Finala iUmor, sezonul 13, 4 decembrie. Teddy Ștefănescu a creat „isterie” în sală când l-a ironizat pe Cheloo. Reacția juratului

Cu înclinații câtre actorie și talent în această zonă, Teddy Ștefănescu s-a prezentat în seara de gală iUmor de duminică, 4 decembrie 2022, cu o nouă idee inedită de moment, în aceeași notă simpatică. Nu l-a convins pe Cheloo data trecută, însă în finală și-a propus să „smulgă” un vot pozitiv și din partea rapper-ului.

Teddy Ștefănescu, moment memorabil în finala iUmor, sezonul 13

„Data trecută am uitat ce banc voiam să vă zic și acum mi-am amintit. Data trecută nu vi l-am zis pentru că nu îl știam și acum nu vi-l mai zic pentru că e prost. În plus, era și porcos și se uită și profesorii mei de la școală…care deja le știu pe toate”, a fost replica ce a stârnit hohote de râs în sală.

Așa cum a obișnuit publicul, Teddy a inclus în numărul său ironii fine, ascuns sub masca „băiatului timid” care nici nu își prea știe textul.

„Vreau să vă mulțumesc, tuturor celor care m-ați votat, ca în cazul președintelui, practic, degeaba. Dar eu nu am venit să fac politică, am venit să fac istorie. Și n-o să vă mai zic niciun banc, că de azi sunt șmecher, fac ce vreau eu”, a continuat el.

„Seamănă și cu MIhai Petre. Dacă aș face eu un copil cu Mihai Petre, așa ar arăta”, a glumit Șerban Copoț, care a fost asemuit din punct de vedere fizic cu concurentul.

Punctul culminant al momentului său a fost acela în care Teddy Ștefănescu i s-a adresat direct lui Cheloo: „Domnul Cheloo, care s-a luat de mine la preselecții, îmi permiteți să vă vorbesc la per tu? De ce te-ai luat de mine, mă?!”. După replica în cauză, intonată cu mare patos, cei prezenți au izbucnit în râs, în frunte cu ceilalți concurenți din culise.

Jurizare Teddy Ștefănescu, în finala iUmor sezonul 13

Numărul lui Teddy a avut efectul scontat, însă a fost cam scurt, în opinia juraților. „Ce frumos te-ai descurcat. Bine tare, mi-a plăcut”, i-a spus Delia.

„Pe mine mă pune puțin pe gânduri că ești la fel acum, când s-a terminat numărul. În rest, foarte bine. Joci foarte bine. Interpretarea m-a uimit de-a dreptul”, a adăugat și Mihai Petre.

La fel ca în preselecții, Cheloo nu s-a lăsat nicicum convins: „Ai venit să faci istorie și ai făcut geografie. Sper să găsești ieșirea.”

Delia i-a luat apărarea tânărului concurent, contrându-se cu Cheloo în timpul jurizării: „El trebuie să ajungă la votul publicului pentru că este un tânăr extrem de talentat.”

„A fost un pic scurt..”, a punctat și Costel, în legătură cu durata momentului de finală al lui Teddy Ștefănescu. La final, Teddy a primit 3 Like-uri și un singur Dislike, din partea lui Cheloo.

Cum se votează în finala iUmor

Finala iUmor este înregistrată, însă, votul telespectatorilor se va face live în această seară, după ce Șerban Copoț și Dan Badea vor anunța startul votului. Publicul telespectator va putea alege, diseară, marele câștigător al sezonului 13, dar și al premiului în valoare de 20.000 de Euro, prin SMS la 1313, după ce Șerban Copoț și Dan Badea da: „Start vot!“.

La scurt timp după ce prezentatorii vor spune că s-a încheiat procesul de votare, ei vor dezvălui cine este câștigătorul sezonului 13 iUmor, care, totodată, va pleca acasă cu cecul de 20.000 de Euro.

Despre iUmor sezonul 13, difuzat pe Antena 1 și AntenaPLAY

iUmor, singura emisiune TV din România cu peste 2.5 milioane de abonați la canalul de YouTube, revine pe micile ecrane cu cel de-al 13-lea sezon! Despre noul sezon al show-ului iUmor, prezentatorii Serban Copoţ şi Dan Badea spun că este cel mai bun de până acum.

Cel mai nou sezon iUmor va putea fi vizionat în porţie dublă, vineri, de la 20:30 şi duminică, de la 20:00, la Antena 1. Şi în acest sezon, câte un jurat-surpriză li se va alătura Deliei, lui Costel și lui Cheloo în căutarea celui mai amuzant concurent, jurat ce nu va scăpa de bine-cunoscutul tratament al emisiunii – o porţie savuroasă de roast, venită din partea persoanelor de la care se aşteaptă cel mai puţin.

iMai Mult Umor revine cu un nou sezon și cu un nou personaj în culisele iUmor. Actorul Vlad Drăgulin va aduce în lumina reflectoarelor un personaj viral în mediul online. Acesta îl va impersona pe Nicuşor de la Brăila, personajul devenit viral în cadrul emisiunii În Puii Mei de la Antena 1. Serialul iMai Mult Umor va însoți fiecare ediție iUmor și va fi difuzat săptămânal, exclusiv online în AntenaPlay.ro.