Gala Președinților iUmor, 28 mai. Ionuț Rusu aka Klaus Iohannis a ținut o cuvântare savuroasă înainte de a-și delega atribuțiile

Ionuț Rusu a intrat în pielea președintelui Klaus Iohannis, „primul om al țării”, venind pregătit să deschidă dezbaterea, dar și să ofere câteva sfaturi prețioase candidaților care se vor întrece în cele mai piperate discursuri și cele mai intense dezbateri politice, în lupta pentru fotoliul de la Palatul Cotroceni.

Ionuț Rusu l-a impersonat pe Klaus Iohannis în Gala Președinților iUmor: „E momentul adevărului!”

„(...) Am condus România cu mâna de fier, motiv pentru care am fost poreclit RoboCop.”, a început cuvântarea Ionuț Rusu./„În primii patru ani, am lucrat la <<România lucrului bine făcut>>, iar următorii patru ani, am lucrat la <<România educată>>, cu excepția acestor două obiective, eu zic că mi-a ieșit tot. Am fost acuzat că vorbesc prea puțin. Eu am preferat să tac și să fac!”

„Politicienii mă adoră. Până termin eu ceva de spus, se prescriu faptele lor. Mi-a plăcut foarte mult să fiu la Cotroceni. Politica de partid e ca o căsnicie! La început, ești fidel, nu te uiți după altele, iar, la final, te prinde în pat cu PSD-ul.”

„Vreau să îți mulțumesc țara mea, pentru că nu m-ai luat la palme atunci când am zis: <<în fața bolii ori ești precaut, ori ești prost>>. Greșit când am spus asta! În niciun caz nu cred că românii sunt precauți.”, și-a încheiat o parte din cuvântare, moment în care Ionuț Rusu aka președintele Klaus Iohannis a continuat cu prezentările candidaților:

„Voi începe cu Viorica Dăncilă. Mereu a vrut să ajungă în vârful politicii, dar nu are șanse nici cu alpiniștii, din păcate. (...) O avem, apoi, pe Dana Budeanu, femeie frumoasă, cu limba ascuțită... Bărbații care au cunoscut-o pe doamna Budeanu spun că atunci când te sărută, pare că îți face un piercing. Dana, nu spun că ești slabă, dar am dat niște poze cu tine la ONU și ne-au trimis ajutoare. Îl avem candidat, pe urmă, pe Gigă Hagi, omul care a spus <<NU>> furtului, lenei și limbii române (...).”, aceștia fiind o parte din candidații care se vor întrece în discursuri mărețe în Gala Președinților iUmor, 28 mai 2023.

Sezonul 14 iUmor continuă cu o ediție specială, Gala Președinților

Sezonul 14 iUmor continuă cu o ediție specială, după ce Mihaela Pripici a fost desemnată câștigătoarea râvnitului trofeu și a premiului de 20.000 de Euro! Șapte dintre invitații care au acceptat provocarea rubricii „Dacă aș fi președinte“ vor reveni pe scena show-ului și se vor lupta în discursuri în cadrul Galei Președinților.

Alături de Irena Boclincă, Doina Teodoru, Gheorghe Hagi, Ionuț Rusu și Andreas Petrescu, pe scena iUmor vor fi Marcelo Cobzariu și Remus Iosub într-o ediție inedită. Fiecare va lua cuvântul ca să își lanseze candidatura pentru fotoliul de la Palatul Cotroceni. Câștigătorul sezonului 13 al show-ului de umor îl va impersona pe Tzancă Uraganu, iar Marcelo Cobzariu, pe Corneliu Vadim Tudor.

Publicul din sală va vota pe aplicația iUmor. Vor fi două runde de vot. După votul din prima rundă, se vor califica mai departe trei candidați, iar, apoi, urmează votul final, când aflăm cine va fi viitorul președinte.

Cum au încercat cei șapte invitați să-i convingă pe toți că merită să fie la conducerea țării și ce declarații au făcut jurații iUmor în timpul Galei Președinților, telespectatorii pot afla duminică, de la 20:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Despre iUmor sezonul 14, difuzat pe Antena 1 și AntenaPLAY

iUmor, singura emisiune TV din România cu peste 2.5 milioane de abonați la canalul de YouTube care „gustă” din plin clipurile concurenților și ale invitaților, revine pe micile ecrane cu cel de-al 14-lea sezon, de la 20:00, la Antena 1.

Noul sezon vine cu o mulţime de surprize, printre care şi o nouă formulă de juriu. Nelu Cortea şi Cătălin Bordea li se alătură Deliei şi lui Cheloo în căutarea celui mai amuzant concurent. „Terapia prin comedie”, aşa cum o spune şi sloganul noului sezon, va fi resimţită inclusiv în backstage, unde concurenţii vor avea parte de tratamentul special „comedy magic”, făcut de nimeni altul decât magicianul Robert Tudor.

O altă surpriză a sezonului 14 iUmor este reprezentată de o rubrică nouă în cadrul emisiunii: „Dac-aș fi președinte“. Actori celebri vor impersona personaje iconice din România, care vor descrie cu umor cum ar arăta țara noastră dacă ar fi condusă de ei. La fel ca în cazul invitaților speciali, și cei care se gândesc la fotoliul de la Cotroceni nu sunt dezvăluiți juraților până când nu urcă pe scenă.