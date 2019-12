„Mi-a plăcut atât de mult, încât n-am mai plecat”. Mukinka Chibanga, câștigătorul „iUmor”, este îndrăgostit de România! Cum l-a salvat talentul său într-un moment crucial din viața lui. INTERVIU

Câștigătorul „iUmor” a dezvăluit și cum a ajuns în România, precum și motivul pentru care a decis să rămână, deși plănuise inițial să plece după doar câteva luni.

„Am venit în România din curiozitate, am vrut să experimentez o altă țară pentru câteva luni. Dar mi-a plăcut România așa de mult încât am tot amânat plecarea, apoi la un moment dat mi-am dat seama că aici mă simt cel mai mult acasă, așa că am rămas. După ce am decis că România e noua mea casă, am cunoscut-o și pe soția mea. Acum, după un an și jumătate de la nuntă, așteptăm și primul nostru copil”, a spus câștigătorul „iUmor”.