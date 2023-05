Gala specială iUmor de roast, 14 mai. Marian Godină a venit cu un „mandat de roast”. „Și-a îndreptat lama” către Cheloo

Întrebat dacă este greu să faci roast, Marian Godină a oferit următorul răspuns: „Cred că devine din ce în ce mai greu, ținând cont că deja toate glumele s-au cam dat. Mai ales că trebuie să faci roast acelor oameni.”

Întrebat și în ce relație este cu Cheloo acum, invitatul special a răspuns: „De amiciție. Cred că prietenie e mult spus. I-am fost fan încă de mic, nu mi-e rușine să recunosc asta, ținând cont că eu sunt polițist, iar el este în situația în care e și nu pot spune că am uitat de unde am plecat. Am crescut într-un cartier în care muzica lui era foarte ascultată și îl admiram de atunci!”

Marian Godină a venit să facă o „investigație” la Gala Specială iUmor de roast, sezonul 14: „Puteți tăia la montaj”

Cheloo s-a bucurat extrem de tare când i-a auzit numele: „Răzbunare! Toată presa a scris numai de bine despre tine și numai de rău despre mine. (...) Au bubuit ziarele: <<Godină l-a făcut praf! Mamă, ce roast!>> Dar am acceptat micul deficit de imagine și am dorit să îi arăt domnului Godină că nu este la anchetă. Dacă vrea să ne înțepăm în cuvinte, îmi iese!”, a adăugat juratul la testimoniale.

„Vreau să vă povestesc, dacă vreți puteți tăia la montaj, cum am apărut eu prima dată aici la iUmor, în urmă cu câțiva ani. Eram la mare și am fost sunat de cineva de aici, din <<staff>>, care mi-a făcut invitația de a veni (...) și mi-am sunat un prieten, nu pe tine Cheloo, care să îmi spună cum să fac ca să nu mă pun nici rău, dar nici să nu vin. Mi-a zis că în astfel de situații cel mai bine e să ceri un onorariu pe care emisiunea să nu și-l permită și atunci nu vii. Și l-am sunat înapoi și l-am întrebat ce fac dacă emisiunea acceptă acel onorariu și mi-a răspuns că: <<te duci>> și uite așa am venit aici.”, a spus Marian Godină, stârnind deja hohote de râs.

„Aplauze! Hai să ne împrietenim toți!”, a strigat Cheloo, care a avut, pe tot parcursul numărului, un joc de priviri, dar și de replici, cu invitatul special.

Ulterior, Marian Godină a luat la „interogatoriu” pe fiecare jurat, cu toate că cu Cheloo a stat mai mult de vorbă:

„(...) Am venit să investighez cine și cum de a avut inima să ia la picioare iUmor când deja era la pământ și se agăța de câte o celebritate ca să existe. (...) Să luăm suspecții pe rând. Cu tine putem începe, deja s-a simțit când a auzit cuvântul <<suspect>>. Cheloo e suspectul de serviciu. Juratul cu cea mai îndrăzneață carieră secundară de aici, cea de rapper. Știu că tu ai o piesă foarte mișto: <<Dacă aș fi președinte>>, dar aș propune să lansezi, ca exercițiu de imagine, și piesa: <<Dacă aș fi rapper>>. Atât de multă lume a ajuns să te știe de aici, încât am putea spune că asta e ocupația ta de bază, iar, în timpul liber, cânți. (...) Și, totuși, te îmbraci ca un jandarm respins la examen, care visa de mic la legiunea străină.”

„Bordea și Cortea definesc perfect relația dintre legume și carne. De exemplu, ardeiul umplut. Dacă Bordea ar fi ardeiul gras, Cortea ar fi umplutura.”, a continuat Marian Godină, punându-i la pachet pe cei doi jurați./„(...) După ce ai fost numit <<Nelu deschidere Cortea>>, te-am văzut în America Express... Prima reacție a fost să cred că ești portretul-robot al lui Bordea, dacă era făcut de un copil de patru ani. Am prins momentul când ți-a furat telefonul de la brâu. Noroc că nu ți-a furat și umorul, că dacă ți-l fura, rămânea săracul băiat cu mâna goală.”

„Bordea (...), despre tine se știe că ești moldovean, de asta am și adus cu mine un etilotest, dar de care nu mai am nevoie, pentru că am nasul mare și am putut să-ți măsor alcoolemia încă din culise. Tu arăți ca un infractor care și-ar cere scuze dacă fură.”

„Delia... am lăsat femeile la final... mă refer la Copoț și Badea. Acum vorbim despre tine. Delia a renunțat la cariera de artistă de succes pentru cea de adolescentă, care își dă cu părerea despre orice pe TikTok. (...) Copoț și Badea, am ajuns și la voi într-un final. Mă uimește faptul că, deși sunteți așa de mici, puteți trage în jos o emisiune!”

La finalul materialului, Cheloo a dorit să îi ofere o îmbrățișare călduroasă lui Marian Godină.

„Mi-au plăcut foarte mult momentele improvizate pe loc despre Cheloo.”, a jurizat Nelu Cortea./„Nu prea a scos lama la noi.”

Nume mari urcă pe scena umorului la Gala de roast de duminică

Cel de-al doisprezecelea episod iUmor va fi reprezentat de o gală specială de roast, cu dedicație pentru prezentatorii și jurații show-ului, însă și pentru magicianul Robert Tudor. Andreea Bălan, Olivia Păunescu și Doina Teodoru se numără printre vedetele Antenei 1 care au acceptat provocarea de a-i lua la roast, iar fiecare s-a pregătit temeinic pentru cei șapte reprezentanți ai terapiei prin comedie din sezonul 14.

Glumele acide făcute, dar și reacțiile pe care Șerban Copoț, Dan Badea, magicianul Robert Tudor, Delia, Cătălin Bordea, Nelu Cortea, Cheloo le-au avut, telespectatorii le pot afla duminică, începând cu ora 20:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Despre iUmor sezonul 14, difuzat pe Antena 1 și AntenaPLAY

iUmor, singura emisiune TV din România cu peste 2.5 milioane de abonați la canalul de YouTube care ”gustă” din plin clipurile concurenților și ale invitaților, revine pe micile ecrane cu cel de-al 14-lea sezon, de la 20:00, la Antena 1.

Noul sezon vine cu o mulţime de surprize, printre care şi o nouă formulă de juriu. Nelu Cortea şi Cătălin Bordea li se alătură Deliei şi lui Cheloo în căutarea celui mai amuzant concurent. „Terapia prin comedie”, aşa cum o spune şi sloganul noului sezon, va fi resimţită inclusiv în backstage, unde concurenţii vor avea parte de tratamentul special “comedy magic”, făcut de nimeni altul decât magicianul Robert Tudor.

O altă surpriză a sezonului 14 iUmor este reprezentată de o rubrică nouă în cadrul emisiunii: „Dac-aș fi președinte“. Actori celebri vor impersona personaje iconice din România, care vor descrie cu umor cum ar arăta țara noastră dacă ar fi condusă de ei. La fel ca în cazul invitaților speciali, și cei care se gândesc la fotoliul de la Cotroceni nu sunt dezvăluiți juraților până când nu urcă pe scenă.