iUmor sezonul 13, 9 octombrie 2022. Ștefania Costache aka „Lolrelai” l-a luat la roast pe Rocco Siffredi

Lolrelai, Ștefania Costache, fosta concurentă de la iUmor, a venit în ediția din 9 octombrie 2022 de a iUmor pentru a-l lua la roast pe juratul special al serii. Ea a mărturisit că îl știe din adolescență pe Rocco Siffredi și că i se pare special că are acum ocazia să prezinte un moment de comedie special pentru el.

"Îl văzusem pe o casetă video și am zis, Doamne, eu m-am îndrăgostit. Chiar nu am crezut vreodată că o să am ocazia să îl văd!", a spus actrița, care a mărturisit că l-a admirat pe star în adolescență, într-unul din cele peste 1300 de filme în care a jucat.

Lolrelai, aşa cum este cunoscută publicului Ștefania Costache, a mărturisit că a venit special din Italia pentru a-i face un roast lui Rocco Siffredi: „Chiar n-am crezut c-o să am vreodată ocazia să-l întâlnesc pe Rocco. Pentru mine, e un fel de Brad Pitt, nu mă aștept ca mâine să vin să-l iau la mișto pe Brad Pitt. Cam la nivelul ăla e!“, a declarat fosta concurentă iUmor în cadrul interviului.

Cine e Lolrelai, comedianta care i-a făcut roast lui Rocco Siffredi la iUmor

În 2021, Ștefania Costache a intrat în finala iUmor. A fost prima finală în care s-a calificat, iar reușita a fost cu atât mai mare cu cât nu s-a folosit de sex-appealul ei pentru a ajunge într-un stadiu atât de avansat al competiției.

“Faptul că am trecut mai departe fiind îmbrăcată toată… Asta m-a bucurat teribil, a fost un fel de confirmare pentru că noi avem mulți oameni inteligenți și mulți oameni și mai puțini inteligenți, care dacă văd sâni, de exemplu, nu mai aud și glumele”, spunea atunci Ștefania.

Deși spusese că în finală vrea să vină cu body-painting, până la urmă a decis să îi surprindă pe jurați cu glume bune, nu cu ținuta ei.

Cine e Rocco Siffredi, juratul invitat special de la iUmor sezonul 13, 9 octombrie 2022

Rocco Siffredi, o legendă internaţională a filmelor pentru adulţi, este primul star de talie mondială care li se alătură Deliei, lui Cheloo și Costel în juriul iUmor.

Rocco Siffredi este un italian în vârstă de 58 de ani, care a jucat în peste 1.500 de filme destinate adulților, iar în prezent se filmează un serial inspirat de povestea lui de viată, produs de Netflix. Siffredi și-a început activitatea pe când avea 20 de ani și este singurul actor de filme pentru adulți din Europa care a reușit să joace în pelicule realizate în SUA.

„Din 1989, am început să câștig premii în Las Vegas. Apoi, am obținut Hot d’Or, știți că sunt Oscarurile pentru filme de adulți, la Cannes. Am câștigat peste 100 de premii și activez de 38 de ani în industria asta”, le-a mărturisit el colegilor de la masa juriului.

Admirat pentru felul în care arată la 58 de ani, italianul a mărturisit că relațiile intime constante îl ajută să se mențină în formă maximă.

