Gala de Vacanță, 11 iunie. Paula Chirilă și Cristi Iacob au împărțit același pat într-o scenetă despre „coșmarul bărbatului”

Paula Chirilă și Cristi Iacob au urcat pe scena iUmor, în Gala de Vacanță, cu o scenetă faimoasă: „Costică, dormi?” și au reușit să stârnească hohote de râs în platou cu interpretarea remarcabilă a dramei cuplului căsătorit:

„Ce am făcut noi e un tribut pentru un clasic.”, a spus Cristi Iacob, iar Paula Chirilă a completat: „E un tribut după sceneta <<Costică, dormi?>>, o scenetă faimoasă, un clasic care s-a jucat în multe distribuții.”

Paula Chirilă și Cristi Iacob au interpretat drama cuplului căsătorit de foarte mulți ani în cadrul Galei de Vacanță de la iUmor, sezonul 14

Pentru că nu putea adormi din cauza sforăiturilor lui Cristi Iacob, Paula Chirilă a încercat să îl trezească. Numai că, ceea ce a putut trezi au fost doar hohotele de râs din public, căci sceneta a căpătat dimensiuni de-a dreptul hilare:

„Paula: Cristi, dormi? Cristi: Da! P: Păi cum dormi, că văd că te uiți la mine! C: Adineauri dormeam. P: Eu nu te-am întrebat ce făceai adineauri, te-am întrebat ce faci acum! C: Acuma nu dorm... P: Păi nu e bine, Cristi, că mâine te trezești! Hai, culcă-te! C: Adică tu m-ai trezit ca să îmi amintești să mă culc?! P: Nu! Eu te-am trezit ca să îți amintesc că mâine trebuie să te trezești. C: Când ne-am căsătorit, ce zicea omul ăla? <<Până când moartea vă va despărți>>... P: Așa și?! C: Păi poate am noroc și nu mă mai trezesc mâine.. P: Păi nu poți, Cristi, că mâine ai treabă.. C: Nu mai poate omul nici să moară, că are treabă.”

Iar când Cristi Iacob a adormit la loc, Paula Chirilă l-a luat din nou la întrebări:

„P: Cristi, dormi?! Ce treabă ai mâine?! Mâine e sâmbătă! Eu văd că eziți să-mi spui. C: Nu am spus că am treabă. Tu ai spus că am treabă. P: Păi vreau să știu ce treabă! (...) Tu nu vezi că habar nu ai ce ai de făcut mâine?! Mâine dimineață, trebuie să te trezești, să mergi la piață și să faci cumpărături, pentru că avem musafiri la prânz. Nu puteai să-mi spui?! Ai ceva de ascuns?! C: N-am, dragă, nimic de ascuns. Nu-mi aminteam! M-ai trezit din visele mele ca să îmi spui tâmpenii! P: Bine, știi ce? Hai, te rog eu frumos, culcă-te că nu am chef de ceartă, da?! P: Mă, Cristi, tu ai chef de ceartă? C: Pare că am chef de ceartă?! P: Nu știu! Că eu sunt atentă la ce îți dorești tu, nu ca tine! Haide dormi, că atâta știi să faci! C: Noapte bună?!”

Interpretarea memorabilă a celor doi actori români a continuat, schițând și mai multe zâmbete pe fețele din public:

„P: Auzi, Cristi, ce faci? Ai adormit?! Dar tu ce la ce visai? C: Când? P: Păi când te-am întrerupt din visele tale cu tâmpeniile mele. C: Nu-mi amintesc... P: E clar! Visai la o femeie! C: Ce femeie, dragă? P: Nu știu ce femeie, dragă. Tu să-mi spui, că eu nu sunt prezentă în visele tale. Mă, Cristi, tu visai ceva care te făcea fericit! Și mai și recunoști! C: Visam că mă calcă mașina! P: Mai ești și urâcios! Poate voiam și eu un pic de iubire... C: Nu puteai să mă lași și pe mine să dorm? Spune și tu mâine asta... P: Spun mâine că voiam un pic de iubire azi?! C: Bine, spune-mi... P: Uite nu mai vreau. C: Atunci pot să mă culc?! P: Culcă-te, ce te țin eu?! (...) Spune-mi, ai pe cineva? E colega ta de birou?! C: N-am nicio colegă, am coleg. P: Doamne ferește! Nu pot să cred! Și de când se întâmplă asta?! C: De trei ani. P: Și abia acum îmi spui?! C: Credeam că nu te interesează... P: Adică ție-ți plac bărbații de trei ani de zile și tu credeai că pe mine nu mă interesează?! Dacă nu te trezeam, probabil nici nu-mi spuneai. C: N-am nimic cu nimeni. Singura persoană din viața mea ești tu! P: Păi, și mureai să spui asta de la început?! C: Mai bine muream... P: Hai, acum poți să dormi că m-am liniștit.”, a fost o parte din sceneta comică, interpretată de Paula Chirilă și Cristi Iacob pe scena iUmor, Gala de Vacanță, sezonul 14.

„Ți-am simțit durerea Cristi... Trei bărbați la masă aici... Doar femeia a râs.”, a spus Cătălin Bordea, iar Delia a preluat cuvântul: „Dar ce femeie face așa?! Pe mine, dacă m-ai pus în pat, dorm! Poate să fie potop, cutremur, orice (...) Dacă există astfel de ființe, îmi pare rău pentru umanitate. Nu înțeleg, pe cuvânt. (...)”, iar Bordea iscodit-o pe jurată: „Dar n-ai visat niciodată urât și te-ai trezit nervoasă pe el?!”

Spre final, între jurații iUmor și cei doi actori s-a pornit o adevărată discuție cu privire la utilitatea pijamalelor, însă Cristi Iacob, care tocmai „dormise” în același pat cu Paula Chirilă, a oferit un răspuns de-a dreptul delicios, ducându-și, apoi, timid mâna spre gură: „În general, mie-mi place ca o doamnă, în pat, să doarmă îmbrăcată într-un parfum.”

„Povestea cuplului căsătorit de foarte mulți ani. Ea cere, el doarme, căci vine de la muncă și sforăie obosit. Superb momentul artistic, plin de umor.”, a declarat Cheloo despre performance-ul celor doi actori.

Urmărește clipul video de mai sus din emisiunea iUmor, de la Antena 1, ca să savurezi tot momentul concurentului!

Gala de Vacanță, o ediție specială marca iUmor, „trage cortina“ pentru sezonul 14

Gala de Vacanță, o ediție specială marca iUmor, „trage cortina“ pentru sezonul 14 care a fost câștigat de Mihaela Pripici și a adus numeroase terapii prin comedie, așa cum a promis încă dinainte de lansare.

Cea mai nouă ediție specială iUmor vine cu „o explozie” de glume „acide”, muzică, dans, culori și surprize de la un moment la altul, dar și cu invitați unul și unul.

George Tănase, Paula Chirilă, Cristi Iacob, Eliza Natanticu, Radu Țibulcă, Romică Țociu, Cornel Palade, Mirela Vaida, Cosmin Natanticu, Sică, Varză și Radu Pietreanu sunt invitații care au acceptat provocările din Gala Estivală, o ediție specială marca iUmor.

Explozia de glume, zâmbete, muzică și culoare va fi prezentă și în backstage-ul emisiunii de umor! În plus, invitații se vor putea delecta cu deserturi răcoritoare de vară înainte să urce pe scenă. Chiar și Delia a mers într-o pauză să guste din dulciurile care se aflau în holding.

