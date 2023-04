Gala iUmor de Paște, 16 aprilie. Ștefania Costache aka Lolrelai a îmbrăcat costumul iepurașului Playboy și a spus glume deocheate

Magicianul Robert Tudor a anunțat următoarea rundă din Gala iUmor de Paște: „Bătălia animalelor de Paște”. Însă, surpriza plăcută avea să vină puțin mai târziu, atunci când magicianul a chemat, în platoul de comedie, invitatul său special: „Iepurașul”.

Așadar, următoarea rundă s-a desfășurat între Teo Ioniță, invitatul prezentatorilor Șerban Copoț și Dan Badea și Ștefania Costache aka „Lolrelai”, fostă finalistă iUmor, a cărui sex-appeal a adus-o, în anul 2021, într-un stadiu avansat al competiției: „Iepure așa, n-am mai avut niciodată și vorba aia, eu am iepuri!”, a completat Magicianul Robert Tudor în culise.

Iată, dacă și de această dată, jurații au fost la fel de vrăjiți de atitudinea tinerei voluptoase!

Ștefania Costache aka „Lolrelai” a adus buna dispoziție în Gala iUmor de Paște: „Eu știu cine câștigă!”

Ștefania Costache aka „Lolrelai” a acceptat invitația Magicianului Robert Tudor și s-a întors în platoul iUmor într-o altă apariție memorabilă: în costumul iepurașului Playboy. Invitata specială a făcut lumină asupra asemănărilor și deosebirilor dintre ea și Iepurașul de Paște, însă din roast-ul său nu a lipsit nici publicul masculin:

„Eu sunt Iepurașul Playboy și eram prin turneu în România. Am venit să văd câteva rude cazate la Lidl. (...) Prietene, am un număr, de nu aveți voi destulă Viagra să îl duceți! L-am văzut și pe mielul de Paște. Era amărât săracul! Mi-a zis că sigur îl taie. Îl taie mai tare decât l-a tăiat pe Cortea când era concurent. Știu, Nelu... ești sătul de gluma asta. Oricum arăți de parcă ăsta e singurul lucru de care ești sătul.”, a început „Lolrelai” pe scena iUmor, ediția de Paște.

„Ce cadouri să vă aduc eu vouă? Pentru Bordea am adus niște ouă, că toată lumea se plânge că-i lipsesc. Îmi e teamă doar, că l-a cum arăt, în loc să le ciocnească cu colegii și le ciocnește de mine. (...) Inițial, nu am vrut să vin aici, pentru că îmi iau <<hate>>. Se uită doamnele la mine, care merg la Sfânta Parascheva să pupe moaștele și o să mă înjure că am venit așa, o să zică că sunt o stricată. Deși eu pot să conving că nu sunt așa. Mușcă cineva ca să se convingă?”

„Există câteva asemănări și deosebiri între mine și Iepurașul de Paște. (...) Ca asemănare, și eu și el avem blăniță, doar că fiecare o are prin locuri diferite. Și eu și el facem oamenii fericiți, însă mijloacele sunt diferite. Când vine Iepurașul de Paște, ai zile <<happy>>. Când vine iepurașul Playboy, ai <<happy end>>.”

„Dar cel mai mult există deosebiri între noi! Iepurașul de Paște duce cadouri copiilor, în timp ce eu le duc mai mult bătrânilor. Tot ce trebuie să facă ei este să aibă putere, speranță și măcar un milion de euro. Iepurașul reprezintă un simbol al purității, în timp ce eu reprezint viciul!”

„(...) Nu vreau să se vorbească urât despre mine, pentru că am și eu un suflet. E chiar aici, sub sânul stâng! Uneori, e mai timid și se ascunde sub sânul drept.”, a spus „Lolrelai”, în timp ce arăta către bustul său generos./„Și bărbații au aflat asta! Trag de sânii mei, doar așa poate o să-mi ajungă la suflet. Și, oricum, nu eu am cerut să fiu aici. Mi s-a spus: <<Vino să aduci puțină bună dispoziție în casele oamenilor!>> Dar eu știam că pentru asta e Dan Badea aici... să aducă puțină bună dispoziție, foarte puțină...”

