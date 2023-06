iRoast, 18 iunie 2023. George Tănase aka Marius Șumudică i-a „antrenat” pe jurați cu glume bune: „Șumi era sufletul vestiarului”

Întrebat ce face la iUmor, dar și dacă o să câștige echipa națională, George Tănase, care l-a impersonat pe Marius Șumudică, a oferit următorul răspuns:

„Din respect pentru dumneavoastră și pentru postul dumneavoastră, am să vă răspund. Am venit să pregătesc un moment tehnic de umor și încerc să îi fac pe oamenii ăștia să râdă.”/„M-ai omorât! În primul rând și în al doilea rând, ce sunt eu aici? Hai că vă răspund! Sper, în primul și în al doilea rând, să câștige echipa națională, pentru că iubesc foarte mult această țară, deși nu m-au luat și pe mine să antrenez o singură dată. Le era frică că o să câștige meciurile cu Șumudică.”

Ca de obicei, jurații galei speciale iUmor au dezvăluit și ce amintiri îi leagă de antenorul român:

„Am fost coleg cu Șumudică. Am jucat împreună la începutul anilor 2000. Poate cel mai glumeț coleg pe care eu l-am avut vreodată. Șumi era sufletul vestiarului. Ne uitam la un meci și el venea: <<De ce nu te uiți pe Animal Planet?>> Te scotea tot timpul din starea aceea de emoție, de stres înainte de meci.”, a spus Florin Bratu, iar Florin Gardoș a continuat: „Nu am lucrat cu dânsul, dar e unul dintre cei mai amuzanți antrenori. Are o grămadă de fraze celebre și din conferințe... La un moment dat, și-a dat pantalonii jos să arate că are ceva colanți pe sub...”

„Pe Marius chiar îl știu. Am avut și unele dispute cu el la televizor, dar am rămas, în continuare, amici.”, a precizat și Helmuth Duckadam.

George Tănase l-a impersonat pe Marius Șumudică la iUmor, sezonul 14, ediția specială - Mega Blat din 18 iunie 2023

În ediția specială iUmor - Mega Blat, George Tănase a acceptat provocarea de a fi câteva minute bune Marius Șumudică, luând la roast „blaturile” și mita din fotbal, dar și unele nume mari din sport și nu numai!

„Haideți mai aproape, că m-am dat cu deodorant la subraț. Nu miros, e arăbesc de ăla... Eu sunt Șumi, așa-mi spun prietenii apropiați. Așa-mi spun și foștii colegi de la CFR Cluj, tot Șumi de la Schumacher, că plecam foarte repede de la echipă. Tocmai am împlinit 51 de ani. Unii spun despre mine că sunt prea bătrân. Nici nu vreau să-mi imaginez ce spun despre domnul Crăciunescu. Știm cu toții că pe vremea când arbitra dumnealui, jucătorii aveau pe spate numere romane. Eu mă gândesc că prima dată când a antrenat dumnealui, loviturile de pedeapsă se dădeau cu biciul... Bine, nici că domnul Duckadam ar fi mai tânăr...”

„De-a lungul timpului, am fost acuzat că am făcut foarte multe blaturi. Ce blaturi să fac? Singurul blat în care am dat banii e ăla din bucătărie, că n-am ce blaturi să fac! Eu sunt zgârcit! Am fost, la un moment dat, la o toaletă publică și am cerut banii înapoi că n-a ieșit nimic. Strigau ăștia după mine că <<Șumudică o are mică!>>... Să le-o arăt... Păi ce să le arăt, că e cât butonul de la lift! Spun că sunt chitros, dar chiar sunt chitros! Eu, când mă îmbăt, nici la rațe nu dau. Sunt zgârcit, de asta am și plecat de la Cluj, pentru că acolo chiriile sunt scumpe.”

„Nu-mi place deloc ce spune lumea despre fotbalul românesc... <<că terenurile sunt de la țară, că se fac prea multe blaturi>>... hai să schimbăm sloganul Super Ligii atunci: <<Prea blat, prea ca la țară>> (...) Dar dacă urmărești Campionatul de la noi, îți dai seama că nimeni nu aranjează nimic, că n-au ce să aranjeze, că unii nu știu nici să se aranjeze într-un patru, patru, doi clasic. Acesta este fotbalul nostru! Nu mai merge asta cu blaturile. Mi-a zis Piți, la un moment dat: <<Șumi, nu faci bani din blaturi cât faci bani din măști!>> Toată lumea crede că e blat, când, de fapt, unele echipe au zile mai slabe. (...) Explicația e simplă: Așa de prost se joacă uneori! Pe unii nici măcar nu i-ar duce capul să facă un blat! Dacă ar vrea să vândă meciul, l-ar pune pe OLX.”

„(...) Dacă vreți să ne asigurăm că nu există blaturi, hai să mergem să susținem echipa națională! Să fim mai mulți decât farmaciile în București sau femei pe Onlyfans, că ați văzut ce e acolo... că mă mai uit și eu, chiar și din Turcia. (...) Hai să ne revenim un pic! (...) Poate ar trebui să băgăm și noi bucătari în teren. Pe Scărlătescu în poartă, pe Bontea în apărare, pe Dumitrescu la mijloc și pe Tand în atac. Poate așa le facem și noi felul... felul unu, felul doi...”, a fost o parte din materialul lui George Tănase aka Marius Șumudică pe scena iUmor, ediția specială - Mega Blat din 18 iunie 2023.

„Din punct de vedere al umorului, după Rică Răducanu, putem să îl punem pe locul doi sau trei!”, a spus la final Helmuth Duckadam.

Urmărește clipul video de mai sus din emisiunea iUmor, de la Antena 1, ca să savurezi tot momentul concurentului!

Ediție specială la iUmor, înainte de finala UEFA Nations League

iRoast fotbalistic, un episod special iUmor, va aduce duminică, 18 iunie, terapii prin comedie, înainte de finala UEFA Nations League.

Dan Petrescu, Adrian Mititelu, Marius Șumudică, Mitică Dragomir și Gigi Becali, impersonați de Șerban Georgevici, Ionuț Rusu, George Tănase, Angel Popescu și Robert Emanuel se numără printre invitații care au acceptat provocarea de a urca pe scena emisiunii de umor.

Helmuth Duckadam, Florin Bratu și Florin Gardoș au primit cartonașe galbene sub forma unor glume „acide“. „În apărarea lor“, magicianul Robert Tudor a pregătit un truc de senzație la iRoast fotbalistic, episod special iUmor, care va fi difuzat înainte de finala UEFA Nations League.

Momentele amuzante și surprizele care s-au petrecut în platoul de filmare, telespectatorii le pot vedea duminică, începând cu ora 20:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

