Badea da: „Start vot!“.

La scurt timp după ce prezentatorii vor spune că s-a încheiat procesul de votare, ei vor dezvălui cine este câștigătorul sezonului 14 iUmor, care, totodată, va pleca acasă cu cecul de 20.000 de Euro.

Despre iUmor sezonul 14, difuzat pe Antena 1 și AntenaPLAY

iUmor, singura emisiune TV din România cu peste 2.5 milioane de abonați la canalul de YouTube care „gustă” din plin clipurile concurenților și ale invitaților, revine pe micile ecrane cu cel de-al 14-lea sezon, de la 20:00, la Antena 1.

Noul sezon vine cu o mulţime de surprize, printre care şi o nouă formulă de juriu. Nelu Cortea şi Cătălin Bordea li se alătură Deliei şi lui Cheloo în căutarea celui mai amuzant concurent. „Terapia prin comedie”, aşa cum o spune şi sloganul noului sezon, va fi resimţită inclusiv în backstage, unde concurenţii vor avea parte de tratamentul special „comedy magic”, făcut de nimeni altul decât magicianul Robert Tudor.

O altă surpriză a sezonului 14 iUmor este reprezentată de o rubrică nouă în cadrul emisiunii: „Dac-aș fi președinte“. Actori celebri vor impersona personaje iconice din România, care vor descrie cu umor cum ar arăta țara noastră dacă ar fi condusă de ei. La fel ca în cazul invitaților speciali, și cei care se gândesc la fotoliul de la Cotroceni nu sunt dezvăluiți juraților până când nu urcă pe scenă.