„(...) Vreau să vă urez Sărbători fericite și să aveți un Paște minunat! Această sărbătoare este, poate, cea mai frumoasă dintre toate. Hristos a luat asupra sa toate păcatele. Acela era un bărbat! De aici, numai Robert Tudor e capabil de un asemenea sacrificiu. Pentru voi, a luat asupra sa toate înjurăturile.”, a încheiat Ștefania Costache aka „Lolrelai” pe scena iUmor, ediția de Paște.

Jurizare Ștefania Costache aka „Lolrelai” în Gala iUmor de Paște

Jurații iUmor au fost cuceriți de formele apetisante ale Iepurașului de Paște, dar și de materialul livrat, așa cum avea să spună, mai târziu, Nelu Cortea:

„Am avut un iepuraș salvator. Mie-mi place! Este pe gustul meu și dacă cineva mă face și să râd, a câștigat!”, a spus Cheloo la testimoniale.

„Vreau să îmi cer scuze în numele iepurașului! Am vrut să îmi joc ultima carte, pentru că ei (prezentatorii) au un punct în plus și am zis că dau drumu la iepure să muște din ei!”, a explicat Magicianul Robert Tudor în fața juraților iUmor.

„Eu o să votez doar ca să egalizez scorul. N-am treabă cu iepurașul.”, a spus, în mod ironic, Cătălin Bordea, alegere aprobată și de către colegul din stânga: „(...) Pe mine m-a interesat strict din punct de vedere a livrării, al scenariului. A fost fascinant!”

„Avem o prezență feminină, impresionantă, voluptoasă. Dincolo de apariție, Ștefania a fost foarte tare!”, a spus Delia la testimoniale, votul ei ducându-se tot la „Lolrelai”.

Cu toate că juratul Cheloo nu a dorit să participe la acest „joc”, Ștefania Costache aka „Lolrelai” a reușit să câștige runda în care s-a „duelat” cu Teo Ioniță, aducând unanimitatea de voturi între prezentatorii emisiunii și Magicianul Robert Tudor.

Care sunt regulile Galei Speciale iUmor de Paște

Șerban Copoț și Dan Badea le-au dezvăluit juraților că au sunat câteva persoane cunoscute din domenii diferite și le-a invitat în zi de sărbătoare pe scena emisiunii de la Antena 1.

Același lucru l-a făcut și magicianul Robert Tudor. „Am avut misiunea secretă să facem această ediție specială de Paște – noi doi, dar producătorii au mai avut un secret și i s-a spus și magicianului să facă o ediție specială de Paști. Deci, avem două ediții de Paști în aceeași ediție de Paști. Voi va trebui să decideți care invitați v-au plăcut mai mult la fiecare număr.“, a dezvăluit Dan Badea în fața tuturor celor aflați pe platoul de filmare.

În primele secunde, jurații au fost surprinși de provocarea primită, însă, ulterior, au intrat imediat în competiția celor trei colegi ai lor. Așadar, Lolrelai, Romică Țociu și Cornel Palade, Marcelo Cobzariu, Teo Ioniță, Cosmin Natanticu și Dragoș Mușat, aka Tetelu, Radu Pietreanu, Piticu și grupul său de dansatori, formațiile Azur și Generic, dar și artiștii de la Taraful de la Vărbilău sunt cei care vor fi responsabili cu atmosfera de sărbătoare și, desigur, cu glumele.

Cum au încercat Delia, Cătălin Bordea, Nelu Cortea și Cheloo să afle din partea cui este invitatul de pe scenă, ce momente speciale s-au pregătit pentru marea gală iUmor de Paște și cum au reacționat jurații, prezentatorii și magicianul Robert Tudor când și-au deschis cadourile, telespectatorii pot descoperi duminică, de la 20:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

