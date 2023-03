iRoast, 25 martie 2023. Ionuț Rusu, aka Victor Pițurcă, la Super Goool, schimb de „pase” cu unul dintre jurați: „Nu v-am uitat!”

Înainte ca Ionuț Rusu să rostească materialul pe scena iUmor, sezonul 14, ediția specială Super Goool, noua formulă de jurați, compusă din Florin Bratu, Florin Gardoș și Helmuth Duckadam, a avut numai cuvinte de laudă la adresa marii personalități a fotbalului românesc, Victor Pițurcă, poreclit și „Piți” de către apropiați:

„Un om care-și vede de treaba lui, de aia a și reușit în afaceri!”, a spus Helmuth Duckadam./„Are o reputație de dur și chiar este foarte sever și foarte strict. E amuzant în felul lui!”, a spus, la rândul său, Florin Gardoș.

Dintre toți, doar Florin Bratu și-a adus aminte de un moment mai neplăcut din trecutul lor, bătându-l pe obraz pe fostul fotbalist: „(...) În 2008 m-a lăsat acasă la Campionatul European. Nea Piți, m-ați lăsat acasă, nu v-am uitat!”. Iată care a fost schimbul de replici pe care cei doi și l-au împărțit la final!

Ionuț Rusu, roast savuros pe scena iUmor, sezonul 14, ediția specială Super Goool: „Pentru ăștia, fotbalul e doar un pretext să ajungă la femei”

Ionuț Rusu l-a impersonat pe Victor Pițurcă și i-a luat la roast pe cei trei jurați ai episodului special iUmor - Super Goool, încă din momentul în care a urcat pe scenă:

„Văd aici niște foști mari fotbaliști… Scuze, un fost mare fotbalist și doi aspiranți, nu?! E Duckadam care a făcut istorie. A apărat mai multe penalty-uri decât a transformat Florin la națională. Bratule, dacă tu i-ai fi dat la poartă lui Helmuth, ai fi marcat la fel de multe goluri ca la națională. Probabil, țineți minte celebrele goluri marcate de Bratu la națională, nu?! Nici eu! De Helmuth Duckadam ce să mai spun?!? Eroul de la Sevilla, omul care a apărat patru penalty-uri în finala de la Cupa Campionilor.“, a început comedianul pe scena iUmor, sezonul 14, ediția specială din 25 martie 2023.

Ulterior, Victor Pițurcă „a atacat” și alte nume celebre din lumea fotbalului românesc, însă, și câteva echipe naționale:

„(...) Pentru ăștia de azi, fotbalul e doar un pretext ca să ajungă la femei. Am marcat și eu la viața mea cu Vica. Sunt aici mulți oameni din fotbal pe care îi respect, dar tot mai tare mă respectă ei pe mine. S-a degradat fotbalul românesc ca demnitatea lui Dică, nu? Dacă se mai duce o dată la FCSB, nu o să mai facem diferența dintre el și batista de muci a lui Becali, nu?”, a continuat Victor Pițurcă, stârnind deja hohote de râs în public.

„Nu mai e competitivitatea aia din trecut care încingea spiritele. Acum e o atmosferă care încinge grătarele, nu? Jucătorii vin la stadion ca să aibă unde să iasă în pauza de țigară, nu? Poate încă la Dinamo mai văd rivalitatea asta! Nu e un lucru ușor să te duci până în Liga a doua doar ca să joci cu Steaua, nu? Totuși, se mai bagă bani și în jucători, nu doar în arbitri și biserici. La Rapid a venit investitor Dan Șucu, care face mobilă. Și înțeleg și de ce! Rapid a fost, este și va rămâne lemn, nu?”

„Florin a fost un jucător foarte talentat. Păcat că a avut multe probleme cu accidentările. Asta este! Ar fi ajuns un jucător la fel de bun ca Gabriel Nedelea la un moment dat! Exact! Cine e Gabriel Nedelea, nu? (...) Englezii au insistat pentru el, că mai aveau un loc liber pe banca de rezervă de acoperit, nu?”

„Ce rău e nea Piți!”, s-a auzit de la masa noii formule de jurați.

„Florin Bratu, tu ai fost magician. Cum ajungea mingea la tine, cum dispăreau șansele noastre de gol, nu? (...) Eu am fost antrenor la națională, dar au făcut jucătorii puci, nu m-au mai vrut la echipă, nu? Am rămas mască când am văzut asta, așa că am ajuns să mă ocup de măști, nu? Dacă m-ați pune pe mine, aș duce echipa și la mondiale și la europene și la DNA, nu?”, s-a ironizat Victor Pițurcă pe scena iUmor, sezonul 14.

„Iordănescu știe fotbal, dar e mai secretos, nu vrea să ne arate. La el sistemul 3-4-3 e planul pentru câte goluri luăm în trei meciuri, nu? Când vrei să câștigi, trebuie să ai cu cine, doar nu poți să joci mereu cu Andorra, nu?”, moment în care Ionuț Rusu, care l-a impersonat pe Victor Pițurcă pe scena iUmor, sezonul 14, a fost aplaudat de toată sala.

„Se zice că nu mai există echipe mici și atunci cum o explicăm pe a noastră? E momentul să ne revenim, să punem suflet, nu? Sufletul e foarte important pe teren, mai ales atunci când nu e talent, nu? Cred că ăsta e momentul zero, adică nivelul la care suntem acum, nu? Chiar țin cu echipa noastră. Deocamdată, perspectiva jocului e ca și perspectiva mea: pușcărie, nu? Însă, chiar cred că băieții sunt valoroși (...) ei trebuie să creadă în Dumnezeu! Deocamdată e cam singurul antrenor care mai poate face ceva, nu? Băieții au nevoie de noi cum au nevoie Bratu și Gardoș de un ciubuc cu emisiunea asta, nu?”

Urmărește clipul video de mai sus din emisiunea iUmor, de la Antena 1, ca să savurezi tot momentul concurentului!

Jurizare Ionuț Rusu în cadrul ediției speciale Super Goool, sezonul 14, iUmor

La finalul roast-ului realizat de Ionuț Rusu pe scena iUmor, Florin Gardoș a fost cel care a luat primul cuvântul:

„Trebuie să mărturisesc că nu mă așteptam la asta de la antrenorul care m-a adus la Steaua...“, moment în care Victor Pițurcă a intervenit imediat: „Ai lucrat cu anumiți antrenori după, m-am supărat! M-am supărat tare, nu?!? Vă punea Reghecampf să jucați șah… cu mine, la table… era altfel!“.

Amuzat de replicile actorului, fotbalisul a mai adăugat următoarele: „Cam dur, cam dur, nea Piți! Dar, mergând mai departe, Ionuț Rusu, ești unul dintre preferații mei!“

„Ionuț, sunteți îmbrăcați aproape la fel, crecă de aia l-ai adus la Steaua, nu? Vreau să-ți strâng mâna, pentru că mi-aș fi dorit să fii atât de relaxat și cu simțul umorului și să mă iei la EURO 2008.”, i-a „reproșat” Florin Bratu lui Victor Pițurcă./„Îmi pare rău. De aia ne-am dus mai departe, nu?”, a răspuns, în mod ironic, Victor Pițurcă.

Ediție specială la iUmor, înainte de partida dintre Andorra – România

În cadrul ediției speciale iUmor - Super Goool, Răzvan Oprea a acceptat provocarea de a deveni pentru câteva minute bune Edi Iordănescu, iar Ionuț Rusu l-a impersonat pe Victor Pițurcă. Surprizele continuă și la masa juriului, acolo unde îi vom vedea Helmuth Duckadam, Florin Bratu și Florin Gardoș, care s-au bucurat de roast-urile savuroase ale invitaților, chiar și când ei au fost ținta glumelor „acide“.

Jurații ediției speciale iUmor de sâmbătă s-au amuzat copios și în timpul roast-urilor pregătite de Cristi Borcea și Florin Răducioiu, impersonaţi la iUmor de Marcelo Cobzariu şi Șerban Georgevici.

Milioane de români așteaptă cu nerăbdare partida dintre Andorra și România, prima a naționalei din preliminariile EURO 2024. Înainte de meciul difuzat pe Antena 1 și AntenaPLAY, telespectatorii pot urmări episodul special iUmor, dedicat forbalului românesc.

